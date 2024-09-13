¡ÖÆ£Àîµå»ù¤«¤è¡×àÀ¤³¦½÷²¦á¤¬²«¿§¤Î¥·¥ç¡¼¥Ñ¥ó¤Ç¹ë²÷»Ïµå¼°¡ÖÌöÆ°´¶¥Ï¥ó¥Ñ¤Ê¤¤¡×¥Õ¥©¡¼¥à¤Ë¤É¤è¤á¤¡Ö¼ïÌÜ¤Ï°ã¤¦¤±¤Éµå¤Î°·¤¤¤Ï¤µ¤¹¤¬¡×
¡¡¸½Ìò½÷À¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¤¬¹äÂ®µå¤òÈäÏª¤·¡¢¹Ã»Ò±à¤ËµÍ¤á¤«¤±¤¿¥Õ¥¡¥ó¤«¤éÂç¤¤Ê¤É¤è¤á¤¤¬µ¯¤³¤Ã¤¿¡£
¡¡11Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿ºå¿À¡½DeNA¤Î»î¹çÁ°¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¥×¥í¥Æ¥Ë¥¹¥×¥ì¥¤¥ä¡¼¤Î²ÃÆ£Ì¤Í£¡£Á¯¤ä¤«¤Ê¥¤¥¨¥í¡¼¤Î¥·¥ç¡¼¥È¥Ñ¥ó¥Ä»Ñ¤Ç¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ë¾å¤¬¤ê¡¢¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¥Ô¥Ã¥Á¥»¥ì¥â¥Ë¡¼¤ËÎ×¤ó¤À¡£
¡¡¸ª¤ò¥°¥ë¥°¥ë¤È²ó¤·àËÜµ¤¥â¡¼¥Éá¤Î²ÃÆ£¤ÏÂç¤¤¯¿¶¤ê¤«¤Ö¤ê¡¢¹ë²÷¤Ê¥Õ¥©¡¼¥à¤ÇÅê¤²¹þ¤à¤È¡¢µå¾ì¤«¤é¤Ï¤É¤è¤á¤¤¬¡£¥Ü¡¼¥ë¤ÏÂç¤¤¯³°¤Ë³°¤ì¤¿¤¬¡¢¸«»ö¤Ê¹äÂ®µå¤ËÂç¤¤ÊÇï¼ê¤¬Á÷¤é¤ì¤¿¡£
¡¡²ÃÆ£¤Ï¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ÇÅÐÈÄÁ°¤Ë¥Á¥å¡¼¥Ö¤ò»È¤Ã¤Æ¥¤¥ó¥Ê¡¼¥Þ¥Ã¥¹¥ë¤òÃÃ¤¨¤ëÍÍ»Ò¤Ê¤É¤ò¸ø³«¡£¡Öºå¿À¹Ã»Ò±à³«¾ì100¼þÇ¯¤È¤¤¤¦µÇ°¤¹¤Ù¤Ç¯¤Ë¡¢Ìîµå¤ÎÀ»ÃÏ¤Ç¤¢¤ë¹Ã»Ò±à¤Ç»Ïµå¼°¤¬½ÐÍè¤¿¤³¤È¤ò¸÷±É¤Ë»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡SNS¾å¤Ç¤Ï¡Ö¥«¥Ã¥³¤¤¤¤¤·¥Ô¥Ã¥Á¥ó¥°¥Õ¥©¡¼¥àÁÇÀ²¤é¤·¤¤‼️¡×¡Ö¥µ¡¼¥Ö¤È°ì½ï¤ÇÈþ¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡ª¡×¡Ö¼ïÌÜ¤Ï°ã¤¦¤±¤Éµå¤Î°·¤¤¤Ï¤µ¤¹¤¬¡×¡ÖÌöÆ°´¶¤¬¥Ï¥ó¥Ñ¤Ê¤¤¡×¡ÖÆ£Àîµå»ù¤«¤è¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡29ºÐ¤Î²ÃÆ£¤Ï¡¢2023Ç¯Á´Ê©¥ª¡¼¥×¥ó¤Îº®¹ç¥À¥Ö¥ë¥¹¤Ç¥Æ¥£¥à¡¦¥×¥Ã¥Ä(¥É¥¤¥Ä)¤È¤Î¥Ú¥¢¤ÇÍ¥¾¡¡£4ÂçÂç²ñÀ©ÇÆ¤Ï¡¢ÆüËÜÁª¼ê¤Ç¤Ï¿ù»³°¦¤é¤ËÂ³¤5¿ÍÌÜ¤Î²÷µó¤À¤Ã¤¿¡£