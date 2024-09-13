±ÊÌî²ê°ê¡¢º£·î25ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¡¡º£¸åÄ©Àï¤·¤¿¤¤¤³¤È¤Ï¡Ö¥¯¥ì¡¼¼Í·â¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¤Ê¤È¡×
¡¡±ÊÌî²ê°ê¤µ¤ó¡Ê24¡Ë¤¬¡¢¶â¥á¥À¥ëµé¤Î¥Ê¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤òÈäÏª¤¹¤ë¥Ø¥¢¥Ö¥é¥ó¥É¤Î¿·CM¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
±ÊÌî¤µ¤ó
¡Ö¤¤ç¤¦¤Î¥Ê¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¼ýÏ¿¤Ï¡¢¼«Ê¬¤¬ÁÛÁü¤¹¤ë¤è¤ê¤â¥¹¥à¡¼¥º¡£¤³¤ì¤Ï³§¤µ¤ó¤«¤é¶â¥á¥À¥ë¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¡£¤¤¤«¤¬¤Ç¤¹¤«¡©³§¤µ¤ó¡×
¡Ö¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡ª¶â¥á¥À¥ë¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡º£·î25ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤ò·Þ¤¨¤ë±ÊÌî¤µ¤ó¡£º£¸åÄ©Àï¤·¤¿¤¤¤³¤È¤òÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¡¢¤³¤¦ÏÃ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
±ÊÌî¤µ¤ó
¡Ö¥¯¥ì¡¼¼Í·â¤ò¤ä¤ê¤¿¤¤¤Ç¤¹¡ª¥¯¥ì¡¼¼Í·â¡¢¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¡£25ºÐ¤Ï¤¤¤Ä¤â¤è¤ê¾¯¤·¼«Ê¬¤Î»þ´Ö¤ò¤È¤ì¤ëµ¤¤¬¤¹¤ë¡£¼ñÌ£¤ò¹¤²¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡ª¡×
¡Ê¡Ö¥°¥Ã¥É¡ª¥â¡¼¥Ë¥ó¥°¡×2024Ç¯9·î13ÆüÊüÁ÷Ê¬¤è¤ê¡Ë
±ÊÌî¤µ¤ó
¡Ö¤¤ç¤¦¤Î¥Ê¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¼ýÏ¿¤Ï¡¢¼«Ê¬¤¬ÁÛÁü¤¹¤ë¤è¤ê¤â¥¹¥à¡¼¥º¡£¤³¤ì¤Ï³§¤µ¤ó¤«¤é¶â¥á¥À¥ë¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¡£¤¤¤«¤¬¤Ç¤¹¤«¡©³§¤µ¤ó¡×
¡Ö¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡ª¶â¥á¥À¥ë¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡º£·î25ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤ò·Þ¤¨¤ë±ÊÌî¤µ¤ó¡£º£¸åÄ©Àï¤·¤¿¤¤¤³¤È¤òÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¡¢¤³¤¦ÏÃ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
±ÊÌî¤µ¤ó
¡Ö¥¯¥ì¡¼¼Í·â¤ò¤ä¤ê¤¿¤¤¤Ç¤¹¡ª¥¯¥ì¡¼¼Í·â¡¢¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¡£25ºÐ¤Ï¤¤¤Ä¤â¤è¤ê¾¯¤·¼«Ê¬¤Î»þ´Ö¤ò¤È¤ì¤ëµ¤¤¬¤¹¤ë¡£¼ñÌ£¤ò¹¤²¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡ª¡×
¡Ê¡Ö¥°¥Ã¥É¡ª¥â¡¼¥Ë¥ó¥°¡×2024Ç¯9·î13ÆüÊüÁ÷Ê¬¤è¤ê¡Ë