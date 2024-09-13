¡ÚÂçÊ¬ »àË´¤Ò¤Æ¨¤²¡ÛÈ¬ÅÄçÐ°ìÍÆµ¿¼Ô¡Ê28¡Ë¤Î¡Ö½ÅÍ×»ØÌ¾¼êÇÛ¡×·ÑÂ³¡ÄÊó¾©¶â¡¦»äÅª·ü¾Þ¶â¹ç¤ï¤»¤ÆºÇÂç800Ëü±ß
¤ª¤È¤È¤·¡¢ÂçÊ¬¡¦ÊÌÉÜ»Ô¤Ç¤ª¤¤¿»àË´¤Ò¤Æ¨¤²»ö·ï¤Ç¡¢·Ù»¡Ä£¤ÏÈ¬ÅÄçÐ°ìÍÆµ¿¼Ô¤Î½ÅÍ×»ØÌ¾¼êÇÛ¤ò·ÑÂ³¤¹¤ë¤³¤È¤ò·è¤á¤¿¡£
¤ª¤È¤È¤·6·î¡¢ÊÌÉÜ»Ô¤Ç¥Ð¥¤¥¯¤Ë¾è¤Ã¤¿Âç³ØÀ¸2¿Í¤ò¼Ö¤Ç¤Ò¤¤¤Æ»à½ý¤µ¤»¤¿¤Þ¤ÞÆ¨Áö¤·¡¢½ÅÍ×»ØÌ¾¼êÇÛ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÈ¬ÅÄçÐ°ìÍÆµ¿¼Ô¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢·Ù»¡Ä£¤Ï¼êÇÛ¤ò·ÑÂ³¤·¡¢Êó¾©¶â¤Î¼õÉÕ¤ò1Ç¯±äÄ¹¤¹¤ë¤³¤È¤ò·è¤á¤¿¡£
È¬ÅÄÍÆµ¿¼Ô¤ÏµîÇ¯¡¢Æ»Ï©¸òÄÌË¡°ãÈ¿¤Ç¤ÏÁ´¹ñ½é¤È¤Ê¤ë½ÅÍ×»ØÌ¾¼êÇÛÈÈ¤Ë»ØÄê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
ÁÜººÆÃÊÌÊó¾©¶â¤Î¾å¸Â³Û¤Ï300Ëü±ß¤Ç¡¢°äÂ²¤Ê¤É¤Î»äÅª·ü¾Þ¶â¤ò²Ã¤¨¤ë¤ÈºÇÂç800Ëü±ß¤¬»ÙÊ§¤ï¤ì¤ë¡£
Â©»Ò¤òË´¤¯¤·¤¿Êì¿Æ¤Ï¡Ö½ÅÍ×»ØÌ¾¼êÇÛ¤È¤Ê¤ê1Ç¯¤¬·Ð¤Á¡¢ËèÆüÈ¬ÅÄÂáÊá¤ÎÃÎ¤é¤»¤òÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£1Æü¤Ç¤âÁá¤¤ÂáÊá¤ò¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£