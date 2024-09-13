¡Úµ¤¾ÝÍ½Êó»Î²òÀâ¡ÛÂæÉ÷13¹æ¤Îº£¸å¤Î¿ÊÏ©¤Ê¤Éµ¤¾Ý¾ðÊó
¤´Í÷¤Î±ÇÁü¤Ï¡¢13Æü¸áÁ°9»þº¢¤Î±âÈþÂçÅç¡¦Î¶¶¿Ä®¤Î³¤¤Î¤è¤¦¤¹¤Ç¤¹¡£¼¡Âè¤ËÇÈ¤¬¹â¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£ ±âÈþ¤È¼¯»ùÅç¤ò¤Ä¤Ê¤°Î¥Åç¹ÒÏ©¤Ê¤É¤Ç¤Ï¡¢ÂæÉ÷¤ÎÀÜ¶á¤È¤È¤â¤Ë·ç¹ÒÊØ¤¬½Ð¤Æ¤¯¤ëÌÏÍÍ¤Ç¤¹¡£
ÂæÉ÷13¹æ¤Î¿ÊÏ©Í½ÁÛ¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£¸½ºß¤ÏÃæ¿´µ¤°µ992¥Ø¥¯¥È¥Ñ¥¹¥«¥ë¡¢ËÌËÌÀ¾¤Ë20¥¥í¤ÎÂ®¤µ¤Ç¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£ ¤³¤Î¤¢¤È¡¢È¯Ã£¤·¤Ê¤¬¤éÂ®ÅÙ¤òÂ®¤á¡¢±âÈþÉÕ¶á¤Ë¶á¤Å¤¯Í½ÁÛ¤Ç¤¹¡£ ±âÈþÃÏÊý¤ËºÇÀÜ¶á¤¬Í½ÁÛ¤µ¤ì¤ë14Æü¤Ï¡¢Ãæ¿´µ¤°µ¤¬985¥Ø¥¯¥È¥Ñ¥¹¥«¥ë¡¢ºÇÂç½Ö´ÖÉ÷Â®35¥áー¥È¥ë¤ÈÍ½ÁÛ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¤½¤·¤Æ¸©Æâ¤ÏË½É÷·Ù²ü°è¤Ëº£¤ÏÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤Í½ÁÛ¤Ç¤¹¤¬¡¢±âÈþ¤Ç¤ÏºÇÂç½Ö´ÖÉ÷Â®40¥áー¥È¥ë¤ÈÁö¹ÔÃæ¤Î¥È¥é¥Ã¥¯¤¬²£Å¾¤¹¤ë¤Û¤É¤ÎÌÔÎõ¤ÊÉ÷¤¬¿á¤¯¶²¤ì¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¤Þ¤ÀÃæ¿´¤«¤éµ÷Î¥¤¬¤¢¤ë¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤Þ¤¹¤¬¡¢¤¤¤Ä¶¯É÷°è¤ËÆþ¤ê¤½¤¦¤«¸«¤Æ¤ß¤Þ¤¹¡£
Í½Êó±ß¤ÎÃæ¿´¤òÄÌ¤Ã¤¿¾ì¹ç¡¢±âÈþÃÏÊý¤ÎËÌÉô¤äÆîÉô¤Ç¤Ï14Æü¤ÎÌÀ¤±Êý¤Ë¤â¶¯É÷°è¤ËÆþ¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¤½¤·¤Æ¡¢±âÈþÃÏÊý¤ËºÇÀÜ¶á¤¬Í½ÁÛ¤µ¤ì¤ë¡£14Æü¤ÎÍ¼Êý¤´¤í¤ÏË½É÷°è¤ËÆþ¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ ¤½¤·¤Æ¡¢¸©ËÜÅÚ¤â14Æü¸á¸å¤Ë¶¯É÷°è¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¤Ç¤Ï¡¢±«¤ÎÍ½ÁÛ¤Ç¤¹¡£Æî¤Ç±²¤ò´¬¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬ÂæÉ÷¤Ç¤¹¡£ ÂæÉ÷ËÜÂÎ¤«¤éÎ¥¤ì¤Æ¤¤¤Æ¤â¡¢±âÈþ¤Ê¤É¤Ç¤Ï±«±À¤¬Í½ÁÛ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æ¡¢14Æü¤Î¸á¸å¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢ÂæÉ÷ËÜÂÎ¤Î±«±À¤¬±âÈþÉÕ¶á¤ËÄ¾·â¤¹¤ëÍ½ÁÛ¤Ç¤¹¡£ ±âÈþ¤Ç¤Ï1»þ´Ö¤Ë50¥ß¥ê¤ÎÈó¾ï¤Ë·ã¤·¤¤±«¤¬¹ß¤ë¤ª¤½¤ì¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ Âç¹Ó¤ì¤È¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£ ¤½¤·¤Æ¡¢ÂæÉ÷ËÜÂÎÅì¥·¥Ê³¤¤ËÈ´¤±¤¿¸å¤â¡¢¸©ËÜÅÚ¤ÎÂÀÊ¿ÍÎÂ¦¤ä¼ï»Ò²°µ×¤Ê¤É¤Ç¤Ï±«¤¬»Ä¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¤Ç¤ÏÇÈ¤ÎÍ½ÁÛ¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£¸©Æâ¤Î³°³¤¤Ï¤¦¤Í¤ê¤òÈ¼¤¤¡¢¼ï»Ò²°µ×¡¢±âÈþ¤Ï3¥áー¥È¥ë¤È¹â¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£ 14Æü¤ÎÇÈ¤ÎÍ½ÁÛ¤Ç¤¹¡£ 14Æü¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢±âÈþ¤Ç¤Ï8¥áー¥È¥ë¤ÎÂç¤·¤±¡¢Âç¶ù¤ä¼ï»Ò²°µ×¤â¤·¤±¤ëÍ½ÁÛ¤Ç¤¹¡£±è´ß¤Ë¤Ï¶á¤Å¤«¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
13Æü¡¢¤³¤Î¸å¤ÎÅ·µ¤¤Ç¤¹¡£±âÈþ¤ÏÊÑ¤ï¤ê¤ä¤¹¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤½¤ÎÂ¾¤â¼¡Âè¤Ë±À¤¬¹¤¬¤ê¡¢¤È¤³¤í¤Ë¤è¤Ã¤Æ±«¤ÎÍ½ÁÛ¤Ç¤¹¡£
¤Ç¤Ï¡¢¸½ºß¤Î±«±À¤ÎÍÍ»Ò¤Ç¤¹¡£ÂæÉ÷¼þÊÕ¤Î¼¾¤Ã¤¿¶õµ¤¤Î±Æ¶Á¤Ç±«±À¤¬Î®¤ì¹þ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£±âÈþ¤ÎËÌÉô¤äÆîÉô¤Ë¤Ï°ìÉô³èÈ¯¤Ê±À¤â¸«¤é¤ì¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¸å¤â¤È¤³¤í¤Ë¤è¤Ã¤ÆÍë¤òÈ¼¤Ã¤¿±«¤ËÃí°Õ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
13Æü¤ÎÍ½ÁÛºÇ¹âµ¤²¹¤Ç¤¹¡£¼¯»ùÅç¤äÀîÆâ¤Ï34ÅÙ¡¢¾ø¤·½ë¤¯¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
ºùÅç¤Î¹ß³¥Í½Êó¤Ç¤¹¡£Í¼Êý¤Þ¤Ç¼¯»ùÅç»Ô³¹ÃÏÊý¸þ¤ËÍ½ÁÛ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
½µ´ÖÍ½Êó¤Ç¤¹¡£14Æü±âÈþ¤ÏÂç¹Ó¤ì¤ÎÍ½ÁÛ¤Ç¤¹¡£¤½¤ÎÂ¾¤ÎÃÏ°è¤â±«¤¬Í½ÁÛ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢3Ï¢µÙºÇ½ªÆü¤Ë¤ÏÆüº¹¤·¤¬Ìá¤ëÍ½ÁÛ¤Ç¤¹¡£Íè½µ¸åÈ¾¤ÏºÆ¤Ó±«¤äÆÞ¤ê¤È¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡¦¡¦ ¡¦