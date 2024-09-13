Âçºå¤ä¿À¸Í¤Ç½»Âð²ÐºÒÁê¼¡¤° ¹âÎðÃËÀ­2¿Í¤Î»àË´³ÎÇ§

¼Ì¿¿³ÈÂç

¡¡Âçºå¤ÈÊ¼¸Ë¤Ç½»Âð¤Î²ÐºÒ¤¬Áê¼¡¤®¡¢¹âÎð¤ÎÃËÀ­2¿Í¤¬»àË´¤·¤Þ¤·¤¿¡£

¡¡13Æü¸áÁ°2»þ20Ê¬¤´¤í¡¢ÂçºåÉÜËçÊý»Ô¤ÎÌÚÂ¤Ê¿²°·ú¤Æ¤Î½»Âð¤Ç¡Ö±ì¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¶á½ê¤Î¿Í¤«¤é¾ÃËÉ¤ËÄÌÊó¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£

¡¡²Ð¤Ï¤ª¤è¤½1»þ´Ö20Ê¬¸å¤Ë¾Ã¤·»ß¤á¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤³¤Î²È¤Ë1¿Í¤Ç½»¤àÁ°·óµ×À¶¸÷¤µ¤ó¡Ê78¡Ë¤¬¿´ÇÙÄä»ß¤Î¾õÂÖ¤Ç¸«¤Ä¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£

¡¡Á°·óµ×¤µ¤ó¤Ï¤½¤Î¸å¡¢ÈÂÁ÷Àè¤ÎÉÂ±¡¤Ç»àË´¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£

¡¡·Ù»¡¤È¾ÃËÉ¤¬¡¢¾Ü¤·¤¤½Ð²Ð¤Î¸¶°ø¤òÄ´¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£

¡¡¤Þ¤¿¡¢12Æü¸á¸å9»þ¤¹¤®¡¢¿À¸Í»ÔËÌ¶è¤Î½¸¹ç½»Âð¤Î°ì¼¼¤«¤é½Ð²Ð¤·¡¢Âæ½ê¤ÇÃÝÅÄ·ûÉ×¤µ¤ó¡Ê69¡Ë¤¬¿´ÇÙÄä»ß¤Î¾õÂÖ¤Ç¸«¤Ä¤«¤ê¡¢ÈÂÁ÷Àè¤Ç»àË´¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£

¡¡¿²¼¼¤ÎÉÛÃÄ¤ÎÇ³¤¨Êý¤¬·ã¤·¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢·Ù»¡¤È¾ÃËÉ¤¬½Ð²Ð¸¶°ø¤òÄ´¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£