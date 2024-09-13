¸øÌÀ¡¦ÀÐ°æ´´»öÄ¹¡¢ÂåÉ½Áª½ÐÇÏ¤ò¡Ö½ÏÎ¸¡×¡¡»³¸ý»á¤Î¸å·Ñ¤È¤·¤ÆºÇÍÎÏ
¡¡¸øÌÀÅÞ¤ÎÀÐ°æ·¼°ì´´»öÄ¹¡Ê66¡Ë¤Ï13Æü¡¢¹ñ²ñÆâ¤Ç³«¤¤¤¿ÄêÎã²ñ¸«¤Ç¡¢18Æü¤Ë¹ð¼¨¤µ¤ì¤ëÂåÉ½Áª¤Ø¤ÎÎ©¸õÊä¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö½ÏÎ¸¤¹¤ë¡×¤È¤Î¹Í¤¨¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¡¡ÀÐ°æ»á¤Ï¼¡´üÂåÉ½¤ÎºÇÍÎÏ¤ÈÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÂåÉ½¤ò15Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤êÌ³¤á¤¿»³¸ýÆáÄÅÃË»á¡Ê72¡Ë¤¬10Æü¤ËÂàÇ¤¤òÉ½ÌÀ¡£28Æü¤ÎÅÞÂç²ñ¤Ç¼¡¤ÎÂåÉ½¤Ë¸òÂå¤¹¤ëÍ½Äê¤À¡£
¡¡ÀÐ°æ»á¤Ï²ñ¸«¤Ç¡ÖÂåÉ½¤¬Î©¸õÊä¤·¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤É¤Ê¤¿¤«¤¬ÂåÉ½¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¡£»ä¼«¿È¤Ï½ÏÎ¸¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¸ì¤ë¤Ë¤È¤É¤á¤¿¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç»³¸ý»á¤Ï¡¢ÀÐ°æ»á¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÂåÉ½¤ò»Ù¤¨¤ëÂç¤¤ÊÌò³ä¤ò²Ì¤¿¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¡£Ç½ÎÏ¡¢¸«¼±¤Ï½½Ê¬È÷¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤Ê¤É¤ÈÉ¾¤·¤Æ¤¤¿¡£
¡¡ÀÐ°æ»á¤Ï½°±¡ÅöÁª10²ó¡£µì·úÀß¾Ê½Ð¿È¤ÇÅÞÀ¯Ä´²ñÄ¹¤ä¹ñÅÚ¸òÄÌÁê¤Ê¤É¤òÎòÇ¤¤·¤¿¡£ÈæÎã¶è¤ÇÅöÁª¤ò½Å¤Í¤Æ¤¤¿¤¬¡¢¼¡´ü½°±¡Áª¤Ï¾®Áªµó¶è¡Êºë¶Ì14¶è¡Ë¤Ë¤¯¤éÂØ¤¨¤¹¤ë¤³¤È¤¬·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¸øÌÀ¤Ï1964Ç¯¤Î·ëÅÞ°ÊÍè¡¢¥È¥Ã¥×¤ÎÁª½Ð¤ËÊ£¿ô¸õÊä¼Ô¤¬Î©¸õÊä¤·¤¿¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¡£º£²ó¤â¡¢Â¾¤ËÎ©¸õÊä¤ÎÆ°¤¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÀÐ°æ»á¤¬ÌµÅêÉ¼¤ÇÂåÉ½¤ËÁª½Ð¤µ¤ì¤ë¸«¹þ¤ß¤À¡£¡Ê¹ñµÈÈþ¹á¡Ë