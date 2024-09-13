60Ç¯°Ê¾åÁ°¤Ë¿¢¤¨¤é¤ì¤¿¤«¡¡ÀÞ¤ì¤¿¥¤¥Á¥ç¥¦¤Î»Þ¤Î²¼Éß¤¤Ë¤Ê¤ê36ºÐÃËÀ»àË´¡ÄÌó10¥á¡¼¥È¥ëÍî²¼¤·¤¿»Þ¤â¡¡Åìµþ¡¦ÆüÌî»Ô
Åìµþ¡¦ÆüÌî»Ô¤Ç¡¢¥¤¥Á¥ç¥¦¤ÎÌÚ¤Î»Þ¤Î²¼Éß¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ÃËÀ¤¬»àË´¤·¤¿»ö¸Î¤Ç¡¢ÌÚ¤Ï60Ç¯°Ê¾åÁ°¤Ë¿¢¤¨¤é¤ì¤¿²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ÌÚ¤Î»Þ¤¬ÀÞ¤ì¤¿¸½¾ì¤«¤é¡¢¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¼Ò²ñÉô¡¦»³ËÜ½¤Ê¿µ¼Ô¤¬Ãæ·Ñ¤Ç¤ªÅÁ¤¨¤·¤Þ¤¹¡£
¼ÂºÝ¤ËÀÞ¤ì¤¿»Þ¤ò¸«¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢¤«¤Ê¤êÂÀ¤¯Ä¹¤¯¡¢Í·ÊâÆ»¤ò´°Á´¤Ë¤Õ¤µ¤¤¤Ç¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤¹¡£
12Æü¸á¸å6»þÈ¾¤´¤í¡¢ÆüÌî»Ô¤ÎÍ·ÊâÆ»¤Ç¡¢36ºÐ¤ÎÃËÀ¤¬¥¤¥Á¥ç¥¦¤ÎÊ£¿ô¤ÎÌÚ¤Î»Þ¤Î²¼Éß¤¤Ë¤Ê¤ê¡¢»àË´¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÌÚ¤Ï6¥«½ê¤Û¤ÉÀÞ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢¹â¤¤»Þ¤ÏÌó10¥á¡¼¥È¥ë¤Î¹â¤µ¤«¤é²¼¤Î»Þ¤ò´¬¤¹þ¤ßÍî²¼¤·¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¶á¤¯¤Ë½»¤àÃËÀ¤Ï¡Ö¤³¤ÎÊÕ¤Û¤È¤ó¤É¼êÆþ¤ì¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£Í·ÊâÆ»¤À¤«¤é»Ä¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤¿¤Î¤«¤Ê¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÆüÌî»Ô¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ÌÚ¤Ï1960Ç¯¤´¤í¤Ë¿¢¤¨¤é¤ì¤¿²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¡¢7·îËö¤Ë¤Ï¿¦°÷¤¬ÌÚ¤¬Éå¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤«ÅÀ¸¡¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢°Û¾ï¤Ï¸«¤Ä¤«¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
»ö¸Î¸½¾ì¤Î¼þÊÕ¤Ë¤Ï¡¢°ì¸®²È¤ä¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Ê¤É¤¬Â¿¤¯¤¢¤ê¡¢µ¾À·¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ÃËÀ¤â¶á¤¯¤Ë½»¤ó¤Ç¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢Í·ÊâÆ»¤ÎÀè¤Ë¤Ï¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤¬¤¢¤ê¡¢Çã¤¤Êª¤ÇÄÌ¤ë¿Í¤âÂ¿¤¯¡¢Ãæ³Ø¹»¤ÎÉô³èÆ°¤Î¥é¥ó¥Ë¥ó¥°¥³¡¼¥¹¤Ë¤â¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
»ö¸Î¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢»Ô¤Ï¸áÁ°Ãæ¤«¤é¶ÛµÞÅÀ¸¡¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£