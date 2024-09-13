Âè°ì»°¶¦¥Ø¥ë¥¹¥±¥¢¡¢¥×¥í¥Æ¥¤¥ó¡¦¥µ¥×¥ê¥á¥ó¥È¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖDNS¡×¤È¾ù¼õ¤Ë´Ø¤¹¤ë·ÀÌó¤òÄù·ë
Âè°ì»°¶¦¥Ø¥ë¥¹¥±¥¢¤Ï¡¢¥×¥í¥Æ¥¤¥ó¤ä¥¢¥ß¥Î»À¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ë¥¹¥Ý¡¼¥Ä¿©ÉÊ¡¦¥µ¥×¥ê¥á¥ó¥È¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖDNS¡×¤ª¤è¤Ó´ØÏ¢»ñ»º¤Î¾ù¼õ¤Ë´Ø¤¹¤ë·ÀÌó¤ò9·î11ÆüÉÕ¤ÇÄù·ë¤·¤¿¡£
¡ÖDNS¡×¤Ï¡¢ºÇÀèÃ¼¤Î¥¹¥Ý¡¼¥Ä±ÉÍÜ³Ø¤Ë´ð¤Å¤³«È¯¤µ¤ì¤¿¥×¥í¥Æ¥¤¥ó¥Ñ¥¦¥À¡¼¤ä¥É¥ê¥ó¥¯¡¢EAAÅù¤Î¥µ¥×¥ê¥á¥ó¥È¤òÅ¸³«¤·¡¢20Ç¯°Ê¾å¤Ë¤ï¤¿¤êÂ¿¤¯¤Î¥È¥Ã¥×¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¤«¤é»Ù»ý¤µ¤ì¤Æ¤¤¿¥Ö¥é¥ó¥É¡£
À½ÉÊ³«È¯¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤Æ¤Ï¡¢±ÉÍÜ³Ø¤ÎºÇ¿·¤Î¸¦µæÀ®²Ì¤òÀÑ¶ËÅª¤Ë¼è¤êÆþ¤ì¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢Ì£¤ä°û¤ß¤ä¤¹¤µ¤Ë¤âÅ°ÄìÅª¤Ë¤³¤À¤ï¤ê¡¢¡Ö¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¸þ¾å¤ËÌòÎ©¤ÄÈþÌ£¤·¤¤¥×¥í¥Æ¥¤¥ó¡×¤È¤ÎÉ¾È½¤ò³ÎÎ©¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¶¦¤Ë¡¢°ÂÁ´À¤äÉÊ¼Á´ÉÍý¥Ø¤Î»ÑÀª¤¬¹â¤¯É¾²Á¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
Âè°ì»°¶¦¥Ø¥ë¥¹¥±¥¢¤Ï¡¢DNS¤ò¾ù¼õ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Æü¡¹¤Î·ò¹¯¤Ë·ç¤«¤»¤Ê¤¤±ÉÍÜ¡¦±¿Æ°Ê¬Ìî¤Ø¤ÎËÜ³ÊÅª¤Ê»²Æþ¤ò²Ì¤¿¤·¡¢À¸³è¼Ô¤ÎQOL¸þ¾å¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤¤¤¯¤È¤¤¤¦¡£
¡ÖDNS¡×¤Ï¡¢ºÇÀèÃ¼¤Î¥¹¥Ý¡¼¥Ä±ÉÍÜ³Ø¤Ë´ð¤Å¤³«È¯¤µ¤ì¤¿¥×¥í¥Æ¥¤¥ó¥Ñ¥¦¥À¡¼¤ä¥É¥ê¥ó¥¯¡¢EAAÅù¤Î¥µ¥×¥ê¥á¥ó¥È¤òÅ¸³«¤·¡¢20Ç¯°Ê¾å¤Ë¤ï¤¿¤êÂ¿¤¯¤Î¥È¥Ã¥×¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¤«¤é»Ù»ý¤µ¤ì¤Æ¤¤¿¥Ö¥é¥ó¥É¡£
À½ÉÊ³«È¯¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤Æ¤Ï¡¢±ÉÍÜ³Ø¤ÎºÇ¿·¤Î¸¦µæÀ®²Ì¤òÀÑ¶ËÅª¤Ë¼è¤êÆþ¤ì¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢Ì£¤ä°û¤ß¤ä¤¹¤µ¤Ë¤âÅ°ÄìÅª¤Ë¤³¤À¤ï¤ê¡¢¡Ö¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¸þ¾å¤ËÌòÎ©¤ÄÈþÌ£¤·¤¤¥×¥í¥Æ¥¤¥ó¡×¤È¤ÎÉ¾È½¤ò³ÎÎ©¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¶¦¤Ë¡¢°ÂÁ´À¤äÉÊ¼Á´ÉÍý¥Ø¤Î»ÑÀª¤¬¹â¤¯É¾²Á¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
Âè°ì»°¶¦¥Ø¥ë¥¹¥±¥¢¤Ï¡¢DNS¤ò¾ù¼õ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Æü¡¹¤Î·ò¹¯¤Ë·ç¤«¤»¤Ê¤¤±ÉÍÜ¡¦±¿Æ°Ê¬Ìî¤Ø¤ÎËÜ³ÊÅª¤Ê»²Æþ¤ò²Ì¤¿¤·¡¢À¸³è¼Ô¤ÎQOL¸þ¾å¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤¤¤¯¤È¤¤¤¦¡£