½Ü¤Î¥Ö¥É¥¦¤ò¥È¥Ã¥×¥»ー¥ë¥¹¡ÄÄ¹Ìî»Ô¤ÎÏªÃÏ¥Ö¥É¥¦½Ð²Ù¥Ôー¥¯·Þ¤¨¤ë¡ÚÄ¹Ìî¡Û
Ä¹Ìî»Ô¤Ç¤Ï½Ð²Ù¤ÎºÇÀ¹´ü¤ò·Þ¤¨¤¿ÏªÃÏÊª¤Î¥Ö¥É¥¦¤ò¥¢¥Ôー¥ë¤·¤è¤¦¤È¡¢£Ê£Á¤ÈÄ¹Ìî»Ô¤¬¹çÆ±¤Ç¡Ö¥È¥Ã¥×¥»ー¥ë¥¹¡×¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
Ä¹Ìî»Ô²®¸¶·ò»Ê»ÔÄ¹
¡ÖÈé¤¬¤Ï¤Á¤¤ì¤ó¤Ð¤«¤ê¤Î¥Ñ¥ó¥Ñ¥ó¤µ²Ã¸º¤´¤é¤ó¤¯¤À¤µ¤¤¡ª¼Â¤¬¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ä¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
Ä¹Ìî»Ô¤Î²®¸¶·ò»Ê»ÔÄ¹¤¬»Ô¾ì´Ø·¸¼Ô¤Ë¤¹¤¹¤á¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢¥Ê¥¬¥Î¥Ñー¥×¥ë¤ä¥·¥ã¥¤¥ó¥Þ¥¹¥«¥Ã¥È¤È¤¤¤Ã¤¿½Ü¤Î¥Ö¥É¥¦¤Ç¤¹¡£
Ä¹Ìî»Ô¤ÎÆîÉô¤ÇÀ¸»º¤µ¤ì¤¿ÏªÃÏÊª¤Î¥Ö¥É¥¦¤Ï¡¢Àè·î25Æü¤«¤é¤Î¥Ê¥¬¥Î¥Ñー¥×¥ë¤òÈéÀÚ¤ê¤Ë¡¢¤¤¤Þ½Ð²Ù¤Î¥Ôー¥¯¤ò·Þ¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
º£Ç¯¤ÏÌÔ½ë¤Î±Æ¶Á¤ÇÀ¸°é¤¬¿´ÇÛ¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¤Î¡¢´ÅÌ£¤ä¹á¤ê¡¢¿§¤Å¤¤ÎÎÉ¤µ¤Ê¤ÉÎãÇ¯ÊÂ¤ß¤Î½ÐÍè¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
JA¥°¥êー¥óÄ¹Ìî´ÉÆâ¤Ç¤Ï¡¢Íè·î²¼½Ü¤Þ¤Ç¤ËÌó20ÉÊ¼ï¡¢¤¢¤ï¤»¤ÆÌó750¥È¥ó¤Î½Ð²Ù¤¬¸«¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£