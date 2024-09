IZ*ONE出身の本田仁美、ジェジュンプロデュースのガールズグループで韓国“再デビュー”決定！

本田仁美が再びK-POPアイドルとしてデビューする。

歌手ジェジュンが手掛ける新人ガールズグループSAY MY NAMEの最後のメンバーは本田仁美だった。

SAY MY NAMEの所属事務所iNKODEエンターテインメントは9月13日、公式SNSを通じてSAY MY NAMEの最後のメンバーとして本田仁美のトレーラー映像を公開した。

トレーラー映像は、まぶしい夜景とロマンチックな夜空を背景に、屋上に座っている仁美の姿を映した。依然として愛らしいビジュアルを誇る仁美の後ろに、6匹の猫たちが近づく姿がまるで先に公開された6人のメンバーを思い出させるなど、関心が集まっている。

(写真=iNKODEエンターテインメント)本田仁美

SAY MY NAMEは先月30日から、ドヒから順に、カニー、メイ、ジュンフィ、ソハ、スンジュ、仁美まで、7人のメンバーをすべて公開した。見ているだけでも微笑ましい少女たちの初々しい姿が盛り込まれたトレーラー映像が全てベールを脱ぎ、SAY MY NAMEのデビューに対する期待が高まっている。

ジェジュンが心血を注いでプロデュースする初の新人ガールグループSAY MY NAMEへのK-POPファンの関心が熱くなっているなか、正式デビューに先立ち多様なコンテンツを公開する予定だ。

◇本田仁美 プロフィール

2001年10月6日生まれ。栃木県出身で、愛称はひぃちゃん。2014年に「AKB48 Team 8 全国一斉オーディション」に参加し、栃木県代表として合格。その後、2018年8月に放送された韓国Mnetのオーディション番組『PRODUCE 48』に出演し、IZ*ONEとして韓国でデビュー。同じく48グループ出身の宮脇咲良、矢吹奈子(HKT48)と共に日本人メンバーとして大きな人気を博した。キュートなルックスからは想像できない切れ味抜群のダンスが大きな話題を呼んだ。