¡Úë¾Êó¡Û¡ÖÂç±ýÀ¸¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×µÈ±Ê¾®É´¹ç¤µ¤ó¤ÎÉ×¤Ç¸µ¶¦Æ±¥Æ¥ì¥Ó²ñÄ¹¤Î¥É¥é¥ÞÀ©ºî¼Ô¡¦²¬ÅÄÂÀÏº»á¤¬»àµî¡¡94ºÐ
ÇÐÍ¥¡¦µÈ±Ê¾®É´¹ç¤µ¤ó¡Ê79¡Ë¤ÎÉ×¤Ç¡¢¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¡¢¶¦Æ±¥Æ¥ì¥Ó¤Ç¿ô¡¹¤Î¿Íµ¤¥É¥é¥Þ¤òÀ©ºî¤·¤Æ¤¤¿²¬ÅÄÂÀÏº»á¤¬Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£94ºÐ¤À¤Ã¤¿¡£
²¬ÅÄ»á¤Ï1930Ç¯ÅìµþÅÔÀ¸¤Þ¤ì¡£1958Ç¯¤Ë¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤ËÆþ¼Ò¤¹¤ë¤È¡¢¡ÖÆüÆü¤ÎÇØ¿®¡×¡Ö¤«¤é¤ß¹ç¤¤¡×¤Ê¤É¤Î¥É¥é¥Þ¤òÀ©ºî¡£1964Ç¯¤Ë¤ÏµÈ±Ê¤µ¤ó¤¬¼ç±é¤¹¤ë±Ç²è¡Ö°¦¤È»à¤ò¤ß¤Ä¤á¤Æ¡×¤Î¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥ê¡¼ÈÖÁÈ¤òÀ©ºî¤·¡¢1973Ç¯¤ËµÈ±Ê¤µ¤ó¤È·ëº§¤·¤¿¡£
¤½¤Î¸å¡Ö»þÂå·à¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¡×¤ò¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤·1985Ç¯¤«¤é¶¦Æ±¥Æ¥ì¥Ó¼èÄùÌò¤È¤Ê¤ê¡¢¼ÒÄ¹¡¦²ñÄ¹¤òÌ³¤á¤¿¡£
²¬ÅÄ»á¤Ï9·î3Æü¡¢ÃÀ¤Î¤¦¤¬¤ó¤Î¤¿¤áÅìµþÅÔÆâ¤ÎÉÂ±¡¤ÇË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£94ºÐ¤À¤Ã¤¿¡£Áòµ·¤Ï¸Î¿Í¤Î°Õ»Ö¤Ç¡¢9·î8Æü¤Ë²ÈÂ²Áò¤È¤·¤Æ¹Ô¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
µÈ±Ê¤µ¤ó¤Ï¡¢¡ÖÂç±ýÀ¸¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¡ÖÀ¸Á°¤Î³§ÍÍ¤Î¤´¸ü¾ð¤Ë¿¼¤¯´¶¼Õ¤·¡¢¿´¤«¤é¤Î¸æÎé¤ò¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡×¤È¤ÎÄ¾É®¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò´ó¤»¤¿¡£
µÈ±Ê¤µ¤ó¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¡£
É×¡¢²¬ÅÄÂÀÏº¤Ï¡¢ºòÇ¯12·î¤ËÃÀ¤Î¤¦¤¬¤ó¤È¿ÇÃÇ¤µ¤ì¡¢²½³ØÎÅË¡¤Î¼£ÎÅ¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Å¾°Ü¤â¤¢¤ê¡¢¾É¾õ¤¬¿Ê¤ó¤Ç¡¢Â¾³¦Ã×¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÉÂµ¤¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Ï¡¢²óÉü¤ò¤á¤¶¤·¤Æ¾ï¤ËÁ°¸þ¤¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢9·î3Æü¡¢94ºÍ¤Ç±ÊÌ²¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Âç±ýÀ¸¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
»ä¤ÏÃÏÊý¤Ç¤Î»Å»ö¤ò½ª¤¨¡¢ÉÂ±¡¤Ë¶î¤±¤Ä¤±¡¢Ëµ¤Ë´ó¤êÅº¤Ã¤Æ´Ç¼è¤ë¤³¤È¤¬½ÐÍè¤Þ¤·¤¿¡£
À¸Á°¤Î³§ÍÍ¤Î¤´¸ü¾ð¤Ë¿¼¤¯´¶¼Õ¤·¡¢¿´¤«¤é¤Î¸æÎé¤ò¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£
µÈ±Ê¾®É´¹ç
¤Þ¤¿¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤¬È¯É½¤·¤¿¥³¥á¥ó¥È¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¡£
²¬ÅÄ»á¤Ï¡¢ÁÏÀ®´ü¤Î¥Æ¥ì¥Ó³¦¤Î¥É¥é¥ÞÀ©ºî¤Ë¿ÔÎÏ¤µ¤ì¡¢¡ÖÆüÆü¤ÎÇØ¿®¡×¤Ê¤É¿ô¡¹¤ÎÌ¾ºî¥É¥é¥Þ¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¡¢ÊÔÀ®ÌÌ¤Ç¤âÂç¤¤¤Ë³èÌö¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤Î¸å¡¢¶¦Æ±¥Æ¥ì¥Ó¤Ç¥Ò¥Ã¥È¥É¥é¥ÞÀ©ºî¤Î»Ø´ø¤ò¤È¤ê¡¢¼ÒÄ¹¡¦²ñÄ¹¤È¤·¤Æ¤â¼Ò¶È¤ÎÈ¯Å¸¤Ë¿ÔÎÏ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤³¤ËÀ¸Á°¤Î¤´¸üµÃ¤ò¿¼¤¯´¶¼Õ¤·¡¢¤´Ì½Ê¡¤ò¤ªµ§¤ê¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢¶à¤ó¤Ç¤´ÄÌÃÎ¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£