ファッションアイテムから便利グッズまで、ディズニーグッズを幅広く取り扱う「ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ」

今回は、「ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ」で発売中の、ヒロインをイメージさせるモチーフ刺繍がかわいい、ディズニーデザイン「ヒロイン気分のケープコート」の紹介をします☆

ベルメゾン ディズニー「ヒロイン気分のケープコート」

© Disney

価格:12,900円(税込)

サイズ:S〜M、L〜LL

前:中央ホック留め

前のみ刺繍

生地:<カットソー>ポリエステル90%、レーヨン10%(シャギー)

販売店舗:ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ

1枚羽織るだけで上品なイメージで着こなせるケープ。

ワンピース、スカート、パンツのどのようなスタイルにも合わせやすい濃紺のカラーがうれしい!

フロントはホックで開閉しやすいので、脱ぎ着もラクにできます。

© Disney

衿元と前立てと前裾に、いろんなヒロインをイメージさせるモチーフが刺繍されていて豪華な雰囲気に☆

『美女と野獣』の本や、『白雪姫』のリンゴ、『塔の上のラプンツェル』のお花の刺繍など、ファン心くすぐるデザインになっています。

<素材アップ>

生地は、程よい厚みのあるシャギー素材なので秋から春先まで着回し抜群◎

羽織るだけで様になる優秀アイテム!

ヒロインをイメージさせるモチーフ刺繍がかわいい、ディズニーデザイン「ヒロイン気分のケープコート」の紹介でした☆

ベルメゾン ディズニーファンタジーショップで販売中です。

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post プリンセス作品のキーアイテムの刺繍入り!ベルメゾン ディズニー「ヒロイン気分のケープコート」 appeared first on Dtimes.