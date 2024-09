『ターミネーター2』エドワード・ファーロングも来日決定！動画メッセージも「ハリコン24」

9月21日(土)、9月22日(日)に東京プリンスホテル(東京都港区)にて開催される「ハリウッド・コレクターズ・コンベンション NO.24」(以下「ハリコン24」)の来日ゲスト&コメント到着情報とチケットの発売情報が発表された。

前回の開催(2022年12月)より、およそ2年の時を経た今年、ついに「ハリコン24」が開催に! 注目の来日セレブは、SF/ホラージャンルを中心に活躍するメンバーが初参戦となる。今回は、巨匠ジェームズ・キャメロンが生み出した大ヒット映画『ターミネーター2』でおなじみのエドワード・ファーロングが来日決定! そして今年で公開40周年を迎える、キュートなギズモたちが今もなお映画ファンを虜にする『グレムリン』よりザック・ギャリガン、2018年より製作された『ハロウィン』シリーズでハドンフィールドと世界を再び恐怖のどん底に陥れたジェームズ・ジュード・コートニー氏も来日する。

エドワード・ファーロングといえば、1991年に公開されて日本でも大ヒットした『ターミネーター2』の若き日のジョン・コナー役でおなじみ。その後も『アメリカン・ヒストリーX』をはじめ、様々な映画にコンスタントに出演している。ドラマファンにとっては、『CSI:ニューヨーク』のシェーン・ケイシー役で覚えている人もいるのではないだろうか。過去のハリコン開催時に急遽来日キャンセルとなったため、今回がハリコン初参加となる。

ザック・ギャリガンは、1984年に公開されたSFホラーコメディ映画の金字塔『グレムリン』で、フィービー・ケイツ演じるケイト、同シリーズを象徴するマスコットキャラクターのギズモとともに、悪のグレムリン軍団に立ち向かう主人公ビリーを好演したレジェンドだ。以降はホラー作品に出演しつつ、『メルローズ・プレイス』『LAW & ORDER クリミナル・インテント』といったドラマにゲストとして参加している。

そしてジェームズ・ジュード・コートニーは、スラッシャー映画の始祖として1979年に日本で公開された『ハロウィン』の直接的な続編である『ハロウィン(2018)』『ハロウィン KILLS』『ハロウィン THE END』の3部作において、圧倒的な存在感を発揮し、主人公たちを執拗に追い詰めたマイケル・マイヤーズを熱演!

来日セレブ3名は「ハリコン24」当日、会場においてファンとの写真撮影会およびサイン会を実施するほか、ファンとの交流パーティーへの参加も予定されている。伝説的な人気を誇る彼らを身近に感じることができる貴重な機会をお見逃しなく!

来日を待ち切れないファンに向けて、来日する3名からメッセージも到着! チケットをすでに購入したファンも、購入するか迷っているファンも必見だ。

「日本に向かうのは大変久しぶりで楽しみにしている。確か前回は15歳の時だったと思う。ハリコンでたくさんの人に会えるなんてエキサイティングだ。待ち切れないね」

John (@JJA_III) here. Edward Furlong has a message. He's looking forward to visiting Japan & seeing you at #HollyCon.

「今年はグレムリン公開40周年の記念の年で、そんな時に日本に行けるのは最高だね。日本ではグレムリンの人気は凄いと聞いているし、今回は撮影に使ったギズモにも会えると聞いている。ぜひハリコンでお会いしましょう」

John (@JJA_III) here. Zach Galligan (Gremlins) is excited to visit Japan & seeing all of you at #HollyCon.

- ハリコン / HollyConTokyo (@HollyConTokyo) September 12, 2024