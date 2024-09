“HYBEのオーディション番組から誕生”KATSEYE、初来日イベントが決定！9月20日にタワレコ渋谷店で開催

K-POPの育成メソッドを用いて結成された史上初のグローバル・ガールズ・グループであるKATSEYE(キャッツアイ)が、プロモーションのために初来日することが決定。タワーレコード渋谷店でのインストアイベント実施が発表となった。9月20日(金)にタワーレコード渋谷店B1F CUTUP STUDIOにて実施される今回のイベントでは、トークイベントとメンバー全員とのハイタッチ会が予定されており、9月14日(土)より同店舗にて対象商品を購入した人を対象に、先着でイベント参加券が配布される。

KATSEYEは、ダニエラ(アメリカ、ジョージア州アトランタ出身)、ララ(アメリカ、カリフォルニア州ロサンゼルス出身)、マノン(スイス、チューリッヒ出身)、メーガン(アメリカ、ハワイ州ホノルル出身)、ソフィア(フィリピン、マニラ出身)、ユンチェ(韓国、ソウル出身)からなる、多種多様な文化圏出身である6人のメンバーで構成。今年6月に1stシングル「Debut」でデビューした。7月には早くも2ndシングル「Touch」をリリースし、同曲はSNSを中心に大きな話題を呼んでいる。8月16日にデビューEPとなる「SIS(Soft Is Strong)」をリリースしたKATSEYEは、8月21日よりNetflixにてドキュメンタリー・シリーズ「ポップスター・アカデミー: KATSEYEになるま」も配信。同シリーズはHYBEとGeffen Recordsによるユニークなトレーニングや育成プログラムへの洞察を含む、メンバーたちの世界的スターダムへの道のりを描いている。本シリーズの監督を務めたのは、Netflix映画「マイ・ストーリー」などで知られるナディア・ハルグレンで、プロデュースはHYBE、Interscope Films、Boardwalk Picturesが手掛けた。

■イベント情報

KATSEYE デビュー記念ハイタッチイベント

日時:2024年9月20日(金) 集合時間 18:00 / 開演時間 19:00

場所:タワーレコード渋谷店B1F CUTUP STUDIO

※トーク会終了後、ハイタッチ会を開始させていただきます。ハイタッチ会は列が途切れ次第終了となりますので、あらかじめご了承下さい。



【参加方法】

9月14日(土)開店時より、タワーレコード渋谷店にて対象商品を1枚ご購入されたお客様に先着で「優先エリア入場券」と「メンバー全員ハイタッチ券」をお渡しします。



<対象商品>

SIS (Soft Is Strong) - Strong Ver. [輸入盤CD] 659-206 3,490円 (税込)

SIS (Soft Is Strong) - Soft Ver. [輸入盤CD] 659-210 3,490円 (税込)

SIS (Soft Is Strong) [輸入盤LP] 659-214 4,890円 (税込)



【フリー入場について】

フリー入場ご希望のお客様は18:30にB1F階段前にお越し下さい。

※当日の入場券の配券状況により、フリー入場を実施しない場合もございます。その場合、トークのご観覧は出来かねます。



■リリース情報

デビューEP「SIS(Soft Is Strong)」

<トラックリスト>

1. Debut

2. Touch

3. My Way

4. I'm Pretty

5. Tonight I Might



