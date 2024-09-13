ÆüËÜ½÷»ÒÂçÉíÂ°Ãæ³Ø¹»¡¦¹âÅù³Ø¹»¡ÄÁÏÎ©123Ç¯¡¦Æü½÷¤ÎÅÁÅý¡§THEÌ¾Ìç¹»
Ëè½µÅÚÍË¸áÁ°10»þ30Ê¬¤«¤é¤Ï¡¢Ì¾Ìç¹»¤ÎÃÎ¤é¤ì¤¶¤ë»Ñ¤ò¡¢À¸ÅÌ¤ä¿Æ¡¢¶µ»Õ¤Ê¤É¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê»ëÅÀ¤òÄÌ¤·¤ÆÉ³²ò¤¯¾ðÊó¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥ê¡¼¡ÖTHE Ì¾Ìç¹»¡ªÆüËÜÁ´¹ñ¤¹¤´¤¤³Ø¹»Ì¾´Õ¡×¡Ê£Â£Ó¥Æ¥ìÅì¡Ë¤òÊüÁ÷¡ª ¡ÖÌ¾Ìç¤È¤Ï¤¤¤Ã¤¿¤¤²¿¤«¡©¡×¾ï¼±¤òÂÇ¤ÁÇË¤ë¶µ°é¸½¾ì¤ËÌ©Ãå¤¹¤ë¡£
¡ÚÆ°²è¡Û¼õ¸³¤Î»²¹Í¤Ë¤â¡ª¡ÖTHE Ì¾Ìç¹»¡ªÆüËÜÁ´¹ñ¤¹¤´¤¤³Ø¹»Ì¾´Õ¡×¥¢¡¼¥«¥¤¥Ö
¡ÚÈÖÁÈÆâÍÆ¡Û
¡ÚÆüËÜ½÷»ÒÂçÉíÂ°Ãæ³Ø¹»¡¦¹âÅù³Ø¹»¡ÄÁÏÎ©123Ç¯¡¦Æü½÷¤ÎÅÁÅý¡Û
¡ÚÆüËÜ°ì¸Å¤¤½÷»ÒÂç³Ø¤ÎÉíÂ°¹»¡Û
¢§1901Ç¯³«¹»¡¦º£Ç¯¤ÇÁÏÎ©123Ç¯
¢§ºÇ´ó±Ø¤Ï¾®ÅÄµÞÀþ¡¦ÆÉÇä¥é¥ó¥ÉÁ°±Ø
¢§Åìµþ¥É¡¼¥àÌó6¸ÄÊ¬¤Î¥¥ã¥ó¥Ñ¥¹¤Ë¡¢¼ÇÀ¸¥°¥é¥¦¥ó¥É¤ä¥Æ¥Ë¥¹¥³¡¼¥È¡¢1800¿Í¼ýÍÆ¤ÎÀ¾À¸ÅÄÀ®À¥¹ÖÆ²¤Ê¤É¡¢½¼¼Â¤·¤¿ÀßÈ÷¤ò¸Ø¤ë
¢§Ãæ³Ø¤ÎÀ©Éþ¤Ï¥»¡¼¥é¡¼Éþ¡¦¹â¹»¤ÏÉþÁõ¼«Í³
¢§¿©Æ²¤Î°ìÈÖ¿Íµ¤¤Ï¡ÖËÜÆü¤Î¥é¡¼¥á¥ó¡×
¢§¥¯¥é¥Ö³èÆ°¤âÀ¹¤ó¤Ç¹â¹»¤Î¥À¥ó¥¹ÂÎÁà¥¯¥é¥Ö¤ÏÁ´¹ñ¾ïÏ¢¡ª¥í¥Ü¥Ã¥È¸¦µæ¥¯¥é¥Ö¤â¶¯¹ë
¢§Ìó7³ä¤¬ÆüËÜ½÷»ÒÂç³Ø¤Ë¿Ê³Ø¤·¡¢º£Ç¯½Õ¤Ï¹ñ¸øÎ©Âç6¿Í¡¢Áá·Ä¾åÍý53¿Í¡¢GMARCH52¿Í¡¢°å³ØÉô¤Ë16¿Í¤¬¹ç³Ê¡ÄÆñ´Ø»äÎ©Âç¤Ø¤Î»ØÄê¹»¿äÁ¦ÏÈ¤âÍÑ°Õ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë
¢§Ï²¼¤Ë¤ÏÆÉ½ñ¤ä³¨²è¤Î´¶ÁÛÊ¸¤¬¥º¥é¥ê¡ª
¢§Ãæ³Ø¤Ç¤Ï¥Ð¥¤¥ª¥ê¥ó¤¬É¬½¤ ËÜÊª¤Ë¿¨¤ì´°À®¤ò°é¤à¶µ°é¤âÆü½÷¤ÎÅÁÅý
¢§¹â¹»¤Ç¤Ï3Ç¯À¸¤Ï½µ10»þ´Ö¡¢30°Ê¾å¤Î²ÊÌÜ¤«¤é¹¥¤¤Ê¼ø¶È¤òÁª¤Ù¤ë¡£ÆüËÜ½÷»ÒÂç³Ø¤Î¹ÖµÁ¤òÀè¤ó¤¸¤Æ¼õ¹Ö¤¹¤ë¤³¤È¤â¤Ç¤¤ë
¢§ÍÍ¡¹¤ÊÂÎ¸³¤òÄÌ¤·¤ÆÃÎ¼±¤È´¶À¤òÍÜ¤¤¡¢¾Íè¤Ë¸þ¤±¤ÆÂ¿ºÌ¤Ê¿ÊÏ©¤òÁª¤Ù¤ë¡£¤½¤ì¤¬¡ÖÆü½÷¡×¤ÎÌ¥ÎÏ
¢§¤½¤ó¤Ê³Ø¹»¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÅÁ¤¨¤è¤¦¤È¡¢Ê³Æ®¤¹¤ëÃæ³Ø3Ç¯À¸¤¿¤Á¤¬¡Ä
À¸ÅÌ¤¿¤Á¤¬¼è¤ê»ÅÀÚ¤ë²ÆµÙ¤ß¤Î¡Ö¥ª¡¼¥×¥ó¥¹¥¯¡¼¥ë¡×¡£1800¿Í¼ýÍÆ¤Î¹ÖÆ²¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ëÀâÌÀ²ñ¤Ç¡¢¼õ¸³À¸¤Î¿Æ»Ò¤Ë¡ÖÆü½÷¡×¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÅÁ¤¨¤¿¤¤¡Ä½àÈ÷¤ËËÛÁö¤¹¤ëÈà½÷¤¿¤Á¤ËÌ©Ãå¤·¤¿¡£
¡ÚÆ°²è¡Û¼õ¸³¤Î»²¹Í¤Ë¤â¡ª¡ÖTHE Ì¾Ìç¹»¡ªÆüËÜÁ´¹ñ¤¹¤´¤¤³Ø¹»Ì¾´Õ¡×¥¢¡¼¥«¥¤¥Ö
¡ÚÈÖÁÈÆâÍÆ¡Û
¡ÚÆüËÜ½÷»ÒÂçÉíÂ°Ãæ³Ø¹»¡¦¹âÅù³Ø¹»¡ÄÁÏÎ©123Ç¯¡¦Æü½÷¤ÎÅÁÅý¡Û
¡ÚÆüËÜ°ì¸Å¤¤½÷»ÒÂç³Ø¤ÎÉíÂ°¹»¡Û
¢§1901Ç¯³«¹»¡¦º£Ç¯¤ÇÁÏÎ©123Ç¯
¢§ºÇ´ó±Ø¤Ï¾®ÅÄµÞÀþ¡¦ÆÉÇä¥é¥ó¥ÉÁ°±Ø
¢§Åìµþ¥É¡¼¥àÌó6¸ÄÊ¬¤Î¥¥ã¥ó¥Ñ¥¹¤Ë¡¢¼ÇÀ¸¥°¥é¥¦¥ó¥É¤ä¥Æ¥Ë¥¹¥³¡¼¥È¡¢1800¿Í¼ýÍÆ¤ÎÀ¾À¸ÅÄÀ®À¥¹ÖÆ²¤Ê¤É¡¢½¼¼Â¤·¤¿ÀßÈ÷¤ò¸Ø¤ë
¢§Ãæ³Ø¤ÎÀ©Éþ¤Ï¥»¡¼¥é¡¼Éþ¡¦¹â¹»¤ÏÉþÁõ¼«Í³
¢§¿©Æ²¤Î°ìÈÖ¿Íµ¤¤Ï¡ÖËÜÆü¤Î¥é¡¼¥á¥ó¡×
¢§¥¯¥é¥Ö³èÆ°¤âÀ¹¤ó¤Ç¹â¹»¤Î¥À¥ó¥¹ÂÎÁà¥¯¥é¥Ö¤ÏÁ´¹ñ¾ïÏ¢¡ª¥í¥Ü¥Ã¥È¸¦µæ¥¯¥é¥Ö¤â¶¯¹ë
¢§Ìó7³ä¤¬ÆüËÜ½÷»ÒÂç³Ø¤Ë¿Ê³Ø¤·¡¢º£Ç¯½Õ¤Ï¹ñ¸øÎ©Âç6¿Í¡¢Áá·Ä¾åÍý53¿Í¡¢GMARCH52¿Í¡¢°å³ØÉô¤Ë16¿Í¤¬¹ç³Ê¡ÄÆñ´Ø»äÎ©Âç¤Ø¤Î»ØÄê¹»¿äÁ¦ÏÈ¤âÍÑ°Õ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë
¢§Ï²¼¤Ë¤ÏÆÉ½ñ¤ä³¨²è¤Î´¶ÁÛÊ¸¤¬¥º¥é¥ê¡ª
¢§Ãæ³Ø¤Ç¤Ï¥Ð¥¤¥ª¥ê¥ó¤¬É¬½¤ ËÜÊª¤Ë¿¨¤ì´°À®¤ò°é¤à¶µ°é¤âÆü½÷¤ÎÅÁÅý
¢§¹â¹»¤Ç¤Ï3Ç¯À¸¤Ï½µ10»þ´Ö¡¢30°Ê¾å¤Î²ÊÌÜ¤«¤é¹¥¤¤Ê¼ø¶È¤òÁª¤Ù¤ë¡£ÆüËÜ½÷»ÒÂç³Ø¤Î¹ÖµÁ¤òÀè¤ó¤¸¤Æ¼õ¹Ö¤¹¤ë¤³¤È¤â¤Ç¤¤ë
¢§ÍÍ¡¹¤ÊÂÎ¸³¤òÄÌ¤·¤ÆÃÎ¼±¤È´¶À¤òÍÜ¤¤¡¢¾Íè¤Ë¸þ¤±¤ÆÂ¿ºÌ¤Ê¿ÊÏ©¤òÁª¤Ù¤ë¡£¤½¤ì¤¬¡ÖÆü½÷¡×¤ÎÌ¥ÎÏ
¢§¤½¤ó¤Ê³Ø¹»¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÅÁ¤¨¤è¤¦¤È¡¢Ê³Æ®¤¹¤ëÃæ³Ø3Ç¯À¸¤¿¤Á¤¬¡Ä
À¸ÅÌ¤¿¤Á¤¬¼è¤ê»ÅÀÚ¤ë²ÆµÙ¤ß¤Î¡Ö¥ª¡¼¥×¥ó¥¹¥¯¡¼¥ë¡×¡£1800¿Í¼ýÍÆ¤Î¹ÖÆ²¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ëÀâÌÀ²ñ¤Ç¡¢¼õ¸³À¸¤Î¿Æ»Ò¤Ë¡ÖÆü½÷¡×¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÅÁ¤¨¤¿¤¤¡Ä½àÈ÷¤ËËÛÁö¤¹¤ëÈà½÷¤¿¤Á¤ËÌ©Ãå¤·¤¿¡£