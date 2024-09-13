Ä¹Ìî¸©¤ÏÁ´¹ñ£´°Ì¡ª¼«Å¾¼Ö¥Ø¥ë¥á¥Ã¥ÈÃåÍÑ¸Æ¤Ó¤«¤±¤ë·¼È¯³èÆ°¡ÚÄ¹Ìî¡Û
£±£³ÆüÄ«¡¢JRÄ¹Ìî±ØÅì¸ý¤ÎÃóÎØ¾ì¤Ç¤Ï·Ù»¡¤ä»Ô¤Î¿¦°÷¤Ê¤É10¿Í¤¬¡¢¼«Å¾¼ÖÍøÍÑ¼Ô¤Ë¥¹¥Æ¥Ã¥«ー¤òÇÛ¤ë¤Ê¤É¤·¤Æ¥Ø¥ë¥á¥Ã¥È¤ÎÃåÍÑ¤ä¸òÄÌ°ÂÁ´¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¤Þ¤·¤¿¡£
º£Ç¯7·î¤ËÁ´¹ñ¤Î·Ù»¡¤¬¹Ô¤Ã¤¿¼«Å¾¼Ö¤Î¥Ø¥ë¥á¥Ã¥ÈÄ´ºº¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Ä¹Ìî¸©¤ÎÃåÍÑÎ¨¤Ï¡Ö34.7¡ó¡×¤ÇµîÇ¯¤«¤é¡Ö17.4¥Ý¥¤¥ó¥È¡×¾å¾º¡¢Á´¹ñ4°Ì¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Ä¹ÌîÃæ±û·Ù»¡½ð¡¡¸òÄÌ²Ý¡¡Ê¿ÎÓÊþ¼ù·¸Ä¹
¡Ö¤Þ¤À¤Þ¤ÀÃåÍÑÎ¨¤ò¾å¤²¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢·Ù»¡¤È¤·¤Æ¤â¤¤¤í¤ó¤Ê·¼È¯¤ò¤·¤Æ¡¢ÃåÍÑÎ¨¤ò¾å¤²¤Æ¤¤¤«¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¤Ê¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤Ç¤¹¡×
¸©·Ù¤Ç¤Ï¡¢¸©Æâ24¤Î¹â¹»¤ò¥â¥Ç¥ë¹»¤Ë»ØÄê¤·¤Æ¥Ø¥ë¥á¥Ã¥ÈÃåÍÑ¤ò¶¯²½¤¹¤ë¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¿Ê¤á¤Æ¤ª¤ê¡¢º£¸å¤â·ÑÂ³Åª¤Ë¸Æ¤Ó¤«¤±¤Æ¤¤¤¯¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£