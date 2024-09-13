ÀÄÌÚ¤Î°úÂà²ñ¸«¤ÇÂ¼¾å¤¬¹æµã¡Ö¤¿¤¯¤µ¤óÌÂÏÇ¤ò¡Ä¡×¡¡¸ÀÍÕ¹Ê¤ê½Ð¤¹¡Ö¥Î¥ê¤µ¤ó¤Î¤ª¤«¤²¡×
Â¼¾å¤È»³ÅÄ¤¬²ÖÂ«Â£Äè¤ËÅÐ¾ì¡ÄÀÄÌÚ¤ÎÌÜ¤Ë¤âÎÞ
¡¡¥ä¥¯¥ë¥È¤ÎÀÄÌÚÀë¿Æ³°Ìî¼ê¤¬13Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç°úÂà²ñ¸«¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£²ñ¸«½ªÈ×¤Ë¤ÏÆ±Î½¤ÎÂ¼¾å½¡Î´ÆâÌî¼ê¤È»³ÅÄÅ¯¿ÍÆâÌî¼ê¤¬ÅÐ¾ì¤·¡¢²ÖÂ«¤òÂ£Äè¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢Â¼¾å¤ÏÅÐ¾ì¤«¤éÎÞ¤¬»ß¤Þ¤é¤º¡£¸ÀÍÕ¤ò¹Ê¤ê½Ð¤·¤Ê¤¬¤é¡Ö¤¿¤¯¤µ¤óÌÂÏÇ¤ò¤«¤±¤¿¤ê¤·¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡¢¤³¤¦¤·¤Æ¤¤¤¤Ìîµå¿ÍÀ¸¤òÊâ¤á¤¿¤ê¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¥Î¥ê¤µ¤ó¤È½Ð²ñ¤Ã¤¿¤ª¤«¤²¤Ç¤¹¤·¡¢ËÜÅö¤Ë´¶¼Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤·¡Ä¡Ä¡×¤È»×¤¤¤ò¸ý¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡ÀÄÌÚ¤Ï²ñ¸«¤ÎÃæ¤Ç¡¢°úÂà¤Î·èÃÇ»þ´ü¤ä2009Ç¯¤Ë·ëº§¤·¤¿º´ÃÎÉ×¿Í¤Ø¤Î´¶¼Õ¤Ê¤É¤ò½Ò¤Ù¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡¢1Ç¯ÌÜ¥ª¥Õ¤«¤é¹çÆ±¼«¼ç¥È¥ì¤ò¹Ô¤¤¡¢º£¤äµå³¦¤Î´é¤Ë¤Ê¤Ã¤¿4ÈÖ¡¦Â¼¾å¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¸ÀµÚ¡£¡ÖÇ¯¡¹À®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢º£¤Ç¤³¤½¶ì¤·¤ó¤Ç¤Ï¤¤¤Þ¤¹¤±¤É¤½¤ì¤â¥×¥íÌîµåÀ¸³è¤ÎÃæ¤Ç¤ÏÉ¬Í×¤Ê¤³¤È¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤³¤ì¤«¤é¤ÎÌîµå¿ÍÀ¸¡¢¹¬¤»¤ÊÌîµå¿ÍÀ¸¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤È¤Ï»×¤¤¤Þ¤¹¤±¤É¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡²ñ¸«¤Î½ªÈ×¤Ë¤Ï¥æ¥Ë¥Û¡¼¥à»Ñ¤ÎÂ¼¾å¤È»³ÅÄ¤¬²ÖÂ«¤ò»ý¤Ã¤ÆÅÐ¾ì¡£Â¼¾å¤Ï½ª»Ï¡¢ÎÞ¤¬»ß¤Þ¤é¤º¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«ÏÃ½Ð¤»¤º¤Ë¤¤¤¿¡£¡Ö¤¿¤¯¤µ¤óÌÂÏÇ¤ò¤«¤±¤¿¤ê¤·¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡¢¤³¤¦¤·¤Æ¤¤¤¤Ìîµå¿ÍÀ¸¤òÊâ¤á¤¿¤ê¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¥Î¥ê¤µ¤ó¤È½Ð²ñ¤Ã¤¿¤ª¤«¤²¤Ç¤¹¤·¡¢ËÜÅö¤Ë´¶¼Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤·¡Ä¡Ä¡£Á´Á³¸À¤¨¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£µã¤¯¤Ä¤â¤ê¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¿½¤·Ìõ¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È´¶¼Õ¤ò½Ò¤Ù¤¿¡£
¡¡ÀÄÌÚ¤«¤é¤Ï¥×¥íÆþ¤ê¤«¤éÌÜ¤ò¤«¤±¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¿¡£¡Ö¤È¤Ë¤«¤¯·ë²Ì¤ò»Ä¤·Â³¤±¤ë¤³¤È¤¬°ìÈÖÂç»ö¤Ê¤Î¤Ç¡¢Âè1ÊâÌÜ¤òÂç»ö¤Ë¤·¤è¤¦¤È¶µ¤¨¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æº£¤ÎËÍ¤¬¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢°ì¸À¤Ç¤Ï¤Ê¤¯°¦¤ò»ý¤Ã¤ÆÀÜ¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£Â³¤±¤Æ¡ÖËÍ¤¬¤Þ¤À¼ã¤¯¤Æ¤¤¤í¤¤¤í¥ß¥¹¤À¤Ã¤¿¤ê¿Í´ÖÅª¤Ë¥À¥á¤Ê¤³¤È¤ò¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤È¤¤ËÌÌ¤È¸þ¤«¤Ã¤Æ¼¸¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£ËÍ¤òÀµ¤¹¤È¤¤¤¦¤«¡¢¿Í¤È¤·¤Æ°¦¤ò»ý¤Ã¤ÆÀÜ¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤³¤È¤¬°ìÈÖ¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¡¢ÎÉ¤ÀèÇÚ¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤âÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÎÞ¤Î¸åÇÚ¤ò¸«¤Æ¡¢²ñ¸«Ãæ¤ÏÈ®Ñï¤È¤·¤¿É½¾ð¤òÉâ¤«¤Ù¤Æ¤¤¤¿ÀÄÌÚ¤ÎÌÜ¤Ë¤âÎÞ¤¬¡£ÌÜÆ¬¤ò²¡¤µ¤¨¤Ê¤¬¤éÂ¼¾å¤Î¸ÀÍÕ¤ò³ú¤ßÄù¤á¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢ÀÄÌÚ¤Î¥á¥¸¥ã¡¼°ÜÀÒ¸å¤Ë1ÈÖÂÇ¼Ô¤È¤·¤ÆÎò»ËÅª¤Ê³èÌö¤ò¸«¤»¤¿»³ÅÄ¤â¡Ö23ÈÖ¤È1ÈÖ¤Ç¤¿¤¯¤µ¤ó¥Î¥ê¤µ¤ó¤ò¼õ¤±·Ñ¤¬¤»¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¥¥ã¥×¥Æ¥ó¤â¡£À®ÀÓ¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¤Ç¤¹¤±¤ÉÌîµå¤ËÂÐ¤¹¤ë»ÑÀª¡¢¼è¤êÁÈ¤ßÊý¤ÏÊÙ¶¯¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤È¤³¤í¤ò¸åÇÚ¤¿¤Á¤Ë¤âÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤±¤¿¤é¡£ËÜÅö¤Ë¤ªÈè¤ì¤µ¤Þ¤Ç¤·¤¿¡×¤È»×¤¤¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£¡ÊFull-CountÊÔ½¸Éô¡Ë