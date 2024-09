NiziUの公式Instagramが10日(火)、マユカの「2024 THE FACT MUSIC AWARDS」トロフィーショットを公開した。【別カット3点】マユカの笑顔がキュートすぎる「当たり前のように可愛い」日韓合同のオーディション「Nizi Project」で選ばれた日本人9人のガールズグループ・NiziU。昨年10月には韓国デビューも果たし、勢いを増している。

NiziUの公式Instagramは10日、「2024 THE FACT MUSIC AWARDS Artist of the Year賞 素敵な賞をいただけて本当に光栄です!WithUいつもありがとう」とInstagramを更新。7日(土)〜8日(日)に開催された「2024 THE FACT MUSIC AWARDS」より、トロフィーを掲げた授賞式オフショットを公開した。投稿には「おめでとう〜 これからもWithUとして応援し続けるょ〜」「もう当たり前のように可愛い」「まゆちがどんどん可愛くなっていく」など多くのコメントといいねが寄せられている。