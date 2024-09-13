¹â¶¶Í¥µ®

¼Ì¿¿³ÈÂç

¢¡¥×¥í¡¦¥¢¥Þ¸òÎ®Àï¡¡µð¿Í£³·³¡½¥í¥­¥Æ¥¯¥ÎÉÙ»³¡Ê£±£³Æü¡¦¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Äµå¾ì¡Ë

¡¡µð¿Í¤Ï£±£³Æü¡¢¥í¥­¥Æ¥¯¥ÎÉÙ»³¤È¤Î¥×¥í¡¦¥¢¥Þ¸òÎ®Àï¤Î¥¹¥¿¥á¥ó¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£

¡¡ÀèÈ¯¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ï¹â¶¶Í¥µ®Åê¼ê¡££±£¸Ç¯¥É¥é¥Õ¥È£±°Ìº¸ÏÓ¤ÎÅêµå¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤ë¡££³ÈÖ¤Ë¤ÏÂÇ·â¹¥Ä´¤ÎÊ¿»³¸ùÂÀ³°Ìî¼ê¤¬µ¯ÍÑ¤µ¤ì¡¢£´ÈÖ¤ÏµÆÅÄ³ÈÏÂÆâÌî¼ê¤¬Ì³¤á¤ë¡£

¡¡°Ê²¼¡¢µð¿Í¤Î¥¹¥¿¥á¥ó¡£

£±ÈÖ¡¦Í··â¡¡Â¼»³

£²ÈÖ¡¦±¦Íã¡¡ÎëÌÚÂç

£³ÈÖ¡¦º¸Íã¡¡Ê¿»³

£´ÈÖ¡¦»°ÎÝ¡¡µÆÅÄ

£µÈÖ¡¦£Ä£È¡¡Á°ÅÄ

£¶ÈÖ¡¦°ìÎÝ¡¡²¬ËÜÂç

£·ÈÖ¡¦Ãæ·ø¡¡ÁêÂô

£¸ÈÖ¡¦Êá¼ê¡¡ºäËÜÍ¦

£¹ÈÖ¡¦ÆóÎÝ¡¡ÃæÅÄ

¡¡¡¡¡¡Åê¼ê¡¡¹â¶¶