JR舞浜駅と「東京ディズニーランド」、「東京ディズニーシー」、「東京ディズニーリゾート・オフィシャルホテル」を結ぶモノレール「ディズニーリゾートライン」

期間中乗り放題になる「フリーきっぷ」は、期間限定デザインが続々と登場!

今回は、“ディズニー・クリスマス2024”デザインの「フリーきっぷ」を紹介していきます☆

ディズニーリゾートライン“ディズニー・クリスマス2024”フリーきっぷ

販売場所:ディズニーリゾートラインの駅の自動券売機

東京ディズニーランドと東京ディズニーシーでは、2024年11月15日(金)から、スペシャルイベント“ディズニー・クリスマス2024”を開催!

ディズニーリゾートラインでは、「ディズニー・クリスマス」をお楽しみいただけるラッピングモノレールを運行します。

また、“ディズニー・クリスマス2024”デザインのフリーきっぷが3種類登場☆

1枚は「ミッキー&フレンズ」がデザインされた心温まるデザインのフリーきっぷ。

クリスマスの飾り付けをしている「ミッキーマウス」と「ミニーマウス」と「プルート」が描かれています。

東京ディズニーシー/アメリカンウォーターフロント・ニューヨークエリアで開催される「ダズリング・クリスマス・イン・ニューヨーク」

雪降るニューヨークの街並みとレトロかわいいデザインの「ミッキー&フレンズ」がデザインされています。

3枚目はリルリンリン(Li’l RingRing)デザイン。

2024年は落ち着いたかわいさの白色デザインです。

ディズニーリゾートライン“ディズニー・クリスマス2024”フリーきっぷの紹介でした。

