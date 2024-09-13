¥Ûー¥à¥»¥ó¥¿ー¤ÇËÉÁð¥·ー¥È¤È¤Ä¤Ê¤®¤òÅð¤ó¤ÀÌµ¿¦¤Î66ºÐÃË¤ò¸½¹ÔÈÈÂáÊá¡¡º£Ç¯1·î¤Ë¤âÅÅÆ°¥É¥ê¥ë¤Ê¤É¤Î¹©¶ñ¤òÅð¤à¡Ä
9·î10ÆüÍ¼Êý¡¢¿·³ã¸©Ä¹²¬»ÔÆâ¤ÎÂç·¿¥Ûー¥à¥»¥ó¥¿ー¤Ç¡¢ËÉÁð¥·ー¥È¤Ê¤É3ÅÀ¡ÊÈÎÇä²Á³Ê¹ç·×9040±ß¡Ë¤òÅð¤ó¤À¤È¤·¤Æ¡¢66ºÐ¤ÎÃË¤¬¸½¹ÔÈÈÂáÊá¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
ÀàÅð¡ÊËü°ú¤¡Ë¤Ç¸½¹ÔÈÈÂáÊá¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢Ä¹²¬»Ô¼·Æü»Ô¤Ë½»¤àÌµ¿¦¤ÎÃË¡Ê66¡Ë¤Ç¤¹¡£
ÃË¤Ï9·î10Æü¸á¸å5»þ15Ê¬¤´¤í¡¢Ä¹²¬»ÔÆâ¤ÎÂç·¿¥Ûー¥à¥»¥ó¥¿ー¤Ç¡¢ËÉÁð¥·ー¥È2ÅÀ¤È¤Ä¤Ê¤®1ÅÀ¤Î¹ç·×3ÅÀ¡ÊÈÎÇä²Á³Ê¹ç·×9040±ß¡Ë¤òÅð¤ß¤Þ¤·¤¿¡£
·Ù»¡¤ÎÄ´¤Ù¤ËÂÐ¤·¡¢ÃË¤Ï¡ÖÅð¤ó¤À¤³¤È¤Ë´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¡×¤ÈÍÆµ¿¤òÇ§¤á¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
·Ù»¡¤ÏÃË¤ËÍ¾ºá¤¬¤¢¤ë¤È¤ß¤Æ¡¢»ö·ï¤ÎÆ°µ¡¤ä·Ð°Þ¤ò¾Ü¤·¤¯Ä´¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£