SKY-HIのラジオ番組に、ME:IからCOCORO＆MIUがゲストで登場

■SKY-HIが、ME:I・COCORO&MIUの本音にDIVE!

ME:IのCOCOROとMIが、J-WAVE(81.3FM)で毎週土曜に放送中の番組『DIVE TO THE NEW WORLD』の9月14日放送回にゲスト出演する。

ナビゲーターのSKY-HIが、ゲストの本音にDIVE(飛び込む)する番組『DIVE TO THE NEW WORLD』。

番組では、8月24日・25日に開催されたファンコンサート『2024 ME:ICONIC Hi-SUMMER』でCOCOROとMIが感じた、ME:Iの成長ぶりについてトーク。また、ふたりがグループとして、個人として目指していく今後の目標や、アーティストの道を志したきっかけについても深掘りしていく。

放送はradikoアプリでも聞くことが可能。また、radikoタイムフリー機能でもオンエア開始後から1週間聴取することができる。

番組情報

J-WAVE『DIVE TO THE NEW WORLD』

09/14(土) 23:00~23:54

ナビゲーター:SKY-HI

ゲスト:COCORO(ME:I)、MIU(ME:I)

リリース情報

2024.08.28 ON SALE

SINGLE「Hi-Five」

番組サイト

https://www.j-wave.co.jp/original/divetothenewworld/

ME:I OFFICIAL SITE

https://me-i.jp/

SKY-HI OFFICIAL SITE

https://skyhi.tokyo/