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¢§DISC 1
01. ¥ê¥ô¥£¥ó¡¦¥ª¥ó¡¦¥¢¡¦¥×¥ì¥¤¥ä¡¼¡¿Livin¡Ç On A Prayer
02. ¥¤¥Ã¥Ä¡¦¥Þ¥¤¡¦¥é¥¤¥Õ¡¿It¡Çs My Life
03. ¥Ü¡¼¥ó¡¦¥È¥¥¡¦¥Ó¡¼¡¦¥Þ¥¤¡¦¥Ù¥¤¥Ó¡¼¡¿Born To Be My Baby
04. ¥¸¡¼¥º¡¦¥Ç¥¤¥º¡¿These Days
05. ¥¤¥ó¡¦¥¸¡¼¥º¡¦¥¢¡¼¥à¥º¡¿In These Arms
06. ¥ª¡¼¥ë¥¦¥§¥¤¥º¡¿Always
07. ¥Ï¥ô¡¦¥¢¡¦¥Ê¥¤¥¹¡¦¥Ç¥¤¡¿Have a Nice Day
08. ÌëÌÀ¤±¤Î¥é¥ó¥Ê¥¦¥§¥¤¡¿Runaway
09. ¶Ø¤¸¤é¤ì¤¿°¦¡¿You Give Love a Bad Name
10. ¥¢¥¤¥ë¡¦¥Ó¡¼¡¦¥¼¥¢¡¦¥Õ¥©¡¼¡¦¥æ¡¼¡¿I¡Çll Be There for You
11. ¥¡¼¥×¡¦¥¶¡¦¥Õ¥§¥¤¥¹¡¿Keep The Faith
12. ¥Ù¥Ã¥É¡¦¥ª¥Ö¡¦¥í¡¼¥¼¥º¡¿Bed Of Roses
13. ¥Ð¥Ã¥É¡¦¥á¥Ç¥£¥·¥ó¡¿Bad Medicine
14. ¥¦¥©¥ó¥Æ¥Ã¥É¡¦¥Ç¥Ã¥É¡¦¥ª¥¢¡¦¥¢¥é¥¤¥ô¡¿Wanted Dead or Alive
15. ¥Ö¥é¥Ã¥É¡¦¥ª¥ó¡¦¥Ö¥é¥Ã¥É¡¿Blood on Blood
16. ¥ì¥¸¥§¥ó¥À¥ê¡¼¡¿Legendary
¢§DISC 2
01. ¥Í¥ô¥¡¡¼¡¦¥»¥¤¡¦¥°¥Ã¥É¥Ð¥¤¡¿Never Say Goodbye
02. ¥µ¥à¥Ç¥¤¡¦¥¢¥¤¥ë¡¦¥Ó¡¼¡¦¥µ¥¿¥Ç¥¤¡¦¥Ê¥¤¥È¡¿Someday I¡Çll Be Saturday Night
03. ¥·¡¼¡¦¥É¥ó¥È¡¦¥Î¥¦¡¦¥ß¡¼¡¿She Don¡Çt Know Me
04. ¥ì¥¤¡¦¥æ¥¢¡¦¥Ï¥ó¥º¡¦¥ª¥ó¡¦¥ß¡¼¡¿Lay Your Hands On Me
05. ¥É¥é¥¤¡¦¥«¥¦¥ó¥Æ¥£¡¿Dry County
06. ¥Ç¥£¥¹¡¦¥¨¥¤¥ó¥È¡¦¥¢¡¦¥é¥ô¡¦¥½¥ó¥°¡¿This Ain¡Ç t A Love Song
07. ¥ï¥¤¥ë¥É¡¦¥¤¥º¡¦¥¶¡¦¥¦¥£¥ó¥É¡¿Wild Is the Wind
08. TOKYO¥í¡¼¥É¡¿Tokyo Road
09. ¥¨¥ô¥ê¥Ç¥¤¡¿Everyday
10. ¥¢¥¤¡¦¥Ó¥ê¡¼¥ô¡¿I Believe
11. ¥¢¥¤¥É¡¦¥À¥¤¡¦¥Õ¥©¡¼¡¦¥æ¡¼¡¿I¡Çd Die for You
12. ¥ê¥ô¥£¥ó¥°¡¦¥×¥ë¡¼¥Õ¡¿Living Proof
13. ¥Ð¥¦¥ó¥¹¡¿Bounce
14. ¥¦¥£¡¼¡¦¥ï¡¼¥ó¥È¡¦¥Ü¡¼¥ó¡¦¥È¥¥¡¦¥Õ¥©¥í¡¼¡¿We Weren¡Çt Born To Follow
15. ¥µ¥à¥·¥ó¥°¡¦¥Õ¥©¡¼¡¦¥¶¡¦¥Ú¥¤¥ó¡¿Something for the Pain
16. ¥ï¥ó¡¦¥ï¥¤¥ë¥É¡¦¥Ê¥¤¥È¡¿One Wild Night
¢§DISC 3
01. ¥ì¥¤¥º¡¦¥æ¥¢¡¦¥Ï¥ó¥º¡¿Raise Your Hands
02. ¥ê¥ô¥£¥ó¥°¡¦¥¤¥ó¡¦¥·¥ó¡¿Living in Sin
03. ¥µ¥ó¥¥å¡¼¡¿Thank You for Loving Me
04. ¥é¥¹¥È¡¦¥Þ¥ó¡¦¥¹¥¿¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¡¿Last Man Standing
05. ¥¢¥ó¥Ç¥£¥ô¥¡¥¤¥Ç¥Ã¥É¡¿Undivided
06. ¥í¥¹¥È¡¦¥Ï¥¤¥¦¥§¥¤¡¿Lost Highway
07. ¥ï¥¤¥ë¥É¡¦¥¤¥ó¡¦¥¶¡¦¥¹¥È¥ê¡¼¥Ä¡¿Wild In The Streets
08. ¥¸¥ã¥¹¥È¡¦¥ª¡¼¥ë¥À¡¼¡¿Just Older
09. ¥Ó¥³¡¼¥º¡¦¥¦¥£¡¼¡¦¥¥ã¥ó¡¿Because We Can
10. ¥Ç¥£¥¹¡¦¥Ï¥¦¥¹¡¦¥¤¥º¡¦¥Î¥Ã¥È¡¦¥Õ¥©¡¼¡¦¥»¡¼¥ë¡¿This House Is Not For Sale
11. ¥Õ¡¼¡¦¥»¥º¡¦¥æ¡¼¡¦¥¥ã¥ó¥È¡¦¥´¡¼¡¦¥Û¡¼¥à¡¿Who Says You Can¡Çt Go Home
12. ¥¥ã¥×¥Æ¥ó¡¦¥¯¥é¥Ã¥·¥å&¥¶¡¦¥Ó¥å¡¼¥Æ¥£¡¼¡¦¥¯¥¤¡¼¥ó¡¦¥Õ¥í¥à¡¦¥Þ¡¼¥º¡¿Captain Crash & The Beauty Queen From Mars
13. ¥ª¥ó¥ê¡¼¡¦¥í¥ó¥ê¡¼¡¿Only Lonely
14. ¥¢¥¤¡¦¥¢¥à¡¿I Am
15. ¥Ð¡¼¥Ë¥ó¥°¡¦¥Õ¥©¡¼¡¦¥é¥ô¡¿Burning For Love
16. ¥Ø¥¤¡¦¥´¥Ã¥É¡¿Hey God
17. ¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¡¦¥È¥¥¡¦¥æ¥¢¡¦¥¬¥ó¥º¡¿Stick To Your Guns
18. ¥¨¥Ë¥£¡¦¥¢¥¶¡¼¡¦¥Ç¥¤¡¿Any Other Day
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥Ü¥ó¡¦¥¸¥ç¥ô¥£¡Ø¥ª¡¼¥ë¡¦¥¿¥¤¥à¡¦¥Ù¥¹¥È 1984-2024¡Ù¥¸¥ã¥±¼Ì
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¢§DISC 1
01. ¥ê¥ô¥£¥ó¡¦¥ª¥ó¡¦¥¢¡¦¥×¥ì¥¤¥ä¡¼¡¿Livin¡Ç On A Prayer
02. ¥¤¥Ã¥Ä¡¦¥Þ¥¤¡¦¥é¥¤¥Õ¡¿It¡Çs My Life
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04. ¥¸¡¼¥º¡¦¥Ç¥¤¥º¡¿These Days
05. ¥¤¥ó¡¦¥¸¡¼¥º¡¦¥¢¡¼¥à¥º¡¿In These Arms
06. ¥ª¡¼¥ë¥¦¥§¥¤¥º¡¿Always
07. ¥Ï¥ô¡¦¥¢¡¦¥Ê¥¤¥¹¡¦¥Ç¥¤¡¿Have a Nice Day
08. ÌëÌÀ¤±¤Î¥é¥ó¥Ê¥¦¥§¥¤¡¿Runaway
09. ¶Ø¤¸¤é¤ì¤¿°¦¡¿You Give Love a Bad Name
10. ¥¢¥¤¥ë¡¦¥Ó¡¼¡¦¥¼¥¢¡¦¥Õ¥©¡¼¡¦¥æ¡¼¡¿I¡Çll Be There for You
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15. ¥Ö¥é¥Ã¥É¡¦¥ª¥ó¡¦¥Ö¥é¥Ã¥É¡¿Blood on Blood
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¢§DISC 2
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02. ¥µ¥à¥Ç¥¤¡¦¥¢¥¤¥ë¡¦¥Ó¡¼¡¦¥µ¥¿¥Ç¥¤¡¦¥Ê¥¤¥È¡¿Someday I¡Çll Be Saturday Night
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