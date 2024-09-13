¹â¶¶¥è¥·¥¤¬±Ç²è¡Ø¥Ò¥Ã¥È¥Þ¥ó¡Ù¤ò¥ì¥Ó¥å¡¼¡ª
·Ú¤ä¤«¤Ê¥³¥á¥Ç¥£¤Ëº¹¤·¹þ¤Þ¤ì¤ë°Å¹õ
© 2023 ALL THE HITS, LLC ALL RIGHTS RESERVED
¥×¥í¤Î»¦¤·²°¡á¥Ò¥Ã¥È¥Þ¥ó¤Ë¡¢Ã¯¤«¤Î»¦³²¤ò°ÍÍê¤·¤¿¤¬¤ë¿Í¤ÏÂ¿¤¤¡£¾¯¤Ê¤¯¤È¤â¥¢¥á¥ê¥«¤Ç¤Ï¤½¤¦¤é¤·¤¤¡£¤½¤·¤Æ¡¢¤½¤Î°ÍÍê¤¬´ðËÜÅª¤ËÌÀÇò¤Ê»¦°Õ¤È·×²èÀ¤òÈ¼¤¦¤â¤Î¤Ç¤¢¤ë¤¬¤æ¤¨¤Ë¡¢·Ù»¡¤¬µ¶Êª¤Î¡Ö¥Ò¥Ã¥È¥Þ¥ó¡×¤ò»È¤Ã¤¿ÓùÁÜºº¤ò¹Ô¤Ê¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ë¡Ê¤é¤·¤¤¡Ë¡£
¤Ä¤Þ¤ê¡¢°ÍÍê¿Í¤¬¤Ï¤Ã¤¤ê¤È¸ÀÍÕ¤Ë½Ð¤·¤Æ¡Ö¥Ò¥Ã¥È¥Þ¥ó¡×¤Ë»¦³²¤ò°ÍÍê¤·¤¿»þÅÀ¤Ç¡¢ÆüËÜ¤Ç¤¤¤¦»¦¿ÍÍ½È÷ºá¤¬À®Î©¤¹¤ë¤¿¤á¡¢¤½¤ì¤ò¤â¤Ã¤Æ°ÍÍê¿Í¤òÂáÊá¤¹¤ë¤ï¤±¤Ç¤¢¤ë¡£
ËÜºî¤Î¼ç¿Í¸ø¤ÏÂç³Ø¤Ç¿´Íý³Ø¤ÈÅ¯³Ø¤ò¶µ¤¨¤ë¶µ»Õ¤À¤¬¡¢¤Ò¤ç¤ó¤Ê¤³¤È¤«¤éµ¶¤Î¡Ö¥Ò¥Ã¥È¥Þ¥ó¡×¤È¤·¤Æ·Ù»¡¤Ë¶¨ÎÏ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¡¢¤½¤³¤Ç¤á¤¤á¤¤ÈÆ¬³Ñ¤ò¸½¤·¤Æ¤¤¤¯¡£
¡Ö¼«Ê¬¤¬¤Ê¤ê¤¿¤¤¤È»×¤¦¿Í´Ö¤Î¤Õ¤ê¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤¬¡¢·ë²ÌÅª¤Ë¡Ø¤Ê¤ê¤¿¤¤¼«Ê¬¡Ù¤òÀ®Î©¤µ¤»¤Æ¤·¤Þ¤¦¡×¤È¤¤¤¦¹Í¤¨Êý¤¬¤¢¤ë¤¬¡¢¡Ö¥¿¥Õ¤Ç¥¯¡¼¥ë¤Ê¡Ø¥Ò¥Ã¥È¥Þ¥ó¡Ù¡×¤ò±é¤¸¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¼ç¿Í¸ø¤Ï¼ÂºÝ¤Ë¤½¤ÎÃÏÅÀ¤Ø¤È¶á¤Å¤¤¤Æ¤¤¤¯¡£
¤¬¡¢¡Ö¥¿¥Õ¤Ç¥¯¡¼¥ë¤Ê¡Ø¥Ò¥Ã¥È¥Þ¥ó¡Ù¡×¤¬Èþ¤·¤¤¡Ö°ÍÍê¿Í¡×¤È½Ð²ñ¤Ã¤¿¤³¤È¤«¤é¡¢»öÂÖ¤Ï»×¤ï¤ÌÊý¸þ¤Ø¤ÈÅ¾¤¬¤ê»Ï¤á¤ë¡£´ðËÜÅª¤Ë·Ú¤ä¤«¤Ç¥í¥Þ¥ó¥Á¥Ã¥¯¤Ê¥³¥á¥Ç¥£¤À¤¬¡¢Èó¾ï¤Ë°Å¤¤ÎÎ°è¤ËÂ¤òÆ§¤ß¹þ¤à½Ö´Ö¤¬¤¢¤Ã¤ÆÁÇÀ²¤é¤·¤¤¡£»îÎý¤ò¾è¤ê±Û¤¨Âå½þ¤ò»ÙÊ§¤¦¤³¤È¤Ç¿ÍÀ¸¤ÏË¤«¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤À¤«¤é¡£
STORY¡§2É¤¤ÎÇ¤ÈÀÅ¤«¤ËÊë¤é¤¹¥²¥¤¥ê¡¼¡¦¥¸¥ç¥ó¥½¥ó¤ÏÂç³Ø¤Ç¿´Íý³Ø¤ÈÅ¯³Ø¤ò¶µ¤¨¤ë°ìÊý¡¢ÃÏ¸µ·Ù»¡¤Î¤ª¤È¤êÁÜºº¤Ë»¦¤·²°Ìò¤È¤·¤Æ¶¨ÎÏ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ó¤Ê¤¢¤ëÆü¡¢¼«¿È¤ÎÉ×¤Î»¦³²¤ò°ÍÍê¤·¤Æ¤¤¿¤Ò¤È¤ê¤Î½÷À¤È½Ð²ñ¤¦¤Î¤À¤¬......
´ÆÆÄ¡¦µÓËÜ¡§¥ê¥Á¥ã¡¼¥É¡¦¥ê¥ó¥¯¥ì¥¤¥¿¡¼
½Ð±é¡§¥°¥ì¥ó¡¦¥Ñ¥¦¥¨¥ë¡¢¥¢¥É¥ê¥¢¡¦¥¢¥ë¥Û¥Ê¡¢¥ª¡¼¥¹¥Æ¥£¥ó¡¦¥¢¥á¥ê¥ª¤Û¤«
¾å±Ç»þ´Ö¡§115Ê¬
Á´¹ñ¸ø³«Ãæ