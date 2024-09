NEXZ、冠バラエティー「NEXZ NOW」より「Ride the Vibe （Japanese Ver․）」スタジオ・パフォーマンス映像を公開

NEXZの地上波初となる冠バラエティー番組「NEXZ NOW」が、9月10日より放送が開始。初回放送では日本デビュー曲「Ride the Vibe(Japanese Ver.)」のスタジオ・パフォーマンスが放送された。今年5月の“グローバルデビュー”、8月の“日本デビュー”を経て、まさに今世界へ羽ばたこうとしている彼等が、MCのなすなかにしと一緒にNOWでHOTなものを体験し学んでいく本番組。今話題のスポットをロケで巡り、スタジオでは様々なゲームやクイズにも挑戦していく。

芸歴24年のなすなかにしから指南を受ける形でロケを進行しながら、それぞれの個性がしっかり際立つ番組に、SNSでは「何回でも見れる」「至高の番組」「地上波との相性最高」「見れば見るほど、NEXZをもっと好きになる」といった投稿が並んだ。番組放送時には「#NEXZ地上波初の冠番組おめでとう」のハッシュタグがタイムラインを席巻したり、ロケ地となった原宿では早速ファンによる聖地巡礼が始まったりと、ビビッド且つ大きな反響が見受けられた。そして、“NEXZ MUSIC”と題したパフォーマンスコーナーへの反響も大きかった。「Ride the Vibe(Japanese Ver.)」のスタジオ・パフォーマンスには、「ステージ最高」「振り幅スゴッ」「かっこいい、タスケテ」「カメラワークが斬新」「衣装セクシー」と本編のバラエティとのギャップに誰もが心奪われる結果に。そんな「Ride the Vibe(Japanese Ver.)」のスタジオ・パフォーマンス映像が、9月12日(木) 20:00よりNEXZの公式YouTubeチャンネルで公開された。以後 “NEXZ MUSIC”は毎週木曜20時より、公式YouTubeチャンネルにて定期公開される予定だ。また、次週9月17日(火)の「NEXZ NOW」においては、オーディション番組「Nizi Project Season 2」テーマソングでお馴染みの「Here & Now」をNEXZとしてテレビ初披露することも判明。次週予告で、昨年放送の「Nizi Project Season 2」にフォーカスした番組「実況!ニジプロ2」でサポーター代表を務めたヒロミが登場することも解禁され、来週も更なる盛り上がりを見せることだろう。先日、日本1st EP「Ride the Vibe(Japanese Ver.) / Keep on Moving」が日本レコード協会よりゴールドディスクでゴールド認定を受けたり、大阪・梅田のHEP FIVEを9月29日(日)までジャックしていたりと、日本デビュー後も破竹の勢いが止まらないNEXZ。9月14日(土)の20時には、NHK Eテレ「沼にハマってきいてみた」へのゲスト出演も控えている。彼らの「Keep on Moving」な活動から当面目が離せそうにない。

■番組情報

「NEXZ NOW」

放送日時:2024年9月10日(火) 24:59〜 スタート(全5回)

出演:NEXZ / なすなかにし

ゲスト:ヒロミ / ティモンディ



企画・プロデュース:藤井淳

プロデューサー:磯口美佐子 / 中島裕一朗

企画制作:日本テレビ

制作協力:デージカンパニー

製作著作:「NEXZ NOW」製作委員会



TVer・日テレTADAにて地上波番組放送後より見逃し配信

※毎週火曜・地上波番組放送後 1週間視聴可能



■関連リンク

「NEXZ NOW」番組公式サイト