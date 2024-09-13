£Ã£Ó¿Ê½Ð¤òÁÀ¤¦£´°Ì¡¦£Ä£å£Î£Á¡¡ºÇ½ªÈ×¤Ë»îÎý¤Î£¸Ï¢Àï¡¡¹ë±«Ãæ»ß¤Îºå¿ÀÀï¤¬£³£°Æü¤ËÁÈ¤ß¹þ¤Þ¤ì¤ë
¡¡¡Ö£Ä£å£Î£Á¡ÝÃæÆü¡×¡Ê£±£³Æü¡¢²£ÉÍ¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¡Ë
¡¡¸½ºß£´°Ì¤Ê¤¬¤é¡¢£²°Ì¹Åç¡¢£³°Ì¡¦ºå¿À¤È£²¥²¡¼¥àº¹¤Î°ÌÃÖ¤Ë¤Ä¤±¤ë£Ä£å£Î£Á¤Ë»îÎý¤ÎÆüÄø¤¬ÁÈ¤Þ¤ì¤¿¡£Á°Æü¡¢¹ë±«¤Î¤¿¤áÃæ»ß¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ºå¿ÀÀï¤¬£³£°Æü¤ËÁÈ¤ß¹þ¤Þ¤ì¡¢¥Á¡¼¥à¤Ï£²£¹Æü¤ÎÆ±Àï¤«¤é¡¢¥·¡¼¥º¥óºÇ½ªÀï¤Î£±£°·î£¶Æü¤ÎÃæÆüÀï¤Þ¤Ç£¸Ï¢Àï¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¤¿¤À¡¢£¸Ï¢ÀïÄ¾Á°¤Î£²£·¡¢£²£¸Æü¤Ë»î¹ç¤¬¤Ê¤¯¡¢Í¾Íµ¤ò»ý¤Ã¤Æ¹Ã»Ò±à¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ë£²£¹Æü¤«¤é¤Îºå¿À£²Ï¢Àï¤Ë¾è¤ê¹þ¤á¤ë¡££±Æü¤Ï°ÜÆ°¥²¡¼¥à¤È¤Ê¤Ã¤Æ²£ÉÍ¤Ç¤Î¹ÅçÀï¡¢£²Æü¤ÏÅìµþ¥É¡¼¥à¤Çµð¿ÍÀï¡¢£³Æü¤Ï²£ÉÍ¤Çºå¿ÀÀï¤ò¹Ô¤¤¡¢£´Æü¤ÏºÆ¤Ó°ÜÆ°¥²¡¼¥à¤È¤Ê¤Ã¤Æ¥Ð¥ó¥Æ¥ê¥ó¥É¡¼¥à¤ÇÃæÆü£³Ï¢Àï¤ËÄ©¤à¡£
¡¡£¹·î¤ËÆþ¤Ã¤Æ£µ¾¡£²ÇÔ¤È¹¥Ä´¡£¤À¤¬¡¢»Ä¤ê£²£°»î¹çÃæ¡¢£·¾¡£±£³ÇÔ¤ÈÂç¤¤¯Éé¤±±Û¤·¤Æ¤¤¤ëµð¿Í¤È£µ»î¹ç¡¢Æ±¤¸¤¯£¹¾¡£±£³ÇÔ¤Î¹Åç¤È£³»î¹ç¡¢£¹¾¡£±£°ÇÔ£±Ê¬¤±¤Îºå¿À¤È¤â£µ»î¹ç¤ò»Ä¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¼ó°Ì¡¦µð¿Í¤Þ¤Ç¤Ï£¶¥²¡¼¥àº¹¤Èµ÷Î¥¤Ï¤¢¤ë¤¬¡¢£Ã£ÓËÜµòÃÏ³«ºÅ¸¢¤òÆÀ¤ë£²°Ì¤Þ¤Ç¤Ï¡¢¤ï¤º¤«£²¥²¡¼¥àº¹¡£¸½»þÅÀ¤Ç¤Ï£±£°·î£¶Æü¤ÎÃæÆü¡Ý£Ä£å£Î£ÁÀï¤¬¥»¡¦¥ê¡¼¥°¤ÎºÇ½ª»î¹ç¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢ºÇ½ªÀï¤Î¾¡ÇÔ¤¬£Ã£Ó¿Ê½Ð¥Á¡¼¥à¤ò·èÄê¤¹¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¡£