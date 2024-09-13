½àÍ¥¾¡¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¹â¹»»ø¡¡¡Ö¹Ã»Ò±àÉÔ½Ð¾ìÁÈ¡×¥¼¥í¤Î¥Á¡¼¥àÊÔÀ®¤ÏÀ§¤«Èó¤«¡¡U-18¥¢¥¸¥¢ÌîµåÁª¼ê¸¢
¾®ÁÒ´ÆÆÄÎ¨¤¤¤ë»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¹â¹»ÆüËÜÂåÉ½¤Ï¡¢ÀË¤·¤¯¤â·è¾¡¤ÇÂæÏÑ¤ËÇÔ¤ì¤¿(C)»º·Ð¿·Ê¹¼Ò
¡¡¥¢¥¸¥¢¤ÎÄºÅÀ¤Ë¤Ï¤¢¤È°ìÊâ¡¢ÆÏ¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤Î¤Û¤ÉÂæÏÑ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿U¡Ý18¥¢¥¸¥¢ÌîµåÁª¼ê¸¢¤Ë½Ð¾ì¤·¤¿»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¹â¹»ÆüËÜÂåÉ½¤Ç¤¹¡£ÆüÂç»°¹â¤Î»Ø´ø´±¤È¤·¤Æ2ÅÙ¤ÎÁ´¹ñÀ©ÇÆ¤òÀ®¤·¿ë¤²¤¿Ì¾¾¡¦¾®ÁÒÁ´Í³´ÆÆÄ¤Î¤â¤È¡¢18¿Í¤ÎÀº±Ô¤¬Æü¤Î´Ý¤ò¤Ä¤±¤ÆÊ³Æ®¡£·è¾¡¤Ø¤È¶ð¤ò¿Ê¤á¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ÂæÏÑ¤ÎÁ°¤Ë1¡Ý6¤È´°ÇÔ¡£¶ä¥á¥À¥ë¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¡ÚÆ°²è¡ÛÅìµþÏ»Âç³ØÁªÈ´¤Î4ÈÖ¡¦À¶¸¶Àµ¸ã¤¬¥×¥íÁª¼ê¤«¤éÊü¤Ã¤¿2¥é¥ó¥Û¡¼¥à¥é¥ó¤ò¸«¤ë
¡¡¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥á¥Ç¥£¥¢¤Î´Ø·¸¼Ô¤Ï¸À¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö·è¾¡¤ÇÂæÏÑ¤¬Åê¤²¤¿Åê¼ê¤Ï¤È¤â¤Ë150¥¥íÄ¶¤òÅê¤²¤ë¥Ñ¥ï¡¼¥Ô¥Ã¥Á¥ã¡¼¤Ç¡¢ÆüËÜÂåÉ½¤ÎÂÇ¼Ô¿Ø¤¬¡Ø¹â¹»Ìîµå¤Ç¤Ï¸«¤¿¤³¤È¤Î¤Ê¤¤¥Ü¡¼¥ë¤À¤Ã¤¿¡Ù¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤¬°õ¾ÝÅª¤Ç¤·¤¿¡£²Æ¤ÎÃÏÊýÂç²ñ¡¢¹Ã»Ò±àÂç²ñ¤Ë¥Ô¡¼¥¯¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¯ÆüËÜÂåÉ½¤È¡¢¥Û¥¹¥È¹ñ¤È¤·¤Æº£Âç²ñ¤Ë·ü¤±¤Æ¤¤¤¿ÂæÏÑÂåÉ½¤Îº¹¤¬ºÇ¸å¤ÎºÇ¸å¤Ë½Ð¤¿»î¹ç¤À¤Ã¤¿¤È¸À¤¨¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£º£Âç²ñ¤ÎÆüËÜÂåÉ½18¿Í¤ÏÁ´¤Æ²Æ¤Î¹Ã»Ò±àÂç²ñ¤Ë½Ð¾ì¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¤é¡£ÈèÏ«¤âÈ´¤±¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¤³¤³¤Ç°ì¤Ä¡¢ÁÇËÑ¤Êµ¿Ìä¤¬Éâ¤«¤Ó¤Þ¤¹¡£
¡¡ºòÇ¯¤ÎU¡Ý18¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¤Ç¤Ï¡¢ÌÀÆÁµÁ½Î´ÆÆÄ¤ÎÇÏÊ¥»ËÏº´ÆÆÄ¤¬ºÓÇÛ¤ò¿¶¤ë¤¦Ãæ¡¢»Ë¾å½é¤ÎÀ¤³¦°ì¤Ëµ±¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¸¶Æ°ÎÏ¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤¬¡¢Âçºå¶Í°þ¡¦Á°ÅÄÍª¸à¡Ê¸½¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡Ë¡¢²£ÉÍ¹â¡¦½ïÊýÏ¡¡Ê¸½¹ñ³Ø±¡Âç¡Ë¡¢²â¥ö±º¡¦ÌÚÂ¼Í¥¿Í¡Ê¸½¥í¥Ã¥Æ¡Ë¤é¡Ö¹Ã»Ò±àÉÔ½Ð¾ìÁÈ¡×¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¡¡Á°½Ò¤Î´Ø·¸¼Ô¤ÏÂ³¤±¤Þ¤¹¡£
¡ÖºòÇ¯¤ÎU¡Ý18¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¤Ç¤Ï¡¢ÌÔ½ë¤Î¹Ã»Ò±à¤Ç·è¾¡¤Þ¤ÇÀï¤¤È´¤¤¤¿·Ä±þ¹â¤Î´ÝÅÄÌ«ÅÍ¤äÀçÂæ°é±ÑÀª¤¬½øÈ×¡¢ÀººÌ¤ò·ç¤¯Ãæ¤Ç¡¢¹ñºÝÂç²ñ¤Ø¤È¤·¤Ã¤«¤êÄ´À°¤ò¤·¤Æ¤¤¿Á°ÅÄ¤ä½ïÊý¡¢ÌÚÂ¼¤é¤Î³èÌö¤ÏÌÜ³Ð¤Þ¤·¤¤¤â¤Î¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ÃÏÊýÂç²ñ¤ÇÇÔÂà¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤«¤éÈèÏ«¤È¤ÏÌµ±ï¤Ç¤¹¤·¡¢¡Ø¤â¤¦°ìÅÙ³èÌö¤¹¤ë¤ó¤À¡Ù¤È¥â¥Á¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤â¹â¤«¤Ã¤¿¡£¹Ã»Ò±à¤Ë½Ð¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¹â¹»µå»ù¤ËÂÐ¤·¤Æ¤â¡Ø¤Þ¤À¤Þ¤ÀÆüËÜÂåÉ½¤Ç³èÌö¤Îµ¡²ñ¤¬¤¢¤ë¤¾¡Ù¤È¤¤¤¦¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ÏÎå¤ß¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢º£Âç²ñ¤ÏÁ´°÷¤¬¹Ã»Ò±àÁÈ¡£2¡¢3¿Í¤Ç¤¤¤¤¤Ç¤¹¤«¤é¡¢¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¤Ê°ïºà¤òÁª¤Ö¤Î¤â¼ê¤À¤Ã¤¿¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡×
¡¡¤·¤«¤·¡¢¤³¤ì¤â·ë²ÌÏÀ¡£¤â¤·¤â¥¢¥¸¥¢²¦¼Ô¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢¡Ö¤ä¤Ï¤ê¹Ã»Ò±àÁÈ¤Î¾¡Éé¶¯¤µ¤ÏËÜÊª¡×¤È¤¤¤¦ÏÀÄ´¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¤é¡¢°ì³µ¤Ë¤ÏÃÇ¸À¤Ç¤¤Ê¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡¤½¤ì¤Ç¤â¡¢¤³¤ó¤Ê¥á¥ó¥Ð¡¼¤òÁª¹Í¤·¤Æ¤âÌÌÇò¤«¤Ã¤¿¤È¡¢Á°½Ò¤Î´Ø·¸¼Ô¤Ï¸À¤¦¤Î¤Ç¤¹¡£
¡ÖÃæ±û³Ø±¡¤Îñ¥º´¿´ÂÁ¤Ï¥·¥ç¡¼¥È¤â¥ê¥ê¡¼¥ÕÅê¼ê¤â¤Ç¤¤ëÆóÅáÎ®¡£¥Ù¥ó¥Á¤ËÆþ¤ì¤Æ¤ª¤±¤Ð²¿¤«¤ÈÌò¤À¤Ã¤¿¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£ÂÇÀþ¤Îµ¯ÇúºÞ¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¤Ï¶Í¸÷³Ø±à¤Î¿¹½ÙÂÀ¡¢°¦¹©ÂçÌ¾ÅÅ¤ÎÀÐ¸«ñ¥¿¿¤¢¤¿¤ê¤ÎÂÇÎÏ¤¬ÂæÏÑÅê¼ê¿Ø¤Ë¤É¤¦ÂÐ±þ¤Ç¤¤¿¤Î¤«¤â¡¢¸«¤¿¤«¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤Ç¤¹¡×
¡¡¹â¹»ÆüËÜÂåÉ½¤ÏÁ´¤Æ¤Î¹â¹»µå»ù¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÎÆ´¤ì¡£º£²ó¤ÎÈ¿¾Ê¤òÀ¸¤«¤·¡¢ÍèÇ¯¤É¤ó¤Ê¥Á¡¼¥àÊÔÀ®¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ë¤Î¤«¡¢´üÂÔ¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
[Ê¸/¹½À®:¥³¥³¥«¥é¥Í¥¯¥¹¥ÈÊÔ½¸Éô]