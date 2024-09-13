¹â¶¶¿¿Ëã¡Ö¹ó¤¤¾õÂÖ¤Ç¤·¤¿¡×°å»Õ¤«¤é¸À¤ï¤ì¤¿ÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤Î¸¶°ø¡Ö¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤âÌÈ±ÖÎÏÍî¤Á¤¹¤®¡×
¥Õ¥ê¡¼¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤Î¹â¶¶¿¿Ëã¤¬12Æü¤Ë¼«¿È¤Î¥¢¥á¥Ö¥í¤ò¹¹¿·¡£°å»Õ¤«¤é¸À¤ï¤ì¤¿ÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤Î¸¶°ø¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¤³¤ÎÆü¡¢¿¿Ëã¤Ï¡ÖÀè½µËö¤ËÂÎÄ´¤òÊø¤·¤Þ¤·¤Æ¡×¤ÈÊó¹ð¡£¡Ö°´¨ ´ØÀáÄË ÓÒÅÇ ²¼Î¡ È¯Ç® Æ¬ÄË ¹øÄË À¸ÍýÄË ¹¢ÄË ³±¤Î½½½Å¶ì¡×¡Ê¸¶Ê¸¥Þ¥Þ¡Ë¤È¾É¾õ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÀâÌÀ¤·¡Ö¹ó¤¤¾õÂÖ¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¥³¥í¥Ê¸¡ºº¤Ï±¢À¡×¤È¸¡ºº¤Î·ë²Ì¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
°å»Õ¤«¤é¤Ï¡Ö¤«¤Ê¤êÌÈ±ÖÎÏ¤¬Íî¤Á¤Æ¤¤¤ë»þ¤ËÉ÷¼Ù¤ò¤Ò¤¤¤¿¤Î¤¬¸¶°ø¤«¤â¡×¤È¸À¤ï¤ì¤¿¤È¤¤¤¤¡Ö¤À¤È¤·¤¿¤é¡¢¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤âÌÈ±ÖÎÏÍî¤Á¤¹¤®¡ª¡ª¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£¡Ö¸ýÆâ±ê¤âÂô»³½ÐÍè¤Æ¡¢¤³¤Î²Æ¡¢¿§¡¹´èÄ¥¤ê²á¤®¤¿¤Ê¡Ä¤ÈÈ¿¾Ê¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¡Ö¤½¤ì¤Ç¡¢µ×¡¹¤Î¤¸¤¸¤Ð¤Ð¤È¤Î¤´ÈÓ¤Ç¤Ï±ÉÍÜ¤ò¤Ä¤±¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÉã¤ÇÇÐÍ¥¤Î¹â¶¶±Ñ¼ù¤ÈÊì¿Æ¤È³°¿©¤·¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¡£ºÇ¸å¤Ë¡Ö¥·¡¼¥¶¡¼¥µ¥é¥À ¥Ó¡¼¥Õ¥«¥ì¡¼ ¤½¤·¤Æ¥¨¥Ó¥Õ¥é¥¤¡×¤ÈÎÁÍý¤Î¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¤·¡¢¥Ö¥í¥°¤òÄù¤á¤¯¤¯¤Ã¤¿¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤ËÆÉ¼Ô¤«¤é¤Ï¡ÖÂçÊÑ¤Ç¤·¤¿¤Í¡×¡Ö´èÄ¥¤ê²á¤®¤Æ¤¿¤Î¤«¤Ê¡×¡ÖÌµÍý¤·¤Ê¤¤¤Ç¤Í¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£