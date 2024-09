ファッションアイテムから便利グッズまで、ディズニーグッズを幅広く取り扱う「ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ」

今回は、「ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ」で発売中の、『ナイトメアー・ビフォア・クリスマス』の世界観を楽しむことができる、ディズニーデザイン「ハロウィーンタペストリー」の紹介をします☆

ベルメゾン ディズニー「ハロウィーンタペストリー」ナイトメアー・ビフォア・クリスマス

© Disney

タイプと価格:【S】2,990円(税込)、【M】3,990円(税込)

サイズ:【S】約60×85cm、【M】約90×130cm

品質:ポリエステル100%

販売店舗:ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ

※タペストリー用の棒、紐は付きません。

『ナイトメアー・ビフォア・クリスマス』デザインのタペストリー。

月をバックに、主人公「ジャック・スケリントン」がポーズをとっている、劇中のワンシーンを描いています!

下部には目と口が光っているジャック・オー・ランタンがたくさん置かれ、迫力満点☆

独特の世界観がハロウィーンムードをより盛り上げてくれます。

© Disney

<素材アップ>

アートはインクジェットプリントで色鮮やかに表現◎

ネットに入れればご自宅の洗濯機で洗うこともできます。

それから上部には通し穴付きで、市販のポールを通して吊すことも。

あの名場面をいつでもそばで眺められる!

『ナイトメアー・ビフォア・クリスマス』の世界観を楽しむことができる、ディズニーデザイン「ハロウィーンタペストリー」の紹介でした☆

ベルメゾン ディズニーファンタジーショップで販売中です。

