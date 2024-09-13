¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¥Ô¥Ã¥Á¥»¥ì¥â¥Ë¡¼¤òÌ³¤á¤¿½÷»Ò¥×¥í¥Æ¥Ë¥¹Áª¼ê¡¦²ÃÆ£Ì¤Í£

¼Ì¿¿³ÈÂç (Á´4Ëç)

¡¡¸½Ìò½÷À­¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¤¬¹äÂ®µå¤òÈäÏª¤·¡¢¹Ã»Ò±à¤ËµÍ¤á¤«¤±¤¿¥Õ¥¡¥ó¤«¤éÂç¤­¤Ê¤É¤è¤á¤­¤¬µ¯¤³¤Ã¤¿¡£

 


 

¡¡11Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿ºå¿À¡½DeNA¤Î»î¹çÁ°¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¥×¥í¥Æ¥Ë¥¹¥×¥ì¥¤¥ä¡¼¤Î²ÃÆ£Ì¤Í£¡£Á¯¤ä¤«¤Ê¥¤¥¨¥í¡¼¤Î¥·¥ç¡¼¥È¥Ñ¥ó¥Ä»Ñ¤Ç¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ë¾å¤¬¤ê¡¢¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¥Ô¥Ã¥Á¥»¥ì¥â¥Ë¡¼¤ËÎ×¤ó¤À¡£

¡¡¸ª¤ò¥°¥ë¥°¥ë¤È²ó¤·­àËÜµ¤¥â¡¼¥É­á¤Î²ÃÆ£¤ÏÂç¤­¤¯¿¶¤ê¤«¤Ö¤ê¡¢¹ë²÷¤Ê¥Õ¥©¡¼¥à¤ÇÅê¤²¹þ¤à¤È¡¢µå¾ì¤«¤é¤Ï¤É¤è¤á¤­¤¬¡£¥Ü¡¼¥ë¤ÏÂç¤­¤¯³°¤Ë³°¤ì¤¿¤¬¡¢¸«»ö¤Ê¹äÂ®µå¤ËÂç¤­¤ÊÇï¼ê¤¬Á÷¤é¤ì¤¿¡£

 


 

¡¡²ÃÆ£¤Ï¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ÇÅÐÈÄÁ°¤Ë¥Á¥å¡¼¥Ö¤ò»È¤Ã¤Æ¥¤¥ó¥Ê¡¼¥Þ¥Ã¥¹¥ë¤òÃÃ¤¨¤ëÍÍ»Ò¤Ê¤É¤ò¸ø³«¡£¡Öºå¿À¹Ã»Ò±à³«¾ì100¼þÇ¯¤È¤¤¤¦µ­Ç°¤¹¤Ù¤­Ç¯¤Ë¡¢Ìîµå¤ÎÀ»ÃÏ¤Ç¤¢¤ë¹Ã»Ò±à¤Ç»Ïµå¼°¤¬½ÐÍè¤¿¤³¤È¤ò¸÷±É¤Ë»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£

¡¡SNS¾å¤Ç¤Ï¡Ö¥«¥Ã¥³¤¤¤¤¤·¥Ô¥Ã¥Á¥ó¥°¥Õ¥©¡¼¥àÁÇÀ²¤é¤·¤¤‼️¡×¡Ö¥µ¡¼¥Ö¤È°ì½ï¤ÇÈþ¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡ª¡×¡Ö¼ïÌÜ¤Ï°ã¤¦¤±¤Éµå¤Î°·¤¤¤Ï¤µ¤¹¤¬¡×¡ÖÌöÆ°´¶¤¬¥Ï¥ó¥Ñ¤Ê¤¤¡×¡ÖÆ£Àîµå»ù¤«¤è¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£

¡¡29ºÐ¤Î²ÃÆ£¤Ï¡¢2023Ç¯Á´Ê©¥ª¡¼¥×¥ó¤Îº®¹ç¥À¥Ö¥ë¥¹¤Ç¥Æ¥£¥à¡¦¥×¥Ã¥Ä(¥É¥¤¥Ä)¤È¤Î¥Ú¥¢¤ÇÍ¥¾¡¡£4ÂçÂç²ñÀ©ÇÆ¤Ï¡¢ÆüËÜÁª¼ê¤Ç¤Ï¿ù»³°¦¤é¤ËÂ³¤­5¿ÍÌÜ¤Î²÷µó¤À¤Ã¤¿¡£