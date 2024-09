米ロックバンド、ボン・ジョヴィのデビュー40周年を記念し、日本のファンが選んだ楽曲が収録される日本限定ベストアルバム『オール・タイム・ベスト 1984-2024』(11月6日発売)の収録曲が13日、発表された。投票は8月5日〜30日まで実施され、4万2482票が集まった。投票数が多い順番に、デラックス盤には3CDに50曲、通常盤1CDには16曲が収録される。ボン・ジョヴィは、リーダーでボーカルのジョン・ボン・ジョヴィが現地時間10日、橋から身投げしようとしていた女性を救助したことでも大きな話題となっている。

最新アルバム『Forever』収録曲「The People’s House」新バージョンのミュージックビデオを米テネシー州ナッシュビルにある橋の上で撮影中、身投げしようとしていた女性にジョンが気づき、ゆっくりと近づき言葉をかけた。女性はその言葉を聞き入れ、手すりの向こう側から移動し、安全を確保したあとにジョンは彼女とハグをした。この映像を地元警察が公開したことでメディアが大きく報道し、日本でも「ジョン・ボン・ジョヴィ」がトレンド入り。地上波テレビの情報番組でも取り上げられるなど大きな話題となっている。ファン投票を反映したベストアルバム収録楽曲は以下のとおり。■日本限定ベストアルバム『オール・タイム・ベスト 1984-2024』▼DISC 101. リヴィン・オン・ア・プレイヤー/Livin’ On A Prayer02. イッツ・マイ・ライフ/It’s My Life03. ボーン・トゥ・ビー・マイ・ベイビー/Born To Be My Baby04. ジーズ・デイズ/These Days05. イン・ジーズ・アームズ/In These Arms06. オールウェイズ/Always07. ハヴ・ア・ナイス・デイ/Have a Nice Day08. 夜明けのランナウェイ/Runaway09. 禁じられた愛/You Give Love a Bad Name10. アイル・ビー・ゼア・フォー・ユー/I’ll Be There for You11. キープ・ザ・フェイス/Keep The Faith12. ベッド・オブ・ローゼズ/Bed Of Roses13. バッド・メディシン/Bad Medicine14. ウォンテッド・デッド・オア・アライヴ/Wanted Dead or Alive15. ブラッド・オン・ブラッド/Blood on Blood16. レジェンダリー/Legendary▼DISC 201. ネヴァー・セイ・グッドバイ/Never Say Goodbye02. サムデイ・アイル・ビー・サタデイ・ナイト/Someday I’ll Be Saturday Night03. シー・ドント・ノウ・ミー/She Don’t Know Me04. レイ・ユア・ハンズ・オン・ミー/Lay Your Hands On Me05. ドライ・カウンティ/Dry County06. ディス・エイント・ア・ラヴ・ソング/This Ain’ t A Love Song07. ワイルド・イズ・ザ・ウィンド/Wild Is the Wind08. TOKYOロード/Tokyo Road09. エヴリデイ/Everyday10. アイ・ビリーヴ/I Believe11. アイド・ダイ・フォー・ユー/I’d Die for You12. リヴィング・プルーフ/Living Proof13. バウンス/Bounce14. ウィー・ワーント・ボーン・トゥ・フォロー/We Weren’t Born To Follow15. サムシング・フォー・ザ・ペイン/Something for the Pain16. ワン・ワイルド・ナイト/One Wild Night▼DISC 301. レイズ・ユア・ハンズ/Raise Your Hands02. リヴィング・イン・シン/Living in Sin03. サンキュー/Thank You for Loving Me04. ラスト・マン・スタンディング/Last Man Standing05. アンディヴァイデッド/Undivided06. ロスト・ハイウェイ/Lost Highway07. ワイルド・イン・ザ・ストリーツ/Wild In The Streets08. ジャスト・オールダー/Just Older09. ビコーズ・ウィー・キャン/Because We Can10. ディス・ハウス・イズ・ノット・フォー・セール/This House Is Not For Sale11. フー・セズ・ユー・キャント・ゴー・ホーム/Who Says You Can’t Go Home12. キャプテン・クラッシュ&ザ・ビューティー・クイーン・フロム・マーズ/Captain Crash & The Beauty Queen From Mars13. オンリー・ロンリー/Only Lonely14. アイ・アム/I Am15. バーニング・フォー・ラヴ/Burning For Love16. ヘイ・ゴッド/Hey God17. スティック・トゥ・ユア・ガンズ/Stick To Your Guns18. エニィ・アザー・デイ/Any Other Day