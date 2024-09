Gi-FACTORYは10月5日〜6日、大型野外グルメイベント「第1回 全肉祭 in 下関」を、山口県下関市 オーヴィジョン海峡ゆめ広場会場で開催する。時間は10時〜21時。「第1回 全肉祭 in 下関」ポスター同イベントは、畜産肉料理はもちろん、魚肉や果肉などあらゆる肉をテーマとした西日本最大級の野外グルメイベント。約70店舗が集結し、200アイテム以上のメニューを提供する。「第1回 全肉祭 in 下関」チラシグルメ出店の他、企業ブースによる無料体験やサンプリングも実施。ワインの試飲コーナーも用意する。子ども向けに、大型エアー遊具や射的・スーパーボールすくいなどの縁日コーナーも設置。ステージでは、アイドル生ライブのほか、炎と光のパフォーマンス集団「幻火」によるフリーライブも行う。幻火のパフォーマンス