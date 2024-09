SEVENTEEN、10月14日に12thミニアルバムでカムバック決定！ワールドツアー控え予告映像を公開

SEVENTEENが、10月14日に12thミニアルバムでカムバックする。本日(13日)0時、HYBE LABELSのYouTubeチャンネルと公式SNSを通じて、ニューアルバムの予告映像が公開された。映像は、暗い地下鉄の駅のホームを背景に繰り広げられる。青みがかった色合いと点滅する照明、そして地下鉄がやって来る音だけが聞こえ、もの寂しい雰囲気を醸し出している。

特に、駅の壁に貼られた広告パネルに書かれた「I FELT HELPLESS(私は無力感を抱いた)」というフレーズが目を引く。これは、普段からSEVENTEENが見せている明るく前向きなエネルギーとは相反する言葉であり、好奇心を刺激した。文章の中のアルファベットが入り乱れる後半のシーンについても、ファンからは様々な意味を推測する声があがっている。12thミニアルバムの活動は、9月26日に入隊するジョンハンと、中国で活動するジュンを除いた11人で行う予定だ。SEVENTEENは今年、ベストアルバム「17 IS RIGHT HERE」とスペシャルユニットのジョンハン&ウォヌの1stシングル「THIS MAN」をリリース。上半期のアルバム累積売上は530万枚を突破した。グローバル音楽市場で“レコード強者”となった彼らが、1000万枚以上を売り上げる大記録を打ち立てるのか、期待が高まっている。また、12thミニアルバムの発売に先立ち、10月12、13日に高陽(コヤン)総合運動場メインスタジアムで開催される韓国公演を皮切りに、「SEVENTEEN [RIGHT HERE] WORLD TOUR」を展開。アメリカと日本を経て、アジアの主要都市でツアーを続けていく予定だ。