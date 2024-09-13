¡Úº£Æü¤Î1Ëç¡Û¥®¥ã¥ó¥°Èò¤±¤Æ¸±¤·¤¤»³Æ»¤òÊâ¤¯¹Ô¾¦¿Í ¥Ï¥¤¥Á
¡ÚAFP¡á»þ»ö¡Û¥Ï¥¤¥Á¼óÅÔ¥Ý¥ë¥È¡¼¥×¥é¥ó¥¹¤«¤éÆîÉô¤Î¹ÁÄ®¥¸¥ã¥¯¥á¥ë¡ÊJacmel¡Ë¤òÌÜ»Ø¤·¡¢²ÙÊª¤òÊú¤¨¤Æ´äÈ©¤Î»³Æ»¤òÄÌ¤ë¹Ô¾¦¿Í¡£¥®¥ã¥ó¥°¤ÎË½ÎÏ¤Ë´¬¤¹þ¤Þ¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¡¢¥Ý¥ë¥È¡¼¥×¥é¥ó¥¹¤È¶áÎÙ£´¸©¤ò·ë¤Ö¹ñÆ»¤Î±ª²óÏ©¤È¤·¤Æ¡¢¤³¤Î»³³ÙÏ©¤¬¼óÅÔ¤Ø¤Î±ýÍè¤Ë»È¤ï¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£´ä¤ÎÂ¿¤¤³³±è¤¤¤Î´í¸±¤ÊÆ»¤Ï¡¢ÄÌ¤êÈ´¤±¤ë¤Î¤ËÌó£·»þ´Ö¤«¤«¤ë¤È¤¤¤¦¡£¹ñÏ¢¡ÊUN¡Ë¤Îµ¡´Ø¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Æ±¹ñ¤Ç¤Ï¡¢Ìó58Ëü¿Í¤¬¥®¥ã¥ó¥°¤ÎË½ÎÏ¤Ç²È¤òÄÉ¤ï¤ì¡¢3·î°Ê¹ß60¥Ñ¡¼¥»¥ó¥ÈÁý¤¨¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡ÚËÝÌõÊÔ½¸¡ÛAFPBB News
¢£´ØÏ¢µ»ö
¡¦¹âµé½»Âð³¹¤Ë14¿Í¤Î°äÂÎ º®ÍðÂ³¤¯¥Ï¥¤¥Á
¡¦¥Ï¥¤¥Áº®Íð¡¢±Ç²è¡Ø¥Þ¥Ã¥É¥Þ¥Ã¥¯¥¹¡Ù¤Î¤è¤¦ ¥æ¥Ë¥»¥Õ»öÌ³¶ÉÄ¹
¡¦Æ°²è¡§ÊÆ¹ñ¤Ø¤Î½ñÎàÉÔ½ê»ý¤Î±Û¶¼Ô¡¢5¤«·î¤Ç139Ëü¿Í ¥á¥¥·¥³½¸·×
¡ÚËÝÌõÊÔ½¸¡ÛAFPBB News
¢£´ØÏ¢µ»ö
¡¦¹âµé½»Âð³¹¤Ë14¿Í¤Î°äÂÎ º®ÍðÂ³¤¯¥Ï¥¤¥Á
¡¦¥Ï¥¤¥Áº®Íð¡¢±Ç²è¡Ø¥Þ¥Ã¥É¥Þ¥Ã¥¯¥¹¡Ù¤Î¤è¤¦ ¥æ¥Ë¥»¥Õ»öÌ³¶ÉÄ¹
¡¦Æ°²è¡§ÊÆ¹ñ¤Ø¤Î½ñÎàÉÔ½ê»ý¤Î±Û¶¼Ô¡¢5¤«·î¤Ç139Ëü¿Í ¥á¥¥·¥³½¸·×