¡Ö¥¢¥Ê¥¿¤ÏÂçÃ«æÆÊ¿¤¸¤ã¤Ê¤¤¡×ÎëÌÚÀ¿Ìé¤Î¥«¥Ö¥¹½ªÀïà´ÆÆÄ¤¬ÇÍÅÝá¤ÎÅðÎÝ»à¤Ï¡Ö¹â¹»Ìîµå¤Ç¤âÄ¨È³¤â¤Î¡×
¡¡MLB¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¥ê¡¼¥°¤Ç¥ï¥¤¥ë¥É¥«¡¼¥É¤òÁè¤¦¥«¥Ö¥¹¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¤¢¤Þ¤ê¤ËÄË¤¤Éé¤±¤À¤Ã¤¿¤Î¤À¤í¤¦¡£¥«¥¦¥ó¥»¥ë´ÆÆÄ¤Î¤¢¤Þ¤ê¤Ê¤¤·ã¹â¤¬Êª¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÆüËÜ»þ´Ö¤Î£¹·î12Æü¡¢ÂçÃ«æÆÊ¿¤òÍÊ¤¹¤ë¥¿¥ì¥ó¥È·³ÃÄ¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤È¤Î£³Ï¢Àï¤ò£²Ï¢¾¡¤·¤¿¥«¥Ö¥¹¤Ï¡¢°ìµ¤¤Ë£³Ï¢¾¡¤òÁÀ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡£µ²ó¤Þ¤Ç£·¡Ý£·¤ÎÍðÂÇÀï¤Ï¡¢£·²ó¡¢£¸²ó¤Ë¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤¬ÅÀ¤ò²Ã¤¨¡¢£¹²óÉ½¤Î¥«¥Ö¥¹¹¶·â»þ¤Î¥¹¥³¥¢¤Ï¡¢£·¡½10¤È¥«¥Ö¥¹¤¬¥ê¡¼¥É¤òµö¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¤³¤ÎÆü¤ËÍÞ¤¨¤Ç¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ë¾å¤¬¤Ã¤¿¥³¥Ú¥Ã¥¯¤¬ÂçÍðÄ´¡£ÎëÌÚÀ¿Ìé¤é£³¿Í¤ËÎ©¤ÆÂ³¤±¤Ë»Íµå¤òÍ¿¤¨¤ÆÌµ»àËþÎÝ¤È¤Ê¤ë¡£¾¡¤Á¤ò³Î¿®¤·¤Æ¤¤¤¿¾ìÆâ¤ÎÍ¾Íµ¤Î¥à¡¼¥É¤Ï¤¤¤Ä¤Î´Ö¤Ë¤«¤É¤è¤á¤¤ËÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤È¤³¤í¤¬¡¢Ìµ»àËþÎÝ¤«¤éµ¾À·¥Õ¥é¥¤¤Ç¥«¥Ö¥¹¤¬1ÅÀ¤òÊÖ¤·¤¿¤¢¤È¤ËÌäÂê¤Î¥×¥ì¡¼¤¬µ¯¤¤¿¡£ÂÇ¼Ô¥Ö¥Ã¥·¥å¤Î£²µåÌÜ¤Ë£²ÎÝ¥é¥ó¥Ê¡¼¤ÎÎëÌÚ¤¬»°Åð¤ò»î¤ß¤¿¤Î¤À¡£¤·¤«¤·¡¢¥¿¥Ã¥Á¥¢¥¦¥È¡£ËÜÎÝÂÇ¤¬½Ð¤ì¤Ð°ìµ¤¤ËµÕÅ¾¤Î¾ìÌÌ¤ò¤¢¤Ã¤È¤¤¤¦´Ö¤Ë¥¯¥í¡¼¥º¤µ¤»¤¿¤Î¤À¡£
¡¡»î¹ç¸å¤ËÅðÎÝ»à¤ÎÎëÌÚ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¥«¥¦¥ó¥»¥ë´ÆÆÄ¤Ï¡ÖÀµÄ¾¸À¤Ã¤Æµö¤·¤¬¤¿¤¤¡×¤È¤Þ¤Ç¸À¤¤Êü¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢¤³¤Î»þÅÀ¤ÇÎëÌÚ¤ÎÆÈÃÇ¥¹¥Á¡¼¥ë¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤¬È½ÌÀ¤·¤¿¤ï¤±¤À¤¬¡¢ÎëÌÚ¤Ï¼Õºá¤·¤Ä¤Ä¡¢Åê¼ê¤Î¥â¡¼¥·¥ç¥ó¤¬°ìÊÕÅÝ¤À¤Ã¤¿¤³¤È¡¢£³ÎÝ¥³¡¼¥Á¤«¤é¤Ï¡Ö¹Ô¤Ã¤Æ¤â¤¤¤¤¡×¤È¤¤¤¦»Ø¼¨¤¬½Ð¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¥á¥¸¥ã¡¼¤Ë¾Ü¤·¤¤Ìîµåµ¼Ô¤Ï¸·¤·¤¤´é¤À¡£
¡Ö¤¢¤Î¾ìÌÌ¡¢Áö¤ë¤Ê¤é100¡óÀ®¸ù¤µ¤»¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£¼ºÇÔ¤·¤¿½Ö´Ö¡¢ÍýÍ³¤Ï²¿¤Ç¤¢¤ìÄ¨È³¤â¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¥«¥Ö¥¹¤Ï¾¡¤Æ¤Ð¥ï¥¤¥ë¥É¥«¡¼¥ÉÁè¤¤¤Ç¥Ö¥ì¡¼¥Ö¥¹¤Ë£³¥²¡¼¥àº¹¤ËÀÜ¶á¤Ç¤¤Æ¤¤¤¿¡£»Ä¤ê16»î¹ç¤À¤±¤Ë¡¢£±¤Ä¤âÀ±¤òÍî¤È¤·¤¿¤¯¤Ê¤¤¡£¤·¤«¤â14Æü¤«¤é¤Ï13Ï¢Àï¤Ç¤¹¡£¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ò¥¹¥¤¡¼¥×¤·¤ÆÏ¢Àï¤ò·Þ¤¨¤ë¤«¡¢Éé¤±¤Æ·Þ¤¨¤ë¤«¡¢¤³¤ì¤Ï±ÀÅ¥¤Îº¹¡£ÎëÌÚ¤ÎÅðÎÝ»à¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤é¾¡¤Æ¤¿¤È¤Ï¸À¤¤¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢Åê¼ê¤Ï¸«¤ë¤«¤é¤Ë¥¢¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¤Ç¤·¤¿¤·¡¢£²ÅÀº¹¤Ç¹²¤Æ¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤Ï¥Æ¥ì¥Ó¤ò¸«¤Æ¤¤¤¿¥Õ¥¡¥ó¤ÎÂçÈ¾¤¬´¶¤¸¤¿¤³¤È¤Ç¤¹¡×
¡¡¤³¤ÎÆü¤Ï20¹æËÜÎÝÂÇ¤òÊü¤Ã¤¿ÎëÌÚ¤À¤¬¡¢»î¹ç¸å¤Ë¤Ï¡Ö¥¢¥Ê¥¿¤ÏÂçÃ«æÆÊ¿¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Î¤è¡×¤È¡¢¤½¤Î¿ôÃÊ¾å¤ò¹Ô¤¯ÂçÃ«¤Ë´¶²½¤µ¤ì¤¹¤®¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤ÈÙèÙé¤¹¤ëÀ¼¤¬ÂçÎÌ¤ËÅê¹Æ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖÂçÃ«¤ÏÅðÎÝÀ®¸ùÎ¨¤¬£¹³ä£²Ê¬¡¢ÎëÌÚ¤Ï¤³¤ì¤Ç£¶³ä£¶Ê¬¤Ç¤¹¡£³ÎÎ¨¤Ï£³Ê¬¤Î£²¡£¤½¤ì¤Ç£²ÅÀº¹¤Î£¹²ó¤Ë»°Åð¤Ï¤ä¤Ï¤êÌµËÅ¤È¸À¤ï¤ì¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¤·¡¢¤½¤â¤½¤âÉáÃÊ¤ÏÁö¤ë¤Î¤¬»Å»ö¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£ÆüËÜ°Ê¾å¤ËÁª¼ê¸Ä¡¹¤Î·è¤á»ö¤ò½ÅÍ×»ë¤¹¤ë¥á¥¸¥ã¡¼¤Ç¤Ï¡¢¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¿È¾¡¼ê¤Ê¼ºÇÔ¤Ï´÷¤ß·ù¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£¤³¤ÎÆü¤Î£±ÇÔ¤¬¥«¥Ö¥¹½ªÀï¤Î¸¶°ø¤Ë¤Ê¤ê¤«¤Í¤Ê¤¤¡£¹â¹»Ìîµå¤Î¤è¤¦¤ËÉé¤±¤¿¤é½ª¤ï¤ê¤Î¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥È¤Ê¤é¡¢ÎëÌÚ¤¬¤³¤Î¤Þ¤Þ¥ì¥®¥å¥é¡¼¤ò¤Ï¤¯Ã¥¤µ¤ì¤Æ¤â»ÅÊý¤Ê¤¤¤Û¤É¤Î¥Ü¡¼¥ó¥Ø¥Ã¥É¤Ç¤·¤ç¤¦¡×¡ÊÁ°½Ð¡¦Ìîµåµ¼Ô¡Ë
¡¡¤Þ¤µ¤«¡¢ÂçÃ«æÆÊ¿¤ÎÌÜÁ°¤Ç¤³¤ì°Ê¾å¤Ê¤¤¼ºÂÖ¤ò»¯¤·¡¢Â¸ºß²ÁÃÍ¤Î°ã¤¤¤ò¸«¤»¤Ä¤±¤é¤ì¤ë¤È¤Ï¡¢ÎëÌÚ¼«¿È¤¬Í½ÁÛ¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤À¤í¤¦¡£
¡Ê¹âÌÚè½»Ò¡Ë