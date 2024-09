羽田空港にて、「ポケモンローカルActs in 羽田空港」を開催!

地域の名産品と推しポケモンがコラボした「ポケモンローカルActs」のグッズやお土産が販売されるほか、ながさき未来応援ポケモン「デンリュウ」とおきなわ応援ポケモン「ガーディ」も遊びにやってきます☆

ポケモンローカルActs in 羽田空港

地域とポケモン、それぞれのファンが増えることを目指して、地域ごとの「推しポケモン」が各地の魅力を国内外に発信する活動「ポケモンローカル Acts(アクツ)」

推しポケモンがラッピングされた乗り物の運行や、各地のおみやげとのコラボグッズの発売などさまざまな取り組みが実施されています。

2024年は新たに長崎県、沖縄県での取り組みが発表され、2024年9月時点で北海道、岩手県、宮城県、福島県、福井県、三重県、鳥取県、香川県、長崎県、宮崎県、沖縄県の1道10県に活動が広がっています。

そんな「ポケモンローカル Acts」の魅力を楽しめるイベントを羽田空港で開催!

推しポケモン撮影会

開催期間:2024年9月21日(土)〜23日(月・祝)

実施場所:羽田空港第2ターミナル 5F 屋内展望フロア「FLIGHT DECK TOKYO」

2024年9月21日(土)〜23日(月・祝)の3日間、ながさき未来応援ポケモン「デンリュウ」とおきなわ応援ポケモン「ガーディ」が遊びにやって来ます。

「ポケモンローカルActsコラボグッズ・お土産」特設ショップ

開催期間:2024年9月21日(土)〜27日(金)

開催場所:

羽田空港第1ターミナル2階 マーケットプレイス 羽田空港セレクション内営業時間:10:00〜18:00羽田空港第2ターミナル1階 和蔵場〜Wakuraba〜営業時間:11:00〜20:00(和蔵場)

地域の名産品と推しポケモンがコラボした「ポケモンローカルActs」のグッズやお土産を販売。

北海道はロコン、岩手県はイシツブテ、宮城県はラプラス、福島県はラッキー、福井県はカイリュー、三重県はミジュマル、鳥取県はサンド、香川県はヤドン、長崎県はデンリュウ、宮崎県はナッシーとアローラナッシー、沖縄県はガーディとコラボした雑貨やお土産が展開されます☆

今回、地域の名産品と推しポケモンがコラボした「ポケモンローカル Acts」のグッズ販売を羽田空港第1ターミナル2階 マーケットプレイス 羽田空港セレクションと

第2ターミナル1階 和蔵場〜Wakuraba〜にて開催。

1道10県にて販売されているお土産やグッズが一度に購入できるスペシャル企画です☆

デンリュウの長崎カステラ

価格:1,620円(税込)

文明堂総本店自慢の長崎カステラに《ながさき未来応援ポケモン》デンリュウを刻印した「デンリュウの長崎カステラ」

デンリュウが描かれたかわいらしいパッケージにも注目です。

カイリューの6条大麦カレー(甘口)

価格:810円(税込)

ふくい応援ポケモン「カイリュー」をデザインした甘口レトルトカレー。

六条大麦の生産量日本一を誇る、福井県の「六条大麦カレールゥ」が使用されています。

ガーディの黒糖ドーナツ棒

価格:864円(税込)

外はサクッと中はしっとり黒糖蜜の優しい甘さが生地の中までしみこんだ「ガーディの黒糖ドーナツ棒」

パッケージデザインは裏表で異なり、縦デザインはシーサー風のガーディ、横デザインは沖縄旅行の思い出を夢でも楽しんでいるへそ天寝ガーディがプリントされています。

和蔵場〜Wakuraba〜「ポケモンラッピングジェット」グッズ販売

和蔵場ではグッズやお土産に加え、ポケモンラッピングジェットのモデルプレーンやフライトタグも販売。

スカイマーク、AIRDO、ソラシドエアの運航する機体がデザインされています。

1道10県にて販売されているご当地グッズやお土産が並ぶ期間限定イベント。

羽田空港にて2024年9月21日より販売される「ポケモンローカルActsコラボ」グッズ・お土産の紹介でした☆

※なくなり次第販売となります

