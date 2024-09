TOKIO・城島茂(53)が、あす14日放送のMBSテレビ『ごぶごぶ』(毎週土曜 後1:54 ※関西ローカル)にゲスト出演し、ダウンタウン・浜田雅功(61)と大阪ロケを繰り広げる。TOKIOは「LOVE YOU ONLY」でCDデビューしてから、今年で30周年。今回のゲスト・城島は、ドラマやバラエティー番組でも活躍し、株式会社TOKIOの社長も務める。浜田とはなんと10年以上ぶりの再会だという。ロケテーマは「TOKIO 城島社長が Be ambitious!! LOVE YOU OSAKA 接待ツアー」と題し、城島のやりたいことをかなえるために、浜田がもてなす。

まずは城島が「城島社長の威厳を見せつけたい」と東梅田のゲームセンターで浜田と3番勝負。続いては、「浜田さんを逆に接待したい場所がある」と、手腕を発揮して丸亀製麺の店を「貸切」に。さらには「僕も聞いてないですよ!」というマル秘ゲストも現れる。うどんを食べながら城島は、27年前に浜田と共演していたバラエティー番組『人気者で行こう!』の今では考えられない苦労話を初告白する。城島は、内藤剛志にずっと嫉妬していたと明かして「寂しかった」と漏らし、浜田は「マジで!? 知らんかった〜」と驚く。さらに、道頓堀のど真ん中「大阪松竹座」へ。城島が世話になり、改修前最終公演のライブをTOKIOが行った思い出の場所。城島は「改修後は見ていないんですよ!」と大興奮。30年前の城島のお宝写真も披露される。