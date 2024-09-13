¡Ö¥ª¡¼¥éßÚÎö¡×¤³¤Î¿Í¤Ï¤â¤·¤ä¡Ä¡ª¡©¿·Ç¼¿µÌé¡¢¿·´´Àþ¤Ç¶öÁ³ÎÙ¤ê¹ç¤ï¤»¤¿½÷À¤ËÂç¶½Ê³¡¡²ó¤ê¤¯¤É¤¤ËÜ¿Í³ÎÇ§Ë¡¤â¡Ö¤ª¤â¤·¤í¤¹¤®w¡×¤ÈÈ¿¶Á
ÇÐÍ¥¤Î¿·Ç¼¿µÌé¤µ¤ó¤¬¡¢¿·´´Àþ¤Ç¤¿¤Þ¤¿¤ÞÎÙ¤ê¹ç¤ï¤»¤¿¡Ö¥ª¡¼¥éßÚÎö¡×¤Î¿Í¤ÎÀµÂÎ¤ËÂç¶½Ê³¤·¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¤òX¤ËÅê¹Æ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤Ï¡¢NHKÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ö¥Ö¥®¥¦¥®¡×¤ÇÈ´·²¤ÎÂ¸ºß´¶¤òÈ¯´ø¤·¡¢Ç®¤¤ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤¿OSKÆüËÜ²Î·àÃÄ¤ÎÍãÏÂ´õ¤µ¤ó¡£¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡Ö¥Ö¥®¥¦¥®¡×¤Ë¤Ï¿·Ç¼¤µ¤ó¤â½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥Ð¥Ð¡¼¥ó¡ªOSK¤ÎÍãÏÂ´õ¤µ¤ó¤Ç¤·¤¿¡ª
¡Ö#¤ª¤à¤¹¤Ó ¤Î»£±Æµ¢¤ê¤Î¿·´´Àþ¡¢ÅÓÃæ¤Î±Ø¤«¤é¾è¼Ö¤·¤ÆÍè¤ÆÎÙ¤ÎÀÊ¤ËºÂ¤Ã¤¿¥ª¡¼¥éßÚÎö¤Î¿Í¡Ä¡ª¡ª¤â¤·¤ä¡ª¡©¡ª¡©¡ª¡©¡×¤È¡¢ÎÙÀÊ¤Î¿Í¤¬ÍãÏÂ´õ¤µ¤ó¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤Èµ¤¤Å¤¤¤¿¿·Ç¼¤µ¤ó¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¡Ö¤Ç¤â¤´ËÜ¿Í¤«³Î¾Ú¤¬»ý¤Æ¤º¡¢Ï¢ÍíÀè¤âÃÎ¤é¤Ê¤¤¤·¡¢¤½¤â¤½¤âÏÃ¤·¤«¤±¤ÆÎÉ¤¤¤â¤Î¤«¤É¤¦¤«¤È¥â¥¸¥â¥¸¥Ï¥é¥Ï¥é¡×¤Èí´í°¤·¤Þ¤¹¡£
¤½¤³¤Ç¿·Ç¼¤µ¤ó¡¢¡Ö¥Ö¥®¥¦¥®¡×¤Ç¶¦±é·Ð¸³¤¬¤¢¤ê¡¢Ï¢ÍíÀè¤â¸ò´¹¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¢¤í¤¦À¶¿å¤¯¤ë¤ß¤µ¤ó¤È°Ë¸¶Ï»²Ö¤µ¤ó¤ËÏ¢Íí¡£ ¡Ö¡ÊÍã¤µ¤ó¤¬¡Ë¤¤¤Þ¿·´´Àþ¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤ë¤«Ê¹¤¤¤Æ¡ªÎÙ¤ÎÀÊ²«¿§¤¤T¥·¥ã¥Ä¤ÎÃË¤«Ê¹¤¤¤Æ¡ª¡×¤È2¿Í¤ò´¬¤¹þ¤ß¡¢¡Ö20Ê¬¸å¤¯¤é¤¤¤ËÌµ»ö¤Ë¤´ËÜ¿Í¤ÈÈ½ÌÀ¡¢2¿Í¤ÇÇú¾Ð¤·¤ÆºÆ²ñ¤ò´î¤Ó¤Þ¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡×¤ÈÄÖ¤ê¡¢¤½¤ÎºÝ¤Ë»£±Æ¤·¤¿¾Ð´é¤Î¥Ä¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¤òÅê¹Æ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤Î¸å¤Ï³Ú¤·¤¤¤Ò¤È¤È¤¤ò²á¤´¤·¤¿¤è¤¦¤Ç¡¢¡Ö»¶¡¹2¿Í¤Ç¥²¥é¥²¥é¾Ð¤Ã¤Æ¤«¤é¡¢°ÜÆ°Ãæ¤º¤Ã¤È³Ú¤·¤¯Ãý¤ê¤Þ¤¯¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¿·Ç¼¤µ¤ó¡£¶öÁ³¤Ë¿¿ÎÙ¤ÎÀÊ¡ª¡ª¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤¢¤ë¡ª¡©¤¤¤ä¤¡¡¢ÁÇÅ¨¤Ê¶öÁ³¤ÎºÆ²ñ¤Ç¤·¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
Íã¤µ¤ó¤ÏÀèÆü¡Ê9·î2Æü¡Ë¡¢¥È¥Ã¥×¥¹¥¿¡¼¤Ë½¢Ç¤¤·¤¿¤Ð¤«¤ê¡£¿·Ç¼¤µ¤ó¤Ï¡Ö¡Ø¥È¥Ã¥×½¢Ç¤¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡Ù¤âÄ¾ÀÜÅÁ¤¨¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¤È½ËÊ¡¤·¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¡£¡Ö¤ªÈè¤ì¤Î¤È¤³¤í¤¹¤ó¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¤Ç¤â¡¢ºÇ¹â¤Ë³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤¡¡ª #Ä«¥É¥é ¤¬»ý¤ÄÉÔ»×µÄ¤Ê¥Ñ¥ï¡¼¡×¤È·ë¤Ó¤Þ¤·¤¿¡£
ºÆ²ñ¤Î´î¤Ó¤È¶½Ê³¤¬ÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤ëÁÇÅ¨¤Ê¥Ä¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë¡¢¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤ä¡Ö¥Ö¥®¥¦¥®¡×¥Õ¥¡¥ó¤¿¤Á¤«¤é¤Ï¡Ö¤¹¤´¤¤¥ß¥é¥¯¥ë¡×¡ÖËÜ¿Í³ÎÇ§¤Î¤·¤«¤¿ÌÌÇò¤¹¤®¤ëwww¡×¡Ö¤³¤ì¤Ï¤Ê¤ó¤È¤¤¤¦ÁÇÅ¨¤Ê½Ð²ñ¤¤¡ª¡ª¥ê¥ê¡¼¤µ¤ó¤È½©»³¤µ¤ó¤ò¶´¤ó¤ÇÏ¢Íí¼è¤ê¹ç¤Ã¤¿¤Î¤â¥É¥é¥Þ¤µ¤Ê¤¬¤é¤Ç¡×¡Ö¼ÙËâ¤·¤Ê¤¤¤«¤éÆ±¤¸¼ÖÆâ¤Ëµï¤¿¤«¤Ã¤¿¡ª¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£