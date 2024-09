「ROCK IN JAPAN FESTIVAL」の会場内に登場する特設喫煙ブース「Ploom LOUNGE」のイメージパース

2024年9月14日(土)・15日(日)、および9月21日(土)〜23日(振休)の期間に、「国営ひたち海浜公園」(茨城県ひたちなか市)で開催される「ROCK IN JAPAN FESTIVAL 2024 in HITACHINAKA」。このフェスにJTが協賛し、会場に特設喫煙ブース「Ploom LOUNGE」を出展する。

「ROCK IN JAPAN FESTIVAL」とのコラボで制作された、オリジナルフロントパネル。「プルーム・エックス・アドバンスド」と「プルーム・エックス」で使用可能

ますだみくさん

sakiyamaさん

watabokuさん

■「ROCK IN JAPAN FESTIVAL」とは?「ROCK IN JAPAN FESTIVAL」は、ロッキング・オン・ジャパンが主催・企画制作を手掛け、2000年に「国営ひたち海浜公園」で初開催された日本最大の野外音楽フェス。25周年を迎えた今年、2019年以来5年ぶりに、「国営ひたち海浜公園」にて開催される。今回、会場に登場する「Ploom LOUNGE」には、20歳以上の喫煙者に限って加熱式たばこや紙巻たばこが楽しめる専用喫煙スペースが設けられるほか、加熱式たばこ用デバイス「プルーム・エックス・アドバンスド」のテイスティングや販売も行われる。■数量限定のオリジナルフロントパネルも入手可能!また、「プルーム」デバイスを既に持っているユーザーと会場での購入者を対象に、「ROCK IN JAPAN FESTIVAL 2024 in HITACHINAKA」とコラボレーションしたオリジナルフロントパネルが入手できる特典も用意している。「プルーム・エックス・アドバンスド」と「プルーム・エックス」で使用可能な2種類のオリジナルフロントパネルは数量限定で、今回登場する「Ploom LOUNGE」でしか手にできない特別なデザイン。手持ちのフロントパネルと交換することで入手できる。■音楽と親和性の高いアーティストのライブペインティングも実施加えて、著名な音楽アーティストの作品に数多く携わった実績を持つ3人のアーティスト、ますだみくさん、sakiyamaさん、watabokuさんが、特設喫煙ブース「Ploom LOUNGE」内でライブペインティングを披露。各々が「プルーム×音楽フェス」をテーマに、独創的な作品で「プルーム」ブランドの世界を表現していく。“アートが生まれる瞬間”を目の当たりにできる“特別な体験”を楽しもう!ライブペインティングの実施スケジュールは、ますだみくさんが2024年9月14日(土)の10時〜15時(予定)、sakiyamaさんが9月15日(日)の10時〜15時(予定)、watabokuさんが9月23日(振休)の10時〜15時(予定)となっている。なお、雨天や荒天の場合は、中止となる可能性がある。