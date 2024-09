楽天モバイルは、「iPhone 16」シリーズ、「Apple Watch Series 10」、「Apple Watch Ultra 2」、「Apple Watch SE (第2世代)」、「AirPods 4」、「AirPods 4 アクティブノイズキャンセリング搭載」の価格を発表した。

iPhone 16シリーズ

「iPhone 16」シリーズを購入し、他社からMNP契約すると最大で1万7000ポイント、新規契約では最大1万3000ポイント、機種変更では5000ポイントを還元する。

Apple Watch、AirPods 4

本体価格 ストレージ 128GB 256GB 512GB 1TB iPhone 16 141,700円 161,800円 201,800円 - iPhone 16 Plus 158,800円 180,800円 218,900円 - iPhone 16 Pro 181,800円 205,800円 242,800円 278,800円 iPhone 16 Pro Max - 224,800円 260,800円 286,800円 「楽天モバイル買い替え超トクプログラム」利用時の実質負担金(MNP契約時) ストレージ 128GB 256GB 512GB 1TB iPhone 16 53,848円 63,880円 83,896円 - iPhone 16 Plus 62,392円 73,384円 92,440円 - iPhone 16 Pro 73,888円 85,888円 104,392円 122,392円 iPhone 16 Pro Max - 95,392円 113,392円 126,400円 「楽天モバイル買い替え超トクプログラム」利用時の実質負担金(新規契約) ストレージ 128GB 256GB 512GB 1TB iPhone 16 57,848円 67,880円 87,896円 - iPhone 16 Plus 66,392円 77,384円 96,440円 - iPhone 16 Pro 77,888円 89,888円 108,392円 126,392円 iPhone 16 Pro Max - 99,392円 117,392円 130,400円 「楽天モバイル買い替え超トクプログラム」利用時の実質負担金(機種変更) ストレージ 128GB 256GB 512GB 1TB iPhone 16 65,848円 75,880円 95,896円 - iPhone 16 Plus 74,392円 85,384円 104,440円 - iPhone 16 Pro 85,888円 97,888円 116,392円 134,392円 iPhone 16 Pro Max - 107,392円 125,392円 138,400円

楽天モバイルでの「Apple Watch Series 10」販売価格は、8万800円から、「Apple Watch Ultra 2」は、13万5250円から、「Apple Watch SE(第2世代)」は4万5800円から。

機種 サイズ ケース バンド 販売価格 Apple Watch Series 10 42mm アルミニウムケース スポーツバンド 80,800円 チタニウムケース スポーツバンド 116,800円 ミラネーゼループ 124,800円 46mm アルミニウムケース スポーツバンド 85,800円 チタニウムケース スポーツバンド 124,800円 ミラネーゼループ 133,800円 Apple Watch Ultra 2 49mm ナチュラルチタニウムケース バンド各種 135,250円 ブラックチタニウム バンド各種 135,250円 ブラックチタニウムケース ミラネーゼループ 152,200円 Apple Watch SE(第2世代) 40mm アルミニウムケース バンド各種 45,800円 44mm アルミニウムケース バンド各種 50,800円

その他、「AirPods 4」は2万1800円、「AirPods 4 アクティブノイズキャンセリング搭載」は、2万9800円。