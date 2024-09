ディズニーストアに、映画『ティム・バートン ナイトメアー・ビフォア・クリスマス』の世界観を楽しめる新コレクション『TIM BURTON’S THE NIGHTMARE BEFORE CHRISTMAS』が登場。

ハロウィン・タウンの個性あふれるキャラクターたちをデザインしたぬいぐるみやインテリア雑貨、ファッションアイテムに加え、人気ブランド「ANNA SUI」との共同企画グッズも展開されます☆

ディズニーストア『ティム・バートン ナイトメアー・ビフォア・クリスマス』コレクション『TIM BURTON’S THE NIGHTMARE BEFORE CHRISTMAS』

スケジュール:

先行発売日:2024年9月17日(火)より順次

先行販売店舗:ディズニーストア 東京ディズニーリゾート店、太田イオンモール店、ディズニーフラッグシップ東京、ディズニー公式オンラインストア

発売日:2024年9月20日(金)

販売店舗:ディズニーストア店舗

ディズニーストアから、ハロウィーンシーズンにぴったりな映画『ティム・バートン ナイトメアー・ビフォア・クリスマス』の新コレクションが登場。

作品のユニークな世界観からインスパイアされた遊び心あふれるデザインが使用されています。

「ジャック・スケリントン」や「サリー」はもちろん、「ゼロ」や「ヴァンパイア・テディ」「ウギー・ブギー」「キラーダック」など、個性豊かなキャラクターのグッズが多数ラインナップ。

グッズにはライトアップフィギュアや小物入れ、ティッシュボックスカバーといったお部屋を彩るインテリア雑貨も登場します。

さらに背面に「ジャック・スケリントン」と作品名ロゴの大胆な刺しゅうを施したブルゾン、チュールの裾にデザインしたジャックのフェイスが目を引くスカートなど、コーディネートのアクセントとして楽しめるファッションアイテムまで幅広く展開。

そのほか、ちょっぴり不気味な雰囲気が漂う愛らしいキャラクターたちのぬいぐるみやぬいぐるみキーチェーンも充実しています。

さらに、大人気のシークレットアイテムからは、コレクション心をくすぐるストラップとピンバッジがラインナップ☆

ゼロ ティッシュボックスカバー TIM BURTON’S THE NIGHTMARE BEFORE CHRISTMAS

価格:4,400円 (税込)

サイズ:約高さ18×幅30×奥行き56cm

スヤスヤ眠る表情がかわいい、真っ白ボディの幽霊犬「ゼロ」をデザインしたティッシュボックスカバー。

チャームポイントであるカボチャの鼻もしっかり再現されています。

「ゼロ」のボディを表現している白い生地の縁はワイヤー入り。

自在に形をつけて動きを出せるので、しっぽを丸めてみたり、ふわり浮いているような見た目に仕上げることができます。

ジャック・スケリントン&ゼロ ブルゾン MA-1 TIM BURTON’S THE NIGHTMARE BEFORE CHRISTMAS

価格:17,000円 (税込)

サイズ:フリーサイズ

「ジャック・スケリントン」と「ゼロ」がアクセントになった、ミリタリーテイストのブルゾン。

モノトーン配色で合わせるボトムを選びにくい優秀アウターのフロントには、幽霊犬「ゼロ」が配置されています。

バックスタイルには蜘蛛の巣を背景にした「ジャック・スケリントン」と作品名ロゴを刺しゅう。

作中シーンをモチーフにした総柄プリントが広がるこだわりの裏地にも注目です。

ティム・バートン ナイトメアー・ビフォア・クリスマス スカート TIM BURTON’S THE NIGHTMARE BEFORE CHRISTMAS

価格:8,500円 (税込)

サイズ:フリーサイズ

プリント生地とチュール素材を重ねたボリューム感のあるチュールドッキングスカート。

プリント生地は作中シーンをモチーフにした総柄になっており、「ロック」「ショック」「バレル」や「ヴァンパイア・テディ」など個性的なキャラクターたちが描かれています。

軽やかに動くチュールの裾には「ジャック・スケリントン」のフェイスをデザイン。

ふんわりと起毛感のあるプリントであしらわれているほか、「ジャック・スケリントン」の表情が異なるのもポイントです。

ブギー ぬいぐるみキーホルダー・キーチェーン TIM BURTON’S THE NIGHTMARE BEFORE CHRISTMAS

価格:2,400円 (税込)

サイズ:全長 約27cm

キャラクター 約高さ16.5×幅11×奥行き7cm

妖しく発光しているようなボディ、ニヤリと笑う表情がインパクト抜群「ウギー・ブギー」のぬいぐるみキーホルダー。

悪役らしいスプーキーな雰囲気満点の「ぬいぐるみキーホルダー」がそのままぬいぐるみキーホルダーとして展開されます。

布地のような表面感や縫い目模様など、細部にまでこだわりが光るグッズです。

ゼロ ぬいぐるみキーホルダー・キーチェーン TIM BURTON’S THE NIGHTMARE BEFORE CHRISTMAS

価格:2,200円 (税込)

サイズ:全長 約22cm

キャラクター 約高さ9.5×幅12.5×奥行き14cm

オレンジ色のカボチャの鼻がチャーミングな「ゼロ」のぬいぐるみキーホルダー。

キャラクターを吊り下げて飾るキーホルダータイプなので、真っ白いボディがふわりと宙を舞う様子を再現して楽しめます。

もちもちとした触感も魅力的なぬいぐるみキーホルダーは、手持ちのバッグやポーチ、鍵などのアクセントにピッタリです。

ティム・バートン ナイトメアー・ビフォア・クリスマス シークレットストラップ TIM BURTON’S THE NIGHTMARE BEFORE CHRISTMAS

価格:900円 (税込)※ランダム

パッケージサイズ:約高さ5×幅4×奥行き2.8cm

スプーキーなキャラクターを堪能できるミニフィギュアのシークレットストラップ。

キャラクターデザインは「ゼロ」「キラーダック」「ヴァンパイア・テディ」「ロック」「ショック」「バレル」の全6種類です。

小箱にストラップがひとつ入っており、どのデザインが入っているかは、届いてからのお楽しみ☆

『ティム・バートン ナイトメアー・ビフォア・クリスマス』モチーフ「ANNA SUI(アナ スイ)」共同企画グッズ

ラインナップ・価格:

・ショルダーバッグ 27,000円(税込)

・ハンドバッグ 33,000円(税込)

・財布 24,000円(税込)

・トートバッグ 33,000円(税込)

発売日・販売店舗:

・2024年9月17日(火):ディズニーフラッグシップ東京、東京ディズニーリゾート店、ディズニーストア. jp

・2024年9月20日(金):仙台東映プラザ店、渋谷公園通り店、名古屋ゲートタワーモール店、京都四条河原町店、ルクア大阪店、あべのキューズモール店

※ 発売日の店舗での購入には、ディズニーストアクラブアプリを使用した来店予約が必要となります

人気ファッションブランド「ANNA SUI」との共同企画グッズが、ディズニーストア一部店舗とディズニーストア. jpに登場。

使い勝手のよい大容量サイズのトートバッグには「ジャック・スケリントン」や「サリー」などのキャラクターが繊細な刺しゅうでデザインされています。

ハンドバッグやショルダーバッグ、財布は「ジャック・スケリントン」のコスチュームをモチーフにしたエンボス加工のストライプ柄。

シルバーのオリジナルバックルやフラップデザインがシックな雰囲気をより引き立てます。

ハロウィン・タウンの個性あふれるキャラクターたちをデザインしたぬいぐるみやインテリア雑貨、ファッションアイテム。

ディズニーストアにて2024年9月17日より順次販売される『ティム・バートン ナイトメアー・ビフォア・クリスマス』コレクション『TIM BURTON’S THE NIGHTMARE BEFORE CHRISTMAS』の紹介でした☆

© Disney

※品切れの際場合があります

※商品のデザイン、価格、発売日、販売店舗、仕様は変更になる場合があります

※一部店舗で取り扱いがない場合があります

