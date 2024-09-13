³¤¾å¼«±Ò´±¤ÎÃË¤òÂáÊá¡¡Êâ¤¤¤Æ¤¤¤¿½÷À¤Î¥ê¥å¥Ã¥¯¤ò¼ê¤Ç°ú¤ÃÄ¥¤Ã¤¿µ¿¤¤¡Ú¹áÀî¡¦¹â¾¾»Ô¡Û
ºòÌë¡Ê12Æü¡Ë¡¢¹áÀî¸©¹â¾¾»Ô¤ÎÏ©¾å¤Ç½÷À¤ËË½¹Ô¤ò²Ã¤¨¤¿¤È¤·¤Æ¡¢¹Åç¸©¸â»Ô¤Î³¤¾å¼«±Ò´±¤ÎÃË¤¬ÂáÊá¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û³¤¾å¼«±Ò´±¤ÎÃË¤òÂáÊá¡¡Êâ¤¤¤Æ¤¤¤¿½÷À¤Î¥ê¥å¥Ã¥¯¤ò¼ê¤Ç°ú¤ÃÄ¥¤Ã¤¿µ¿¤¤¡Ú¹áÀî¡¦¹â¾¾»Ô¡Û
ÂáÊá¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢³¤¾å¼«±ÒÂâ¸â·ÙÈ÷Ââ¤Î1Åù³¤Áâ¤ÎÃË¡Ê43¡Ë¤Ç¤¹¡£·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤ÈÃË¤Ï¡¢¤¤Î¤¦¡Ê12Æü¡Ë¸á¸å7»þ¤¹¤®¡¢¹â¾¾»Ô¸æË·Ä®¤ÎÏ©¾å¤Ç¡¢Êâ¤¤¤Æ¤¤¤¿½÷À¤Î¥ê¥å¥Ã¥¯¤ò¼ê¤Ç°ú¤ÃÄ¥¤ëË½¹Ô¤ò²Ã¤¨¤¿µ¿¤¤¤Ç¤¹¡£
ÃË¤È½÷À¤ËÌÌ¼±¤Ï¤Ê¤¯¡¢·Ù»¡¤ÎÄ´¤Ù¤ËÂÐ¤·¡Ö»ä¤Ï²¿¤â¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤ÈÍÆµ¿¤òÈÝÇ§¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
³¤¾å¼«±ÒÂâ¸âÃÏÊýÁí´ÆÉô¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤ÈÃË¤Ï¹Êó³èÆ°¤Î¤¿¤á¹â¾¾¹Á¤Ë´ó¹Á¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢ºòÌë¤Ï»Å»ö¤ò½ª¤¨¤Æ³°½ÐÃæ¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¸â·ÙÈ÷Ââ»ÊÎá¤Î°ËÆ£Íµ²í1Åù³¤º´¤Ï¡Ö·Ù»¡¤ÎÁÜºº¤Ë¶¨ÎÏ¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢¸·Àµ¤«¤ÄÅ¬ÀÚ¤ËÂÐ±þ¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£