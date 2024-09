Photo: 三浦一紀|標準ズームLレンズの兄貴たちと

偉い人にはそれがわからんのです。

キヤノンから、ミラーレス一眼「R」シリーズ用RFマウントの新レンズ「RF28-70mm F2.8 IS STM」が発表されました。

キヤノンが光学技術の粋を集めた高級路線「Lレンズ」ではありませんが、それに匹敵する性能を持つ、非常に使い勝手のいいレンズでした。

これ、「ほぼLレンズ」だよ

R8に装着。コンパクトでよろしい

「RF28-70mm F2.8 IS STM」は、28mmから70mmまでの焦点距離をカバーする、いわゆる標準ズームです。

キヤノンには、「RF24-70mm F2.8 L IS USM」という標準ズームがありますが、こちらは高級路線の「Lレンズ」。赤いラインがかっこよくて、めちゃくちゃよく映るレンズなんですが、大きく重く、その上お値段も38万円ほど。気軽に買えるようなレンズじゃないんです。

「RF28-70mm F2.8 IS STM」は、焦点距離こそ若干広角側が狭くなっていますが、開放F値は2.8。スペック的には、それほど違いがありません。何かの間違いかと何度も確認しましたが、やっぱり焦点距離は28-70mmで、開放F値はF2.8。…いいの、これ? キヤノンさん、自分たちで自分たちのレンズのライバルを開発してるんですよ? もうこれ、「ほぼLレンズ」ですよ。

描写サンプルを見てみると、F2.8のズームレンズらしい抜けのある感じで、背景のボケもなだらか。このレンズがあれば「RF24-70mm F2.8 L IS USM」はいらないんじゃないかな…とまで感じてしまいます。

コンパクトで取り回し良好

感覚的には缶コーヒーよりちょっと大きいくらい

しかも、「RF28-70mm F2.8 IS STM」はとってもコンパクト。沈胴式レンズとなっており、収納時は全長約92.2mm、重量は約495g。「RF24-70mm F2.8 L IS USM」が、全長約125.7mm、重量が約900g。F2.8通しの標準ズームでこの小ささ、もうそれだけで胸がいっぱいです。

ズームすると鏡胴が伸びます

この「F2.8通しの標準ズーム」は、サードパーティーのレンズメーカーが得意としている感じがあります。純正レンズよりも安価なので一定の人気はありますが、やはり純正レンズではないので少々機能に制約があったり、描写がちょっと落ちるみたいなところがありました。

キヤノンがこの「RF28-70mm F2.8 IS STM」を開発したことで、サードパーティーのレンズメーカーは困っちゃうでしょうね。だって、今まで自分たちの領域だったところに、キヤノンが突進してきたんですから。キヤノン、すげえ。

「ほぼLレンズ」な理由

正直、この性能だったら「Lレンズ」と称して赤いラインを入れてもらってもいいくらいだと思うんですけど、なぜLレンズではないんでしょうか。

キヤノンの方のお話によると、沈胴式であることが大きな理由。コンパクトさを実現するために沈胴式を採用した代わりに、耐久性の面でLレンズの基準を下回っており、結果として「ほぼLレンズ」になったというわけ。

でも、僕は「RF28-70mm F2.8 IS STM」に赤ラインを付けてあげたい気持ちです。それほど、描写力も取り回しも良好なんですよ。

キヤノンは、標準ズームのLレンズに、先述の「RF24-70mm F2.8 L IS USM」のほか、「RF24-105mm F4 L IS USM」「RF24-105mm F2.8 L IS USM Z 」「RF28-70mm F2 L USM」なんかもあるんです。標準ズーム領域でメーカー純正ラインアップが増えると、マーケティング的にややこしくなるし、どうなのかなぁと思っちゃうところですが、そこを気にせず「いいものができたんでだしまーす」というキヤノンさんの姿勢、好きです。

ライバルは24-105mm F4 L、かな?

とにかく小型軽量高性能な「ほぼLレンズ」の「RF28-70mm F2.8 IS STM」は、9月27日発売予定。キヤノンオンラインショップでの価格は18万8100円となります。

正直、この価格が手放しで「安い!」とは思わないんですけど、「RF24-70mm F2.8 L IS USM」が34万1000円(キヤノンオンラインショップ価格)ということを考えると、かなりお手頃価格であることは否めません。

個人的には、望遠側が105mmまである「RF24-105mm F4 L IS USM」(18万4800円、キヤノンオンラインショップ価格)がライバルなんじゃないかなぁと思っています。ズームレンジの広さを取るか、F2.8の明るさを取るか…。

まあ、両方買えば問題は解決ですね!

Source: キヤノン