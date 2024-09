セガプライズより、ディズニーのキャラクターグッズが続々登場!

今回は2024年9月6日より順次、全国のゲームセンターなどに登場する「ディズニーヴィランズ プラチナムザッカ巾着ショルダーバッグ」を紹介します☆

セガプライズ「ディズニーヴィランズ プラチナムザッカ巾着ショルダーバッグ」

登場時期:2024年9月6日より順次

種類:全2種(マレフィセント、ディズニーヴィランズ)

サイズ:全長約25×25×35cm

投入店舗:全国のゲームセンターなど

セガプライズに、「ディズニーヴィランズ」の巾着ショルダーバッグが登場!

『眠れる森の美女』に登場する「マレフィセント」のデザインと、様々なディズニーヴィランズを描いた2種類が展開されています。

口を縛ることができる、使いやすいサイズ感のファッションアイテムです☆

マレフィセント

『眠れる森の美女』のディズニーヴィランズ「マレフィセント」の巾着ショルダーバッグ。

ネオン風のデザインで「マレフィセント」のお顔や、変身後のドラゴンが描かれています。

「マレフィセント」のイメージカラーである黒や紫、緑にピンクの差し色が映えるプライズです。

ディズニーヴィランズ

モノトーンで仕上げられた「ディズニーヴィランズ」柄には、様々な作品に登場するディズニーヴィランズをプリント。

『白雪姫』の「女王」や『アラジン』の「ジャファー」、『リトル・マーメイド』の「アースラ」、『ライオン・キング』の「スカー」たちが描かれています。

キャラクターそれぞれの個性あふれる表情にも注目です☆

ディズニーヴィランズの総柄アートを使用した、巾着型のショルダーバッグ。

セガプライズの「ディズニーヴィランズ プラチナムザッカ巾着ショルダーバッグ」は、2024年年9月6日より順次、全国のゲームセンターなどに登場です☆

