ファッションアイテムから便利グッズまで、ディズニーグッズを幅広く取り扱う「ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ」

今回は、「ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ」で発売中の、「ジャック・スケリントン」をイメージしたユニークでオシャレな、ディズニーデザイン「カットソー開襟パジャマ」の紹介をします☆

ベルメゾン ディズニー「カットソー開襟パジャマ」ナイトメアー・ビフォア・クリスマス/ジャック・スケリントン

© Disney

価格:5,990円(税込)

サイズ:S、M、L、LL

トップス:【前】中央ボタン留め、左胸ポケット

ボトム:【ウエスト】総ゴム飾りリボン

生地:<カットソー>ポリエステル100%(ベロア)

販売店舗:ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ

『ナイトメアー・ビフォア・クリスマス』の主人公「ジャック・スケリントン」をイメージした開襟タイプのパジャマ。

黒と白のストライプ柄は「ジャック・スケリントン」そのもの!

ところどころにコウモリのモチーフをプラスしています。

© Disney

胸元のポケットには「ジャック・スケリントン」の刺繍付き☆

ウエストには黒の飾りリボンも付いています。

身生地はポリエステル100%のカットソー素材で柔らかくて伸びがよく、着心地バツグン◎

紳士な「ジャック・スケリントン」風にパジャマも開襟タイプで!

「ジャック・スケリントン」をイメージしたユニークでオシャレな、ディズニーデザイン「カットソー開襟パジャマ」の紹介でした☆

ベルメゾン ディズニーファンタジーショップで販売中です。

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post ジャック・スケリントンになりきり気分!ベルメゾン ディズニー「カットソー開襟パジャマ」 appeared first on Dtimes.