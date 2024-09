シーフードレストランチェーン「レッドロブスター」に、秋の味覚が堪能できる、秋にぴったりな紫芋づくしのデザートメニューが登場。

紫芋アイスと紫芋のクリームをたっぷり使用し、秋らしさを演出したハロウィーンメニュー。

中からマスカルポーネクリームがとろりと流れ出るスイーツです☆

レッドロブスター ハロウィーンメニュー「紫芋のギミックケーキ」

価格:825円(税込)

販売期間:2024年9月17日(火)〜10月末予定 ※各店在庫無くなり次第提供終了

販売店舗:国内のレッドロブスター全店舗

レッドロブスターに、秋の味覚を存分に楽しめる、ハロウィーンにぴったりなデザートメニュー「紫芋のギミックケーキ」が登場!

黒いプレートに紫色のクリームとパウダーがたっぷり乗った、ハロウィーン気分が盛り上がる盛り付けに。

魔法使いの帽子とクモの巣のチョコレートもかわいい!

鹿児島県産ブランドさつまいも「綾紫」のアイスと紫芋のクリームをたっぷり使用することで、秋らしさを演出しています。

ケーキの中にはとろけるマスカルポーネクリームが隠されており、ナイフを入れると中からクリームがあふれ出す仕掛けが施されているのもポイントです。

見た目だけでなく、味わいも濃厚な紫芋づくしのデザート。

みんなでシェアしても楽しい、食欲の秋にぴったりのメニューです☆

秋の味覚が堪能できる、紫芋づくしの秋にぴったりなハロウィーンメニュー。

レッドロブスター「紫芋のギミックケーキ」の紹介でした☆

