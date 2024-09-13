±Ç²è¡Ø¥¼¥ó¥Ö¡¦¥ª¥Ö¡¦¥È¡¼¥¥ç¡¼¡Ù¡¢Æü¸þºä46»Í´üÀ¸11¿Í¤¬Åìµþ¤ò¶î¤±½ä¤ë¿·¾ìÌÌ¼Ì¿¿8ÅÀ²ò¶Ø
¡¡Æü¸þºä46¤Î»Í´üÀ¸Á´°÷¤¬½Ð±é¤¹¤ë±Ç²è¡Ø¥¼¥ó¥Ö¡¦¥ª¥Ö¡¦¥È¡¼¥¥ç¡¼¡Ù¤è¤ê¡¢»Í´üÀ¸11¿Í¤¬Åìµþ¤ò¶î¤±½ä¤ë»Ñ¤òÂª¤¨¤¿¿·¾ìÌÌ¼Ì¿¿8ÅÀ¤¬²ò¶Ø¤µ¤ì¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÆü¸þºä46»Í´üÀ¸¡¢Åìµþ¤òËþµÊ¡ª¡¡±Ç²è¡Ø¥¼¥ó¥Ö¡¦¥ª¥Ö¡¦¥È¡¼¥¥ç¡¼¡Ù¾ìÌÌ¼Ì¿¿
¡¡¥¢¥¤¥É¥ë¥Ç¥Ó¥å¡¼¤«¤é¤ï¤º¤«2Ç¯¤Î»Í´üÀ¸¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢ËÜºî¤Ï±Ç²è½é½Ð±é¤È¤Ê¤ë¡£±éµ»½éÄ©Àï¤Î11¿Í¤¬¥á¥¤¥ó¥¥ã¥¹¥È¤È¤·¤ÆÂçÈ´¤Æ¤¤µ¤ì¡¢Åìµþ¤òË¬¤ì¤¿½¤³ØÎ¹¹ÔÀ¸¤òÅù¿ÈÂç¤Ë±é¤¸¤ë¡£5·î¤ËÈ¯Çä¤µ¤ì¤¿¥·¥ó¥°¥ë³Ú¶Ê¡Ö·¯¤Ï¥Ï¥Ë¡¼¥Ç¥å¡¼¡×¤ÇÃ±ÆÈ¥»¥ó¥¿¡¼¤òÌ³¤á¡¢¤Þ¤â¤Ê¤¯È¯Çä¤È¤Ê¤ëºÇ¿·¥·¥ó¥°¥ë¡ÖÀäÂÐÅªÂèÏ»´¶¡×¤ÇÆ£Öº²ÌÊâ¤È¥À¥Ö¥ë¥»¥ó¥¿¡¼¤òÌ³¤á¤ë¤Ê¤É¡¢¼¡À¤Âå¥¨¡¼¥¹¤Î¸Æ¤ÓÀ¼¤¬¹â¤¤Àµ¸»»ÊÍÛ»Ò¤¬¡¢¼ç±é¤È¤·¤Æ±Ç²è¤ò°ú¤ÃÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£
¡¡´ÆÆÄ¤òÌ³¤á¤¿¤Î¤Ï·§ÀÚÏÂ²Å¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎºîÉÊ·²¤È¤ÏÁ´¤¯°Û¤Ê¤ëÀÄ½Õ·²Áü·à¤òºî¤ê¾å¤²¡¢¿·¶ÃÏ¤òÀÚ¤ê³«¤¤¤¿¡£µÓËÜ¤òÌ³¤á¤¿¤Î¤ÏÊ¡ÅÄ¾½Ê¿¤ÈÅÚ²°Î¼°ì¡£´ë²èÃÊ³¬¤«¤é11¿Í¤Ë»öÁ°¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤ò¹Ô¤¤¡¢³ØÀ¸»þÂå¤Î»×¤¤½Ð¤ä¡¢¥¢¥¤¥É¥ë¤Ë¤Ê¤ëÁ°¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¡¢Åìµþ¤Ø¤Î»×¤¤¤Ê¤É¤ò¥Ò¥¢¥ê¥ó¥°¡£¤½¤ì¤ò´ð¤Ë¡¢Èà½÷¤¿¤Á¤Î¥ê¥¢¥ë¤ÊÊª¸ì¤¬À¹¤ê¹þ¤Þ¤ì¤¿´°Á´¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëµÓËÜ¤òºî¤ê¾å¤²¤¿¡£
¡¡½¤³ØÎ¹¹Ô¤ÇÅìµþ¤òË¬¤ì¤¿11¿Í¤Î½÷»Ò¹âÀ¸¤¿¤Á¡£ÈÉÄ¹¤ÎÃÓ±à¤Ï¡¢Åìµþ¤Î¡È¥¼¥ó¥Ö¡É¤òÌ£¤ï¤¦¤Ù¤¯¡¢´°àú¤Ê¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤òÁÈ¤ßÎ©¤Æ¤Æ¡¢Æ±¤¸ÈÉ¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤¿¤Á¤ÈÌ¾½ê¤ò²ó¤ë¤Î¤ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢ÂÔ¤Á¤ËÂÔ¤Ã¤¿¼«Í³¹ÔÆ°¤ÎÆü¡¢¤Ê¤¼¤«ÈÉÁ´°÷¤¬¥Ð¥é¥Ð¥é¤Ë¡£ÃÓ±à¤Ï¥¹¥«¥¤¥Ä¥ê¡¼¤Î²¼¤Ç1¿Í¤¤ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¡Ö¤Þ¤µ¤«¥Þ¥ë¥Á¥Ð¡¼¥¹¡©¡×¤Èµ¿¤¤¤Ä¤Ä¤â¡¢·×²è¤ò¤ä¤ê¿ë¤²¤è¤¦¤ÈÅìµþ´Ñ¸÷¤Ë·«¤ê½Ð¤¹¡£¼Â¤Ï¡¢ÃÓ±à¤Î´ê¤¤¤È¤ÏÎ¢Ê¢¤Ë¡¢ÈÉ¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ï¤½¤ì¤¾¤ì¤Î»×ÏÇ¤òÈë¤á¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤Ã¤¿¡Ä¡£
¡¡¤³¤ÎÅÙ¡¢»Í´üÀ¸±é¤¸¤ë¥¯¥»¤Ä¤è¤Ê11¿Í¤¬Åìµþ¤ò¶î¤±½ä¤ë»Ñ¤òÂª¤¨¤¿¿·¾ìÌÌ¼Ì¿¿8ÅÀ¤¬²ò¶Ø¡£Åìµþ¤Î¡È¥¼¥ó¥Ö¡É¤ò³Ú¤·¤à¤¿¤á¤ËÈÉÄ¹¤È¤·¤Æ¥á¥ó¥Ð¡¼¤òÎ¨¤¤¤ëÃÓ±àÍ¥Î¤¹á¡ÊÀµ¸»»ÊÍÛ»Ò¡Ë¤ÈÆ±¤¸ÈÉ¤Î¶Í°æÃÒ¼Ó¡ÊÅÏÊÕè½Æà¡Ë¡¢±©Àî·Ã¡ÊÆ£Öº²ÌÊâ¡Ë¡¢ÀâÅÄ»í±ûÎ¤¡ÊÀÐÄÍàöµ¨¡Ë¡¢ÛÆÃ«°½Çµ¡Ê¾®À¾²ÆºÚ¼Â¡Ë¤¬¡¢ÀõÁð¤ÎÍëÌç¤ÎÁ°¤ÇµÇ°¼Ì¿¿¤ò»£¤Ã¤¿¤ê¡¢¿©¤ÙÊâ¤¤ò³Ú¤·¤ó¤À¤ê¤ÈÅìµþ´Ñ¸÷¤òËþµÊ¤¹¤ë»Ñ¤ä¡¢¥Ð¥é¥Ð¥é¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤¢¤È¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¡È¥È¡¼¥¥ç¡¼¡É¤ò²á¤´¤¹»Ñ¤¬Âª¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÈÉÄ¹¤ÎÃÓ±à¤ÏÍ½ÄêÄÌ¤ê¤Ë¹ÔÆ°¤¹¤ì¤Ð¡¢¤É¤³¤«¤Ç¥Ñ¥é¥ì¥ë¥ï¡¼¥ë¥É¤Ë´¬¤¹þ¤Þ¤ì¤¿¡Ê¡©¡Ë¥á¥ó¥Ð¡¼¤È²ñ¤¨¤ë¤È¿®¤¸¡¢¹©ÄøÉ½ÄÌ¤ê¤ËÅìµþ¤ò½ä¤ë¤³¤È¤Ë¡£¤·¤«¤·¡¢Â¾¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ë¤Ï¤½¤ì¤¾¤ì»×ÏÇ¤¬¡£ÃÓ±à¤ÈÆ±¤¸ÈÉ¤Î1¿Í¤Ç¤¢¤ë¶Í°æ¤Ï¤Ò¤È¤ê¥Ð¥¹¤Ë¾è¤ê¹þ¤ß¡¢Âç»ö¤½¤¦¤Ë¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¤ò¸«¤Ä¤á¤È¤¢¤ë¾ì½ê¤Ø¤È¸þ¤«¤¦¡£±©Àî¤ÏÆ´¤ì¤ÎÃË»Ò¡¦¼éÃ«¤¯¤ó¤òÄÉ¤¤¤«¤±¤ëÅÓÃæ¤ÇÄÔºäÈþ½ï¡ÊÃÝÆâ´õÍèÎ¤¡Ë¤ÈÁø¶ø¤·¡¢¤Ò¤È¤Þ¤º2¿Í°ì½ï¤Ë¼éÃ«¤¯¤ó¤ò¸«¼é¤ë¤³¤È¤Ë¡£2¿Í¤ÎÉ½¾ð¤«¤é¤Ï²¿¤«µ¯¤¤½¤¦¤ÊÍ½´¶¤¬¡Ä¡£
¡¡ÀâÅÄ¤Ï¡¢¿ä¤·¥¥ã¥é¥°¥Ã¥º¤ò¼ê¤ËÆþ¤ì¤ë¤Ù¤¯¡¢³ÑÂ¼¼ãºÚ¡ÊÀ¶¿åÍý±û¡Ë¡¢ÎÂ¼è°«¡ÊµÜÃÏ¤¹¤ß¤ì¡Ë¡¢ÌçÎÓË¨³¨¡Ê»³²¼ÍÕÎ±²Ö¡Ë¤ÎÃçÎÉ¤·4¿ÍÁÈ¡¦¤Ý¤Ý¤º¤ÇºÇ½ªºîÀï²ñµÄ¡£²Ì¤¿¤·¤ÆÌµ»ö¤Ë¿ä¤·¥°¥Ã¥º¤ò¼ê¤ËÆþ¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤«¡£Åìµþ½Ð¿È¤ÎËñÃ«¤Ï¤æ¤Ã¤¯¤ê²á¤´¤·¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿ÌðÀè¡¢²ÖÎ¤¿¼Àã¡ÊÊ¿ÈøÈÁ²Æ¡Ë¤ÈÁø¶ø¡£¥¯¡¼¥ë¤ÊÅìµþ¿Í¤ËÆ´¤ì¤òÊú¤¯²ÖÎ¤¤ÏËñÃ«¤ËÅìµþ¤ò°ÆÆâ¤·¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¤È¤ª´ê¤¤¤µ¤ì¡¢½Â¡¹¹ÔÆ°¤ò¶¦¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¡£¤½¤³¤Ç¶öÁ³¡¢ËñÃ«¤ÎÃæ³Ø¹»»þÂå¤ÎÍ§¿Í¡¦ËþÉðÌ´²Ú¡ÊÊ¿²¬³¤·î¡Ë¤È½Ð²ñ¤¤¡¢¤µ¤é¤ËÊ£»¨¤ÊÊý¸þ¤Ø¤È¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤¯¡£
¡¡ÃÓ±à¤È¶Í°æ¤¬¸ª¤òÊÂ¤Ù¤Æº½ÉÍ¤ËºÂ¤ë¼Ì¿¿¤Ç¤Ï¡¢2¿Í¤È¤â±ó¤¯¤ò¸«¤Ä¤á¤Æ¤ª¤ê¡¢Â¾¤Î¥«¥Ã¥È¤È¤ÏÊ·°Ïµ¤¤¬°Û¤Ê¤ë°õ¾ÝÅª¤Ê¾ìÌÌ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥Ð¥é¥Ð¥é¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤¢¤È¤ÎÃÓ±à¤È¶Í°æ¤ÎÆ°¸þ¤Ë¤âÃíÌÜ¤·¤¿¤¤¡£¤½¤·¤Æ¡¢ËÜºî¤ÏÅìµþ´Ñ¸÷¤â¸«¤É¤³¤í¤Î¤Ò¤È¤Ä¡£Èà½÷¤¿¤Á¤¬½¤³ØÎ¹¹Ô¤Ç¶î¤±½ä¤ëÅìµþ¤ÎÌ¾½ê¤âÍ×¥Á¥§¥Ã¥¯¤À¡£
¡¡±Ç²è¡Ø¥¼¥ó¥Ö¡¦¥ª¥Ö¡¦¥È¡¼¥¥ç¡¼¡Ù¤Ï¡¢10·î25Æü¤è¤êÁ´¹ñ¸ø³«¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÆü¸þºä46»Í´üÀ¸¡¢Åìµþ¤òËþµÊ¡ª¡¡±Ç²è¡Ø¥¼¥ó¥Ö¡¦¥ª¥Ö¡¦¥È¡¼¥¥ç¡¼¡Ù¾ìÌÌ¼Ì¿¿
¡¡¥¢¥¤¥É¥ë¥Ç¥Ó¥å¡¼¤«¤é¤ï¤º¤«2Ç¯¤Î»Í´üÀ¸¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢ËÜºî¤Ï±Ç²è½é½Ð±é¤È¤Ê¤ë¡£±éµ»½éÄ©Àï¤Î11¿Í¤¬¥á¥¤¥ó¥¥ã¥¹¥È¤È¤·¤ÆÂçÈ´¤Æ¤¤µ¤ì¡¢Åìµþ¤òË¬¤ì¤¿½¤³ØÎ¹¹ÔÀ¸¤òÅù¿ÈÂç¤Ë±é¤¸¤ë¡£5·î¤ËÈ¯Çä¤µ¤ì¤¿¥·¥ó¥°¥ë³Ú¶Ê¡Ö·¯¤Ï¥Ï¥Ë¡¼¥Ç¥å¡¼¡×¤ÇÃ±ÆÈ¥»¥ó¥¿¡¼¤òÌ³¤á¡¢¤Þ¤â¤Ê¤¯È¯Çä¤È¤Ê¤ëºÇ¿·¥·¥ó¥°¥ë¡ÖÀäÂÐÅªÂèÏ»´¶¡×¤ÇÆ£Öº²ÌÊâ¤È¥À¥Ö¥ë¥»¥ó¥¿¡¼¤òÌ³¤á¤ë¤Ê¤É¡¢¼¡À¤Âå¥¨¡¼¥¹¤Î¸Æ¤ÓÀ¼¤¬¹â¤¤Àµ¸»»ÊÍÛ»Ò¤¬¡¢¼ç±é¤È¤·¤Æ±Ç²è¤ò°ú¤ÃÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£
¡¡½¤³ØÎ¹¹Ô¤ÇÅìµþ¤òË¬¤ì¤¿11¿Í¤Î½÷»Ò¹âÀ¸¤¿¤Á¡£ÈÉÄ¹¤ÎÃÓ±à¤Ï¡¢Åìµþ¤Î¡È¥¼¥ó¥Ö¡É¤òÌ£¤ï¤¦¤Ù¤¯¡¢´°àú¤Ê¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤òÁÈ¤ßÎ©¤Æ¤Æ¡¢Æ±¤¸ÈÉ¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤¿¤Á¤ÈÌ¾½ê¤ò²ó¤ë¤Î¤ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢ÂÔ¤Á¤ËÂÔ¤Ã¤¿¼«Í³¹ÔÆ°¤ÎÆü¡¢¤Ê¤¼¤«ÈÉÁ´°÷¤¬¥Ð¥é¥Ð¥é¤Ë¡£ÃÓ±à¤Ï¥¹¥«¥¤¥Ä¥ê¡¼¤Î²¼¤Ç1¿Í¤¤ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¡Ö¤Þ¤µ¤«¥Þ¥ë¥Á¥Ð¡¼¥¹¡©¡×¤Èµ¿¤¤¤Ä¤Ä¤â¡¢·×²è¤ò¤ä¤ê¿ë¤²¤è¤¦¤ÈÅìµþ´Ñ¸÷¤Ë·«¤ê½Ð¤¹¡£¼Â¤Ï¡¢ÃÓ±à¤Î´ê¤¤¤È¤ÏÎ¢Ê¢¤Ë¡¢ÈÉ¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ï¤½¤ì¤¾¤ì¤Î»×ÏÇ¤òÈë¤á¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤Ã¤¿¡Ä¡£
¡¡¤³¤ÎÅÙ¡¢»Í´üÀ¸±é¤¸¤ë¥¯¥»¤Ä¤è¤Ê11¿Í¤¬Åìµþ¤ò¶î¤±½ä¤ë»Ñ¤òÂª¤¨¤¿¿·¾ìÌÌ¼Ì¿¿8ÅÀ¤¬²ò¶Ø¡£Åìµþ¤Î¡È¥¼¥ó¥Ö¡É¤ò³Ú¤·¤à¤¿¤á¤ËÈÉÄ¹¤È¤·¤Æ¥á¥ó¥Ð¡¼¤òÎ¨¤¤¤ëÃÓ±àÍ¥Î¤¹á¡ÊÀµ¸»»ÊÍÛ»Ò¡Ë¤ÈÆ±¤¸ÈÉ¤Î¶Í°æÃÒ¼Ó¡ÊÅÏÊÕè½Æà¡Ë¡¢±©Àî·Ã¡ÊÆ£Öº²ÌÊâ¡Ë¡¢ÀâÅÄ»í±ûÎ¤¡ÊÀÐÄÍàöµ¨¡Ë¡¢ÛÆÃ«°½Çµ¡Ê¾®À¾²ÆºÚ¼Â¡Ë¤¬¡¢ÀõÁð¤ÎÍëÌç¤ÎÁ°¤ÇµÇ°¼Ì¿¿¤ò»£¤Ã¤¿¤ê¡¢¿©¤ÙÊâ¤¤ò³Ú¤·¤ó¤À¤ê¤ÈÅìµþ´Ñ¸÷¤òËþµÊ¤¹¤ë»Ñ¤ä¡¢¥Ð¥é¥Ð¥é¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤¢¤È¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¡È¥È¡¼¥¥ç¡¼¡É¤ò²á¤´¤¹»Ñ¤¬Âª¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÈÉÄ¹¤ÎÃÓ±à¤ÏÍ½ÄêÄÌ¤ê¤Ë¹ÔÆ°¤¹¤ì¤Ð¡¢¤É¤³¤«¤Ç¥Ñ¥é¥ì¥ë¥ï¡¼¥ë¥É¤Ë´¬¤¹þ¤Þ¤ì¤¿¡Ê¡©¡Ë¥á¥ó¥Ð¡¼¤È²ñ¤¨¤ë¤È¿®¤¸¡¢¹©ÄøÉ½ÄÌ¤ê¤ËÅìµþ¤ò½ä¤ë¤³¤È¤Ë¡£¤·¤«¤·¡¢Â¾¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ë¤Ï¤½¤ì¤¾¤ì»×ÏÇ¤¬¡£ÃÓ±à¤ÈÆ±¤¸ÈÉ¤Î1¿Í¤Ç¤¢¤ë¶Í°æ¤Ï¤Ò¤È¤ê¥Ð¥¹¤Ë¾è¤ê¹þ¤ß¡¢Âç»ö¤½¤¦¤Ë¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¤ò¸«¤Ä¤á¤È¤¢¤ë¾ì½ê¤Ø¤È¸þ¤«¤¦¡£±©Àî¤ÏÆ´¤ì¤ÎÃË»Ò¡¦¼éÃ«¤¯¤ó¤òÄÉ¤¤¤«¤±¤ëÅÓÃæ¤ÇÄÔºäÈþ½ï¡ÊÃÝÆâ´õÍèÎ¤¡Ë¤ÈÁø¶ø¤·¡¢¤Ò¤È¤Þ¤º2¿Í°ì½ï¤Ë¼éÃ«¤¯¤ó¤ò¸«¼é¤ë¤³¤È¤Ë¡£2¿Í¤ÎÉ½¾ð¤«¤é¤Ï²¿¤«µ¯¤¤½¤¦¤ÊÍ½´¶¤¬¡Ä¡£
¡¡ÀâÅÄ¤Ï¡¢¿ä¤·¥¥ã¥é¥°¥Ã¥º¤ò¼ê¤ËÆþ¤ì¤ë¤Ù¤¯¡¢³ÑÂ¼¼ãºÚ¡ÊÀ¶¿åÍý±û¡Ë¡¢ÎÂ¼è°«¡ÊµÜÃÏ¤¹¤ß¤ì¡Ë¡¢ÌçÎÓË¨³¨¡Ê»³²¼ÍÕÎ±²Ö¡Ë¤ÎÃçÎÉ¤·4¿ÍÁÈ¡¦¤Ý¤Ý¤º¤ÇºÇ½ªºîÀï²ñµÄ¡£²Ì¤¿¤·¤ÆÌµ»ö¤Ë¿ä¤·¥°¥Ã¥º¤ò¼ê¤ËÆþ¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤«¡£Åìµþ½Ð¿È¤ÎËñÃ«¤Ï¤æ¤Ã¤¯¤ê²á¤´¤·¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿ÌðÀè¡¢²ÖÎ¤¿¼Àã¡ÊÊ¿ÈøÈÁ²Æ¡Ë¤ÈÁø¶ø¡£¥¯¡¼¥ë¤ÊÅìµþ¿Í¤ËÆ´¤ì¤òÊú¤¯²ÖÎ¤¤ÏËñÃ«¤ËÅìµþ¤ò°ÆÆâ¤·¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¤È¤ª´ê¤¤¤µ¤ì¡¢½Â¡¹¹ÔÆ°¤ò¶¦¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¡£¤½¤³¤Ç¶öÁ³¡¢ËñÃ«¤ÎÃæ³Ø¹»»þÂå¤ÎÍ§¿Í¡¦ËþÉðÌ´²Ú¡ÊÊ¿²¬³¤·î¡Ë¤È½Ð²ñ¤¤¡¢¤µ¤é¤ËÊ£»¨¤ÊÊý¸þ¤Ø¤È¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤¯¡£
¡¡ÃÓ±à¤È¶Í°æ¤¬¸ª¤òÊÂ¤Ù¤Æº½ÉÍ¤ËºÂ¤ë¼Ì¿¿¤Ç¤Ï¡¢2¿Í¤È¤â±ó¤¯¤ò¸«¤Ä¤á¤Æ¤ª¤ê¡¢Â¾¤Î¥«¥Ã¥È¤È¤ÏÊ·°Ïµ¤¤¬°Û¤Ê¤ë°õ¾ÝÅª¤Ê¾ìÌÌ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥Ð¥é¥Ð¥é¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤¢¤È¤ÎÃÓ±à¤È¶Í°æ¤ÎÆ°¸þ¤Ë¤âÃíÌÜ¤·¤¿¤¤¡£¤½¤·¤Æ¡¢ËÜºî¤ÏÅìµþ´Ñ¸÷¤â¸«¤É¤³¤í¤Î¤Ò¤È¤Ä¡£Èà½÷¤¿¤Á¤¬½¤³ØÎ¹¹Ô¤Ç¶î¤±½ä¤ëÅìµþ¤ÎÌ¾½ê¤âÍ×¥Á¥§¥Ã¥¯¤À¡£
¡¡±Ç²è¡Ø¥¼¥ó¥Ö¡¦¥ª¥Ö¡¦¥È¡¼¥¥ç¡¼¡Ù¤Ï¡¢10·î25Æü¤è¤êÁ´¹ñ¸ø³«¡£