ËÌÅÍ¾½¡¢¹ÔÎó¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤¿Å¹¤Ç¹ØÆþ¤·¤¿ÉÊ¤ò¸ø³«¡Ö¤«¤Ê¤êÊÂ¤ó¤À¤±¤É¡¢Çã¤¨¤Þ¤·¤¿¡×
¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎËÌÅÍ¾½¤¬12Æü¤Ë¼«¿È¤Î¥¢¥á¥Ö¥í¤ò¹¹¿·¡£¹ÔÎó¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤¿Å¹¤Ç¹ØÆþ¤·¤¿ÉÊ¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¤³¤ÎÆü¡¢ËÌÅÍ¤Ï¡Ö¤«¤Ê¤êÊÂ¤ó¤À¤±¤É¡¢Çã¤¨¤Þ¤·¤¿¡¼¡ª¡ª¡×¤ÈÂê¤·¤¿¥Ö¥í¥°¤Ç¡ÖÁá¤á¤Ë¼ýÏ¿¤â½ª¤ï¤Ã¤¿¤Î¤Ç¿·Âçºå±Ø¤Î551¤ËÊÂ¤ó¤Ç¡×¤ÈÂçºåÅÚ»º¤ÎÄêÈÖ¡Ø551 Ë©Íé¡Ù¤òË¬¤ì¤¿¤È¤¤¤¤¡Öº£Æü¤³¤½¤Ï¡¢ÆùÃÄ»Ò¤ò¥²¥Ã¥È¡ª¡×¤È¡Ø´Å¿ÝÃÄ»Ò¡Ù¤Î¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¡£¡Öº£Æü¤â¹ÔÎó¤¬½ÐÍè¤Æ¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÊó¹ð¤·¡Ö¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤»ö¤ËÁá¤á¤ËÎ®¤ì¤Æ¤¯¤ì¤ÆÆùÃÄ»Ò¥²¥Ã¥È¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
Â³¤±¤Æ¡Öµ×¤·¤Ö¤ê¤ËÂçºå¤òÌ£¤ï¤¨¤Þ¤·¤¿¡×¤È¶ú¥«¥Ä¤Î¼Ì¿¿¤â¸ø³«¤·¡Ö·ë¹½¤ÊÉÑÅÙ¤ÇÂçºå¤Ë¤ÏÍè¤Æ¤ë¤±¤É¤Ê¤ó¤À¤«¤ó¤À¥Ð¥¿¥Ð¥¿¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢µ¢¤ê¤¬ÃÙ¤«¤Ã¤¿¤ê¤Ç¡×¡Ö¿©¤Ù¤é¤ì¤¿¤Î¤Ïµ×¡¹¤À¤«¤é¡¢¤¤¤Ä¤â¤ËÁý¤·¤ÆÈþÌ£¤·¤«¤Ã¤¿¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£¡Ö¤´ÃÚÁöÍÍ¤Ç¤·¤¿¡×¤ÈÂçËþÂ¤ÎÍÍ»Ò¤Ç¤Ä¤Å¤ê¡¢¥Ö¥í¥°¤òÄù¤á¤¯¤¯¤Ã¤¿¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤ËÆÉ¼Ô¤«¤é¤Ï¡ÖÇã¤¨¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡×¡ÖÈþÌ£¤·¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡×¡Ö¿©¤Ù¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£