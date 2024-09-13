Åð¤ó¤À¥Ð¥¤¥¯¤ò»È¤Ã¤ÆÈÈ¹Ô¤ËµÚ¤ó¤À¤«¡¡Ï¢Â³¤Ò¤Ã¤¿¤¯¤ê»ö·ï¤Ë´ØÍ¿¤·¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤ëÃË(37)¡¡Ì¾¸Å²°
ÀàÅðÌ¤¿ë¤Îµ¿¤¤¤ÇÂáÊá¤µ¤ìÌ¾¸Å²°»Ô¤ÇÈ¯À¸¤·¤¿Â¾¤Î¤Ò¤Ã¤¿¤¯¤ê»ö·ï¤Ë¤â´ØÍ¿¤·¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤ëÃË¤¬Åð¤ó¤À¥Ð¥¤¥¯¤ò»È¤Ã¤ÆÈÈ¹Ô¤ËµÚ¤ó¤Ç¤¤¤¿¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿
·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢ÀàÅðÌ¤¿ë¤Îµ¿¤¤¤Ç13ÆüÁ÷¸¡¤µ¤ì¤¿»³ÆâÏÂ½ÓÍÆµ¿¼Ô¡Ê37¡Ë¤Ï7·î¡¢¾¼ÏÂ¶èÆâ¤ÎÏ©¾å¤Ç¸¶ÉÕ¥Ð¥¤¥¯¤Ë¾è¤Ã¤Æ¡¢Êâ¤¤¤Æ¤¤¤¿½÷À¡Ê61¡Ë¤Î¼ê¤µ¤²¥Ð¥Ã¥°¤òÅð¤â¤¦¤È¤·¤¿µ¿¤¤¤¬»ý¤¿¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
»³ÆâÍÆµ¿¼Ô¤ÏÍÆµ¿¤òÇ§¤á¡ÖÊ£¿ô²ó¤ä¤Ã¤¿¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÁÜºº´Ø·¸¼Ô¤Ø¤Î¼èºà¤Ç¡¢·Ù»¡¤¬²¡¼ý¤·¤¿ÈÈ¹Ô¤Ë»È¤ï¤ì¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤ë2Âæ¤Î¸¶ÉÕ¥Ð¥¤¥¯¤¬¤¤¤º¤ì¤âÅð¤Þ¤ì¤¿¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
Ì¾¸Å²°»ÔÆâ¤Ç¤Ï7·î°Ê¹ß¡¢¤Ò¤Ã¤¿¤¯¤ê»ö·ï¤¬Ì¤¿ë¤ò´Þ¤á27·ïÈ¯À¸¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢·Ù»¡¤Ï¡¢¤³¤Î¤¦¤Á¿ô·ï¤Ë¤Ä¤¤¤Æ»³ÆâÍÆµ¿¼Ô¤¬Åð¤ó¤À¥Ð¥¤¥¯¤ò»È¤Ã¤ÆÈÈ¹Ô¤ËµÚ¤ó¤Ç¤¤¤¿¤È¤ß¤ÆÄ´¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£