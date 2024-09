7人組ダンス&ボーカルグループ・三代目 J SOUL BROTHERSが、ニューアルバム『ECHOES OF DUALITY』を11月13日にリリースすることが決定した。物事の“二面性”を象徴する「PETAL & THORN」(花びらと棘)のコンセプトを昇華させ、『ECHOES of DUALITY』と名付けられた今作は、前作『Land of Promise』から約8ヶ月の短い期間でのリリースながらも、全曲新曲で構成されるコンセプチュアルなアルバムとなる。

今作リリース直後の11月16日からは全国ドームツアー『三代目 J SOUL BROTHERS LIVE TOUR 2024 "ECHOES OF DUALITY"』をスタートさせる。パッケージリリースは、オフィシャルSHOP限定のオリジナルグッズ付き限定商品など全7形態。オフィシャルSHOP限定の応募抽選特典イベントの開催も決定、全国CDショップでの予約受付もスタートした。参加プロデューサー・クリエイターは、ZOT on the WAVE/JIGG/Chaki Zulu/KM/GeG/EIGO/GooDee/3House/Candee/VivaOla/Kenya Fujita/OSAMI/GRP/A.G.O/Kota Matsukawa(w.a.u)/T.KURA(順不同)。