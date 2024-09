東京ディズニーランドと東京ディズニーシーでは、2024年11月15日(金)から12月25日(水)までの41日間、スペシャルイベント“ディズニー・クリスマス2024”を開催!

東京ディズニーシー“ディズニー・クリスマス2024”「ダズリング・クリスマス・イン・ニューヨーク」グッズ

開催期間:2024年11月15日(金)から12月25日(水)

東京ディズニーシー/アメリカンウォーターフロントのニューヨークエリアを中心に、グッズやメニュー、アトモスフィア・エンターテイメントなどをお楽しみいただける「ダズリング・クリスマス・イン・ニューヨーク」が開催されます。

クリスマスを心待ちにしているニューヨークの住人たちは、クリスマスを楽しめるグッズ、とっておきの料理、きらびやかな飾り付けを用意して、訪れる人を歓迎しようと盛り上がっています。

夜には飾り付けに明かりが灯り、より一層輝きが増すニューヨークエリアで、景色も心もきらめくクリスマスを楽しめます。

ウォーターフロントパークにはワゴンが登場し、

組み合わせるとオリジナルのオーナメントが作れるぬいぐるみチャームとポーチなどが登場!

「ミッキーマウス」、「ミニーマウス」、「ドナルドダック」、「デイジーダック」、「チップ」、「デール」をプレゼントボックス、クリスマスリース、お菓子の家のポーチに入れてかわいいオーナメントが作れます☆

東京ディズニーリゾートの“ディズニー・クリスマス2024”は11月15日より開催です。

©Disney

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post オリジナルのオーナメントが作れる!東京ディズニーシー“ディズニー・クリスマス2024”「ダズリング・クリスマス・イン・ニューヨーク」グッズ appeared first on Dtimes.