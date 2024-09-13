¡ÖÃ¶Æá¤Î¤´ÈÓ¤âÍÑ°Õ¤·¤Ê¤¤¤ÇÍ·¤Ó¤Ë¹Ô¤¯¤Ê¤ó¤Æ¡¢ºÊ¼º³Ê¤Í¡×²á´³¾Ä¤ÊÀèÇÚ¥Þ¥ÞÍ§¤Ë¡¢¤â¤¦²æËý¤Î¸Â³¦¡ª
¤³¤ì¤ÏÉ®¼Ô¤¬Í§¿Í¤«¤éÊ¹¤¤¤¿¡Ú²¿¤«¤È¸ý½Ð¤·¤·¤Æ¤¯¤ë¥Þ¥ÞÍ§¡Û¤Î¤ªÏÃ¤Ç¤¹¡£Â¾¤Î¥Þ¥Þ¤¿¤Á¤ÈÍ·¤Ó¤Ë¹Ô¤¯·×²è¤òÎ©¤Æ¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤Ê¤Î¤Ë¡¢¡ÖºÊ¼º³Ê¡×¤ÈÇÍ¤Ã¤Æ¤¯¤ë¥Þ¥ÞÍ§¤ËÈ¿ÏÀ¤·¤Æ¤ß¤¿¤é¡Ä¡Ä¡ª¡©
°é»ù¤ËÂÐ¤·¤Æ¥À¥á½Ð¤·¤·¤Æ¤¯¤ë¡¢¶ì¼ê¤ÊÀèÇÚ¥Þ¥Þ
²æ¤¬²È¤Ç¤Ï¾®³ØÀ¸¤ÎÂ©»Ò2¿Í¤ò¥¹¥¤¥ß¥ó¥°¥¹¥¯ー¥ë¤ËÄÌ¤ï¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÉáÃÊ²È¤Ë¤¤¤ë»ä¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â¡¢¥¹¥¤¥ß¥ó¥°¤Î¸«³Ø¤äÁ÷·Þ¤ÏÂ¾¤ÎÊÝ¸î¼Ô¤È¸òÎ®¤Ç¤¤ëµ®½Å¤Ê»þ´Ö¤Ç¤¹¡£
¤·¤«¤·¤½¤ÎÃæ¤Ë¶ì¼ê¤Ê¥Þ¥Þ¤¬1¿Í¡£¤½¤Î¥Þ¥Þ¤ÏA¤µ¤ó¤È¤¤¤¦Êý¤Ç¡¢10ºÐ¤Û¤ÉÇ¯¾å¤Ç»Ò¶¡¤¬8¿Í¤¤¤ë¤é¤·¤¯¡¢¡Ö»ä¤Ïº£¤Þ¤Ç²¿¿Í¤â»Ò°é¤Æ¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¡¢»ä¤Î¸À¤¦¤³¤È¤òÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤ì¤Ð´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¤ï¤è¡×¤È¼«Ê¬¤Î°Õ¸«¤ò¶¯¤á¤Ë²¡¤·ÉÕ¤±¤Æ¤¯¤ë¤³¤È¤¬Â¿¡¹¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤¿¤È¤¨¤Ð¡Ö¥¹¥¤¥ß¥ó¥°°Ê³°¤Ë¤â½¬¤¤»ö¤ò¹Í¤¨¤¿¤¤¤ó¤À¤±¤É¡¢²¿¤«¤ª¤¹¤¹¤á¤¢¤ë¡©¡×¤ÈÂ¾¤Î¥Þ¥Þ¤ËÁêÃÌ¤·¤Æ¤¤¤¿»þ¤Î¤³¤È¡£
¤¤¤Ä¤Î´Ö¤Ë¤«²£¤ÇÏÃ¤òÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤¿A¤µ¤ó¤Ë¡Ö¤Þ¤À¾®³ØÀ¸¤Ê¤ó¤À¤«¤é¥¹¥¤¥ß¥ó¥°¤À¤±¤Ç½½Ê¬¡ª ÂçÂÎ¤¿¤¯¤µ¤ó½¬¤¤»ö¤µ¤»¤ë¤Ê¤ó¤Æ¡¢¿Æ¤Î¥¨¥´¤ÇµÔÂÔ¤è¡ª ÂçÂÎºÇ¶á¤Î¼ã¤¤¥Þ¥Þ¤Ï¡Ä¡Ä¡×¤ÈÄ¹¡¹¤È¼¸¤é¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤Î¤è¤¦¤ËËè²ó¥À¥á½Ð¤·¤Î¤è¤¦¤Ë°é»ù¤òÈÝÄê¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ç¡¢»ä¤Ï¤¢¤Þ¤êA¤µ¤ó¤Î¤½¤Ð¤Ç»Ò¶¡¤ÎÏÃ¤ò¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¥Æー¥Þ¥Ñー¥¯¤Ç¥Þ¥ÞÍ§¤ä»Ò¶¡¤¿¤Á¤ÈÍ·¤ó¤À¤é¡ÖºÊ¼º³Ê¡×¡© ¤½¤ÎÍýÍ³¤Ï¡©
¤¢¤ëÆü¡¢Ê£¿ô¤Î¥Þ¥Þ¤¿¤Á¤È¡Ö»Ò¶¡¤¿¤Á¤òÏ¢¤ì¤Æ¥Æー¥Þ¥Ñー¥¯¤ËÍ·¤Ó¤Ë¹Ô¤³¤¦¡×¤È¤¤¤¦ÏÃ¤Ë¤Ê¤ê¡¢¥¹¥¤¥ß¥ó¥°¤ÎÁ÷·Þ»þ¤Ë¡Ö¤ªÃë¤Ï¥Æー¥Þ¥Ñー¥¯Æâ¤Ç¿©¤Ù¤ë¤«¤é¤ªÊÛÅö¤Ï¤¤¤é¤Ê¤¤¤è¤Í¡©¡×¡Ö¼Ö¤Ï¤É¤¦¤¹¤ë¡©¡×¤Ê¤É¤È·×²è¤òÎ©¤Æ¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤¹¤ë¤ÈÆÍÁ³¡¢»²²Ã¥á¥ó¥Ðー¤Ç¤Ï¤Ê¤¤A¤µ¤ó¤¬¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤¿¤Á¤¬¥Æー¥Þ¥Ñー¥¯¤Ë¤¤¤ë´Ö¡¢Ã¶Æá¤µ¤ó¤Ï²¿¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¡©¡×¤È¶¯¤¤¸ýÄ´¤ÇÏÃ¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
»²²Ã¥á¥ó¥Ðー¤Î¥Þ¥Þ¤Î1¿Í¤¬¡Ö¤¨¡¢Ã¶Æá¤âµÙÆü¤À¤«¤é¡¢¼«Ê¬¤Î²á¤´¤·¤¿¤¤¤è¤¦¤Ë²á¤´¤¹¤È»×¤¦¤è¡©¡×¤ÈÅú¤¨¤ë¤È¡¢A¤µ¤ó¤ÏÂç¤¤Ê¤¿¤áÂ©¤ò¤Ä¤¤¤¿¤¢¤È¡¢·ÚÊÎ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤³¤¦¸À¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÖÃ¶Æá¤Î¤´ÈÓ¤âÍÑ°Õ¤·¤Ê¤¤¤ÇÍ·¤Ó¤Ë¹Ô¤¯¤Ê¤ó¤ÆºÊ¼º³Ê¤Í¡£¤½¤Î¤¦¤ÁÃ¶Æá¤¬¤â¤Ã¤È¸¥¿ÈÅª¤Ê½÷¤ÈÉâµ¤¤·¤Æ¡¢²È¤ò½Ð¤Æ¤¤¤¯¤Î¤¬ÌÜ¤Ë¸«¤¨¤ë¤ï¡£¡×
¤½¤Î¾ì¤Ë¤¤¤¿¥Þ¥Þ¤¿¤Á¤Ï¡¢A¤µ¤ó¤Î¤¢¤Þ¤ê¤Î¼Ð¤á¾å¤ÊÈ¯¸À¤Ë¤·¤Ð¤é¤¯¥Ý¥«¥ó¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤ä¤¬¤Æ1¿Í¤¬¡Ö¤¤¤ä¡¢Ã¶Æá¤âÂç¿Í¤Ê¤ó¤À¤«¤é¤´ÈÓ¤¯¤é¤¤¼«Ê¬¤Ç¤Ê¤ó¤È¤«¤¹¤ë¤Ç¤·¤ç¡Ä¡Ä¡×¤È¥Ý¥Ä¥ê¡£
¤¹¤ë¤È¤ß¤ó¤Ê¸ý¡¹¤Ë¡Ö¤½¤â¤½¤âÃ¶Æá¤Î¤´ÈÓÍÑ°Õ¤·¤Ê¤¤¤ÇÍ·¤Ó¤Ë¹Ô¤¯¤Ê¤ó¤Æ¡¢Ã¯¤â¸À¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤è¤Í¡© ¤Ê¤ó¤Î·è¤á¤Ä¤±¡©¡×¡ÖÍ§Ã£¤È´Ý°ìÆüÍ·¤Ó¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤¯¤é¤¤¤Ç¡¢Ê¸¶ç¸À¤ï¤ì¤¿¤³¤È¤Ê¤ó¤Æ°ìÅÙ¤â¤Ê¤¤¤è¡×¤ÈÈ¿ÏÀ¤·»Ï¤á¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¤½¤ÎÀª¤¤¤Ë²¡¤µ¤ì¤¿¤Î¤«¡¢¡Ö¤Ï¤¤¤Ï¤¤¡¢³§¤µ¤ó¤ÎÃ¶Æá¤µ¤ó¤ÏÍ¥¤·¤¤¿Í¤Ð¤«¤ê¤Ê¤Î¤Í¡ª Á¢¤Þ¤·¤¤¤ï¡ª¡×¤È¼Î¤ÆÂæ»ì¤ò¤Ï¤¤¤ÆÂÁá¤Ëµî¤Ã¤Æ¤¤¤¯A¤µ¤ó¡£
¤½¤ÎÈ¯¸À¤«¤é¡ÖA¤µ¤ó¤ÎÃ¶Æá¤µ¤ó¤¬¸·¤·¤¤¿Í¤Ç¡¢¤Î¤Ó¤Î¤Ó°é»ù¤¬¤Ç¤¤ëÂ¾¤Î¿Í¤¬ÅÊ¤Þ¤·¤¤¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡×¤ÈÁÛÁü¤¬¤Ä¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢A¤µ¤ó¤Î¥À¥á½Ð¤·¤ò²÷¤¯»×¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¥Þ¥Þ¤âÂ¿¤«¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¡¢A¤µ¤ó¤ò¤«¤Ð¤¦¿Í¤ÏÃ¯¤â¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
A¤µ¤ó¤Ï¤³¤ì¤Þ¤ÇÎÉ¤«¤ì¤È»×¤Ã¤Æ¿§¡¹¤È¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¤½¤ì°ÊÍè¡¢»ä¤¿¤Á¤¬°é»ù¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÏÃ¤·¤Æ¤¤¤Æ¤â¡¢A¤µ¤ó¤¬ÏÃ¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤³¤È¤ÏÌµ¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÚÂÎ¸³¼Ô¡§30Âå¡¦½÷À¼çÉØ¡¢²óÅú»þ´ü¡§2024Ç¯8·î¡Û
¢¨ËÜµ»ö¤Ï¡¢¼¹É®¥é¥¤¥¿ー¤¬¼èºà¤·¤¿¼ÂÏÃ¤Ç¤¹¡£¥é¥¤¥¿ー¤¬¥Ò¥¢¥ê¥ó¥°¤·¤¿ÆâÍÆ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¼èºàÂÐ¾Ý¼Ô¤Î¸Ä¿Í¤¬ÆÃÄê¤µ¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¸ÇÍÌ¾»ì¤Ê¤É¤ËÊÑ¹¹¤ò²Ã¤¨¤Ê¤¬¤é¹½À®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ltn¥é¥¤¥¿ー¡§Hinano.N
ÉÔÆ°»º¡¦¶âÍ»´Ø·¸¤Î¥¥ã¥ê¥¢¤«¤é¡¢Æ±¥¸¥ã¥ó¥ë¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ë¥¨¥Ô¥½ー¥É¤ò¼èºà¤·¡¢¼¹É®¤¹¤ë¥³¥é¥à¥Ë¥¹¥È¤ËÅ¾¿È¡£ÆÃ¤ËÍÍ¡¹¤ÊÇØ·Ê¤ò»ý¤Á¡¢¶âÍ»Åê»ñ¤ò¤¹¤ë½÷À¤Î¼èºà¤òÆÀ°Õ¤È¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤Þ¤¿¤½¤ÎÊ¬Ìî¤Î½÷À¤ÎÈþÍÆ°Õ¼±¤Ë¤â´Ø¿´¤ò»ý¤Á¡¢Æü¡¹¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー¤ò½Å¤Í¡¢µ»ö¤ò¼¹É®Ãæ¡£